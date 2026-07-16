Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Pháp vs Anh: Tam sư áp đảo quá khứ, Les Bleus chờ tái hiện chiến thắng Qatar Lịch sử đối đầu Pháp vs Anh đã ghi nhận 32 lần chạm trán. Tam sư dẫn trước với 17 chiến thắng, nhưng Les Bleus lại thắng ba trong năm cuộc gặp gần nhất, nổi bật là trận tứ kết World Cup 2022.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Anh

Pháp và Anh đã gặp nhau 32 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tam sư giành 17 chiến thắng, Les Bleus thắng 10 trận, còn năm cuộc đối đầu kết thúc với tỷ số hòa.

Ưu thế của Anh phần lớn được tạo ra trong giai đoạn đầu của lịch sử đối đầu. Tam sư từng thắng liên tiếp nhiều trận trong những năm 1920, đồng thời có các chiến thắng cách biệt 5-0 năm 1969 và 4-0 năm 1957.

Cán cân trong những cuộc gặp gần đây lại nghiêng về Pháp. Les Bleus thắng Anh 2-1 năm 2010, hòa 1-1 tại EURO 2012, thua 0-2 năm 2015 rồi giành hai chiến thắng liên tiếp vào các năm 2017 và 2022. Như vậy, Pháp thắng ba, hòa một và chỉ thua một trong năm lần chạm trán gần nhất.

Hai đội đã gặp nhau ba lần tại World Cup. Anh thắng 2-0 ở vòng bảng năm 1966 và tiếp tục vượt qua Pháp 3-1 tại World Cup 1982. Les Bleus đáp trả bằng chiến thắng 2-1 ở tứ kết World Cup 2022.

Trận đấu tại Qatar vẫn là ký ức đáng chú ý nhất trong lịch sử đối đầu gần đây. Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud ghi bàn cho Pháp, còn Harry Kane thực hiện thành công một quả phạt đền trước khi bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số ở cuối trận.

Nếu gặp lại nhau ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026, Anh có cơ hội củng cố ưu thế đối đầu, còn Mbappe cùng đồng đội đứng trước thời cơ kéo dài chuỗi kết quả tích cực trước Tam sư.

Trận tranh hạng 3 diễn ra lúc 4h00 ngày 19/7/2026 theo giờ Việt Nam tại Miami Stadium. Theo lịch FIFA, trận đấu được tổ chức ngày 18/7 theo giờ địa phương.

Nhận định Pháp vs Anh

Pháp bước vào trận đấu sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại bán kết. Les Bleus trước đó toàn thắng sáu trận, ghi 16 bàn và chỉ nhận hai bàn thua, nhưng hàng công không thể tạo ra khác biệt trước hệ thống phòng ngự của La Roja.

Mbappe vẫn là hướng tấn công quan trọng nhất của Pháp. Khả năng tăng tốc vào khoảng trống phía sau hậu vệ biên có thể gây sức ép lớn nếu Anh chủ động đẩy cao đội hình.

Anh mạnh về tranh chấp, bóng bổng và các tình huống cố định. Harry Kane có khả năng làm tường, Saka tạo tốc độ ở cánh phải, còn Bellingham thường xuyên xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai.

Pháp có lợi thế được nghỉ nhiều hơn một ngày. Les Bleus cũng sở hữu nhiều phương án tấn công tốc độ như Dembele, Olise, Desire Doue và Bradley Barcola.

Anh vẫn có thể tạo ra thế trận cân bằng nếu hạn chế được các pha chuyển trạng thái của đối thủ. Khả năng phòng ngự khoảng trống phía sau hàng thủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành hạng ba của Tam sư.

Tình hình lực lượng Pháp vs Anh

Pháp cần tiếp tục theo dõi tình trạng của Kylian Mbappe sau vấn đề nhẹ ở cổ chân. Aurelien Tchouameni từng vắng mặt vì chấn thương háng, nên khả năng trở lại cần được đánh giá trước trận.

Manu Kone và Adrien Rabiot có thể tiếp tục đá ở trung tuyến. Dembele, Olise, Doue cùng Barcola mang đến nhiều lựa chọn để Didier Deschamps điều chỉnh hàng công.

Anh không có Jordan Henderson do chấn thương cổ tay. Tình trạng thể lực của Reece James, Declan Rice và Marc Guehi cần được kiểm tra sau trận bán kết với Argentina.

Phil Foden và Anthony Gordon là những phương án có thể được sử dụng nếu Thomas Tuchel muốn làm mới đội hình. Bellingham, Kane và Saka vẫn là bộ ba quan trọng nhất trên hàng công.

Đội hình dự kiến Pháp vs Anh

Pháp: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Anh: Pickford, Reece James, Konsa, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Anh

Pháp và Anh đã gặp nhau 32 lần trong lịch sử.

Anh thắng 17 trận, Pháp thắng 10 trận, hai đội hòa năm lần.

Pháp thắng ba trong năm lần chạm trán Anh gần nhất.

Hai đội đã gặp nhau ba lần tại World Cup.

Anh thắng Pháp 2-0 tại World Cup 1966.

Tam sư tiếp tục thắng 3-1 tại World Cup 1982.

Pháp đánh bại Anh 2-1 ở tứ kết World Cup 2022.

Les Bleus thắng Anh 3-2 trong trận giao hữu năm 2017.

Anh chỉ thắng một trong năm cuộc đối đầu gần nhất.

Pháp ghi 16 bàn sau bảy trận tại World Cup 2026.

Les Bleus nhận bốn bàn thua, trong đó có hai bàn ở trận bán kết gặp Tây Ban Nha.

Mbappe đã ghi tám bàn trước vòng bán kết.

Anh ghi 13 bàn sau sáu trận trước khi gặp Argentina.

Trận tranh hạng 3 diễn ra lúc 4h00 ngày 19/7/2026 tại Miami Stadium.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Anh

Pháp được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế nghỉ ngơi và hàng công có nhiều cầu thủ giàu tốc độ. Mbappe cùng Dembele có thể khai thác khoảng trống nếu Anh dâng cao tìm bàn thắng.

Tam sư có cơ hội gây khó khăn bằng bóng bổng, tình huống cố định và khả năng xâm nhập vòng cấm của Bellingham. Kane cũng có thể tạo ra khoảng trống cho Saka bằng những pha lùi sâu làm tường.

Trận đấu được dự báo cởi mở hơn hai trận bán kết và có khoảng hai đến ba bàn thắng.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Anh.