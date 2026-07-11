Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Na Uy vs Anh: Tam sư chiếm ưu thế, Haaland chờ phá dớp Lịch sử đối đầu Na Uy vs Anh ghi nhận 12 lần chạm trán, với ưu thế thuộc về Tam sư. Tuy nhiên, phong độ bùng nổ của Erling Haaland khiến trận tứ kết World Cup 2026 trở nên khó lường.

Lịch sử đối đầu Na Uy vs Anh

Na Uy và Anh đã gặp nhau tổng cộng 12 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tam sư giành 7 chiến thắng, hòa 3 và chỉ để thua 2 trận trước đại diện Bắc Âu.

Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Anh tiếp tục giữ ưu thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Các trận đấu giữa hai đội thường diễn ra chặt chẽ khi tổng cộng chỉ có 4 bàn thắng được ghi trong giai đoạn này.

Na Uy đang gặp nhiều khó khăn mỗi khi đối đầu Tam sư. Đội bóng Bắc Âu không ghi được bàn thắng trong 4 lần gần nhất gặp Anh, một thống kê mà Erling Haaland cùng các đồng đội cần phá bỏ tại tứ kết World Cup 2026.

Dù lịch sử đứng về phía Anh, tương quan hiện tại đã có nhiều thay đổi. Na Uy đang là hiện tượng đáng chú ý nhất giải đấu sau khi loại Brazil, còn Anh tiếp tục chứng minh bản lĩnh bằng chiến thắng 3-2 trước Mexico ở vòng 1/8.

Theo dự báo của siêu máy tính Opta, Anh có 50,4% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng của Na Uy là 25,1%, còn khả năng hai đội hòa đạt 24,5%.

Tam sư cũng có lợi thế về thứ hạng khi đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn vị trí 31 của Na Uy. Tuy nhiên, khoảng cách này khó phản ánh đầy đủ sự nguy hiểm của đội bóng Bắc Âu ở thời điểm hiện tại.

Nhận định Na Uy vs Anh

Anh bước vào tứ kết với sự tự tin sau khi vượt qua Mexico 3-2. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel chỉ kiểm soát bóng 33,2% nhưng vẫn tận dụng tốt khả năng phòng ngự phản công, với Jude Bellingham và Harry Kane tiếp tục tạo khác biệt.

Na Uy vừa làm nên cú sốc lớn khi đánh bại Brazil để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup. Haaland lập cú đúp, còn Martin Odegaard và Sander Berge giúp đại diện Bắc Âu duy trì nguồn năng lượng lớn ở tuyến giữa.

Na Uy đã ghi 12 bàn nhưng cũng thủng lưới 9 lần sau 5 trận gần nhất. Anh có sự cân bằng tốt hơn với 11 bàn thắng và chỉ 5 lần để đối phương chọc thủng lưới.

Tam sư nhỉnh hơn về kinh nghiệm, chiều sâu đội hình và khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng. Dẫu vậy, tốc độ cùng khả năng dứt điểm của Haaland có thể khiến hàng thủ Anh trả giá nếu để lộ khoảng trống.

Tình hình lực lượng Na Uy vs Anh

Na Uy có lực lượng mạnh nhất cho trận tứ kết. HLV Stale Solbakken nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung vừa đánh bại Brazil, với Odegaard điều tiết lối chơi và Haaland giữ vai trò trung phong.

Sander Berge cùng Patrick Berg sẽ hỗ trợ tuyến giữa, còn Antonio Nusa và Alexander Sorloth mang đến tốc độ, sức mạnh cho các pha lên bóng trực diện.

Anh thiếu Jarell Quansah do án treo giò sau thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Mexico. Khả năng ra sân của Reece James và Djed Spence vẫn còn bỏ ngỏ.

John Stones và Marc Guehi dự kiến giữ vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự. Trên hàng công, Harry Kane sẽ nhận sự hỗ trợ từ Bukayo Saka, Jude Bellingham và Anthony Gordon.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Anh

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Sorloth, Haaland, Antonio Nusa.

Anh: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Thống kê đáng chú ý Na Uy vs Anh

Na Uy và Anh đã gặp nhau 12 lần trong lịch sử.

Anh thắng 7, hòa 3 và thua 2 trước Na Uy.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1.

Na Uy không ghi được bàn thắng trong 4 trận gần nhất gặp Anh.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ xuất hiện tổng cộng 4 bàn thắng.

Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup.

Erling Haaland đã ghi bàn trong cả 4 trận anh góp mặt tại World Cup 2026.

Na Uy ghi bàn ở cả 5 trận gần nhất tại World Cup 2026.

Cả 5 trận gần đây của Na Uy tại giải đấu đều xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng.

Na Uy thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và thủng lưới 9 lần.

Anh thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và để lọt lưới 5 lần.

Anh giành quyền vào tứ kết World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Anh chỉ kiểm soát bóng 33,2% trước Mexico, mức thấp nhất của Tam sư trong một trận World Cup kể từ năm 1966.

Anh có 48 pha phá bóng trước Mexico, nhiều nhất của đội tuyển này trong một trận World Cup kể từ năm 1990.

Năm trong 6 lần gần nhất bị loại ở vòng knock-out World Cup của Anh diễn ra trước các đối thủ châu Âu.

Jarell Quansah vắng mặt vì án treo giò sau thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Mexico.

Dự đoán bàn thắng Na Uy vs Anh

Na Uy ghi trung bình 2,4 bàn và thủng lưới 1,8 lần mỗi trận trong 5 trận gần nhất. Có tới 4 trong 5 trận của đội bóng Bắc Âu xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng.

Anh cũng duy trì hiệu suất 2,2 bàn mỗi trận trong cùng giai đoạn. Với Haaland, Kane, Bellingham và Saka trên sân, cuộc đối đầu này có thể diễn ra cởi mở hơn so với những lần gặp nhau trước đây.

Dự đoán: Trận đấu xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên, Na Uy và Anh cùng ghi bàn.

Dự đoán tỷ số Na Uy vs Anh

Na Uy đang có sự tự tin lớn sau chiến thắng trước Brazil. Haaland cùng các đồng đội đủ khả năng khai thác khoảng trống nếu hàng phòng ngự Anh tiếp tục chịu sức ép như trận gặp Mexico.

Anh vẫn nhỉnh hơn về chiều sâu lực lượng, kinh nghiệm ở vòng knock-out và số lượng cầu thủ có thể tạo khác biệt. Tuy nhiên, phong độ cao của Na Uy có thể khiến Tam sư phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu.

Dự đoán tỷ số: Na Uy 2-2 Anh.