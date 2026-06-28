Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Nam Phi vs Canada: Bafana Bafana có lợi thế, chờ đại chiến ngựa ô nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Nam Phi vs Canada mới ghi nhận 1 lần gặp nhau trong quá khứ. Nam Phi từng đánh bại Canada 2-0 vào năm 2007, trước khi hai đội tái ngộ ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Nam Phi vs Canada

Thời gian: 02h00 ngày 29/06/2026.

Địa điểm: SVĐ SoFi, Los Angeles, Mỹ.

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10.

Lịch sử đối đầu Nam Phi vs Canada

Nam Phi và Canada mới chỉ gặp nhau 1 lần trong quá khứ. Trận đấu đó diễn ra vào năm 2007, khi Nam Phi giành chiến thắng 2-0 trước đại diện Bắc Mỹ.

Kết quả này giúp Nam Phi nắm lợi thế tuyệt đối về thành tích đối đầu trực tiếp. Dù dữ liệu chạm trán không nhiều, chiến thắng cách đây gần hai thập kỷ vẫn mang đến điểm tựa tinh thần nhất định cho Bafana Bafana trước màn tái đấu tại World Cup 2026.

Cuộc gặp lần này có ý nghĩa đặc biệt hơn rất nhiều. Đây là trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026, nơi đội thắng sẽ giành vé vào vòng 1/8 và tiếp tục hành trình lịch sử.

Cả Nam Phi và Canada đều được xem là những “ngựa ô” đáng chú ý của giải đấu. Một đội lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup, đội còn lại tận dụng tốt lợi thế sân nhà để góp mặt ở vòng knock-out.

Nhận định Nam Phi vs Canada

Nam Phi đang là một trong những bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2026. Đại diện châu Phi khởi đầu bằng thất bại 0-2 trước Mexico, sau đó hòa CH Séc 1-1 và đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở lượt trận cuối để giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng A.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nam Phi vượt qua vòng bảng World Cup. Điểm mạnh của đội bóng dưới quyền HLV Hugo Broos nằm ở lối chơi kỷ luật, khả năng phòng ngự tập thể và tinh thần thi đấu rất cao.

Canada cũng có hành trình đáng nhớ. Đội bóng Bắc Mỹ hòa Bosnia & Herzegovina, thắng Qatar 6-0 rồi thua Thụy Sĩ 1-2, qua đó cán đích nhì bảng B.

Xét về chất lượng đội hình, Canada được đánh giá nhỉnh hơn. Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin và Tajon Buchanan mang đến nhiều phương án tạo khác biệt, đặc biệt khi Canada đã ghi 8 bàn sau 3 trận vòng bảng.

Tình hình lực lượng Nam Phi vs Canada

Nam Phi không có sự phục vụ của Themba Zwane do án treo giò sau thẻ đỏ. Đây là tổn thất đáng chú ý, bởi Zwane là nhân tố giàu kinh nghiệm trong cách vận hành lối chơi của đại diện châu Phi.

HLV Hugo Broos nhiều khả năng vẫn giữ bộ khung đã giúp Nam Phi đánh bại Hàn Quốc. Williams tiếp tục bắt chính, phía trên là hàng thủ gồm Mudau, Okon, Mbokazi và Modiba.

Canada cũng gặp một số vấn đề về lực lượng. Marcelo Flores và Ismaen Kone chấn thương, còn Alfie Jones bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Dù vậy, đại diện Bắc Mỹ vẫn sở hữu nhiều gương mặt quan trọng trên hàng công. Jonathan David, Cyle Larin, Tajon Buchanan và Alphonso Davies là những cái tên có thể tạo khác biệt ở các thời điểm quyết định.

Đội hình dự kiến Nam Phi vs Canada

Nam Phi: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokofeng; Maseko, Appollis, Makgopa.

Canada: Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Nathan Saliba, Choiniere, Ahmed; J. David, Larin.

Thống kê đáng chú ý Nam Phi vs Canada

Nam Phi và Canada mới gặp nhau 1 lần trong lịch sử.

Nam Phi từng đánh bại Canada 2-0 vào năm 2007.

Nam Phi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng knock-out World Cup.

Nam Phi chỉ thủng lưới 3 bàn sau 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Nam Phi giữ sạch lưới trước Hàn Quốc ở trận quyết định để giành quyền đi tiếp.

Nam Phi ghi 2 bàn sau 3 trận vòng bảng.

Trong 5 trận gần nhất, Nam Phi thắng 1, hòa 3 và thua 1.

Canada ghi 8 bàn sau 3 trận tại World Cup 2026.

Canada từng đánh bại Qatar với tỷ số 6-0 ở vòng bảng.

Canada kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B sau Thụy Sĩ.

Trong 5 trận gần nhất, Canada thắng 2, hòa 2 và thua 1.

Canada ghi 20 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2 bàn/trận.

Nam Phi ghi khoảng 13 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 1,3 bàn/trận.

Nam Phi nhận 8 bàn thua trong 10 trận gần đây.

Canada sở hữu hiệu suất 2,67 bàn/trận tại vòng bảng World Cup 2026.

Đây là trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026, đội thắng sẽ giành vé vào vòng 1/8.

Dự đoán tỷ số Nam Phi vs Canada

Nam Phi có lợi thế tinh thần sau lần đối đầu duy nhất trong quá khứ, đồng thời đang hưng phấn sau cột mốc lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. Lối chơi phòng ngự kỷ luật có thể giúp đại diện châu Phi gây nhiều khó khăn cho Canada.

Canada lại nhỉnh hơn ở chất lượng đội hình và khả năng tấn công. Với Jonathan David, Cyle Larin, Tajon Buchanan và Alphonso Davies, đội bóng Bắc Mỹ có nhiều phương án để tạo sức ép lên hàng thủ Nam Phi.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 9 đến 11 quả, còn thẻ vàng nhiều khả năng ở mức 3 đến 5 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Nam Phi 1-2 Canada.