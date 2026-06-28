Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Panama vs Anh: Tam sư áp đảo, chờ màn tái đấu nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Panama vs Anh mới ghi nhận 1 lần gặp nhau trong quá khứ. Tam sư từng thắng đậm Panama 6-1 tại World Cup 2018.

Lịch sử đối đầu Panama vs Anh

Panama và Anh mới chỉ gặp nhau 1 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trận đấu đó diễn ra tại World Cup 2018, khi Tam sư giành chiến thắng đậm 6-1 trước đại diện CONCACAF.

Kết quả này giúp Anh nắm lợi thế tuyệt đối về thành tích đối đầu trực tiếp. Dù dữ liệu chạm trán không nhiều, chiến thắng 6-1 vẫn là dấu mốc cho thấy sự khác biệt lớn giữa hai đội về chất lượng đội hình và kinh nghiệm tại World Cup.

Sau 8 năm, Panama bước vào màn tái đấu với nhiều áp lực hơn. Đại diện Trung Mỹ đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 sau hai trận toàn thua, chưa có điểm nào và cũng chưa ghi được bàn thắng.

Anh lại đứng trước cơ hội lớn để giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng L. Tam sư đang có 4 điểm sau hai lượt trận, bằng điểm Ghana và cần một chiến thắng trước Panama để tự định đoạt vị trí của mình.

Nhận định Panama vs Anh

Panama bước vào lượt trận cuối bảng L World Cup 2026 trong hoàn cảnh không còn cơ hội đi tiếp. Hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-1 trước Ghana và Croatia khiến đội bóng của HLV Thomas Christiansen đứng cuối bảng.

Dù vậy, Panama không dễ bị xem nhẹ hoàn toàn. Cả hai trận thua của họ đều có cách biệt tối thiểu, cho thấy đại diện CONCACAF vẫn có khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì tinh thần thi đấu trước các đối thủ mạnh hơn.

Anh đang có vị thế tốt hơn rất nhiều. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel thắng Croatia 4-2 ở lượt ra quân, sau đó hòa Ghana 0-0. Với 4 điểm trong tay, Tam sư cần thêm một chiến thắng để giữ chắc ngôi đầu bảng L.

Khác biệt lớn nhất nằm ở chất lượng hàng công. Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford và Madueke mang đến nhiều phương án tấn công cho Anh. Nếu chơi đúng sức, Tam sư đủ khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra chiến thắng thuyết phục.

Tình hình lực lượng Panama vs Anh

Panama có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. HLV Thomas Christiansen nhiều khả năng vẫn sử dụng bộ khung quen thuộc, với Mosquera trong khung gỗ và Fajardo đá cao nhất trên hàng công.

Anh cũng có lực lượng mạnh nhất. HLV Thomas Tuchel có thể tạo ra một vài điều chỉnh nhằm giữ sức cho vòng knock-out, nhưng bộ khung gồm Pickford, Rice, Bellingham, Rashford và Kane vẫn giúp Tam sư vượt trội về chất lượng nhân sự.

Đội hình dự kiến Panama vs Anh

Panama: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo.

Anh: Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.

Thống kê đáng chú ý Panama vs Anh

Panama và Anh mới gặp nhau 1 lần trong lịch sử.

Anh từng thắng Panama 6-1 tại World Cup 2018.

Panama đã thua cả 2 trận tại World Cup 2026 với cùng tỷ số 0-1.

Panama chưa ghi được bàn thắng nào sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng L.

Anh thắng Croatia 4-2 và hòa Ghana 0-0 sau hai lượt trận đầu tiên.

Anh đang có 4 điểm, bằng điểm Ghana trong cuộc đua ngôi đầu bảng L.

Panama ghi 27 bàn sau 16 trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 1,69 bàn/trận.

Panama ghi bàn ở 13/16 trận gần đây.

Anh ghi 26 bàn sau 10 trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 2,6 bàn/trận.

Anh chỉ có 1 trận không ghi bàn trong 10 lần ra sân gần đây.

Anh giữ sạch lưới 8/10 trận gần nhất.

Anh bất bại 5 trận gần nhất, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Anh bất bại 13 trận liên tiếp gần đây trên mọi đấu trường.

Anh không thua 61/68 trận sân khách gần nhất.

Anh bất bại trong hiệp một ở 19 trận liên tiếp gần đây.

Panama nhận trung bình 1,13 thẻ vàng/trận trong 16 trận gần nhất.

Anh nhận trung bình 0,5 thẻ vàng/trận trong 10 trận gần nhất.

Đây là trận đấu thuộc lượt 3 bảng L World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Panama vs Anh

Anh được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu và hàng công có nhiều cầu thủ tạo khác biệt. Harry Kane, Bellingham và Rashford có thể giúp Tam sư tạo sức ép lớn lên hàng thủ Panama.

Panama vẫn có thể gây khó nếu duy trì được hệ thống phòng ngự số đông và chơi tập trung như hai lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, việc chưa ghi bàn tại World Cup 2026 cho thấy đại diện CONCACAF gặp vấn đề lớn ở khâu dứt điểm.

Trận đấu được dự báo có khoảng 3 đến 4 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 9 đến 11 quả, còn thẻ phạt nhiều khả năng rơi vào khoảng 2 đến 4 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Panama 0-3 Anh.