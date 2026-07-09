Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Pháp vs Morocco: Les Bleus vượt trội, Mbappe chờ thử thách từ Sư tử Atlas Lịch sử đối đầu Pháp vs Morocco đang nghiêng hẳn về Les Bleus khi Morocco chưa từng đánh bại đội tuyển Pháp. Cuộc tái đấu tại tứ kết World Cup 2026 vì thế mang nhiều duyên nợ, nhất là sau thất bại 0-2 của “Sư tử Atlas” trước Pháp ở bán kết World Cup 2022.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Morocco

Pháp và Morocco đã tạo nên nhiều cuộc chạm trán đáng chú ý trong quá khứ. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Pháp thắng 3 và hòa 2, qua đó duy trì thành tích bất bại trước đại diện Bắc Phi.

Trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra tại bán kết World Cup 2022. Khi đó, Pháp đánh bại Morocco 2-0 để giành vé vào chung kết, đồng thời chặn đứng hành trình lịch sử của “Sư tử Atlas” tại Qatar.

Kết quả này khiến cuộc tái đấu tại tứ kết World Cup 2026 càng đáng chú ý. Morocco bước vào trận đấu với khát vọng đòi lại món nợ cũ, còn Pháp hướng tới mục tiêu vào bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Xét về lịch sử đối đầu, Les Bleus vẫn nắm ưu thế rõ ràng. Tuy nhiên, Morocco hiện không còn là đội bóng dễ bị khuất phục, đặc biệt sau hành trình ấn tượng từ World Cup 2022 đến World Cup 2026.

Pháp vs Morocco: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan hiện tại, Pháp được đánh giá mạnh hơn Morocco. Theo Opta, Les Bleus có 61,7% cơ hội thắng trong 90 phút, Morocco đạt 16,2%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 22,1%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng đang nghiêng về Pháp. Les Bleus đứng hạng 3 thế giới, cao hơn Morocco, đội đang xếp hạng 7. Khoảng cách này phản ánh phần nào chất lượng nhân sự, chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của hai đội.

Về chuyên môn, Pháp nhỉnh hơn nhờ tốc độ chuyển trạng thái, khả năng kiểm soát bóng và những ngôi sao có thể tạo khác biệt như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise hay Bradley Barcola. Morocco lại rất khó chịu với hệ thống phòng ngự kỷ luật, sự bền bỉ của Amrabat, tốc độ của Hakimi và phong độ cao sau chiến thắng 3-0 trước Canada.

Nhận định Pháp vs Morocco

Pháp bước vào trận tứ kết World Cup 2026 với mục tiêu giành vé vào bán kết. Đội bóng của HLV Didier Deschamps đang có phong độ rất cao sau 5 trận toàn thắng, ghi 14 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Sức mạnh lớn nhất của Les Bleus nằm ở hàng công giàu tốc độ. Mbappe, Dembele, Olise và Barcola mang đến nhiều hướng tấn công, còn Desire Doue là phương án tạo đột biến trong những thời điểm trận đấu bị kéo vào thế giằng co.

Morocco cũng có đủ cơ sở để gây khó khăn cho Pháp. Đại diện Bắc Phi bất bại trong 5 trận gần nhất tại World Cup 2026, sở hữu hàng thủ chắc chắn và tinh thần hưng phấn sau khi vượt qua Canada 3-0.

Dù vậy, kinh nghiệm knock-out, chất lượng ngôi sao và bản lĩnh ở các trận đấu lớn vẫn giúp Pháp được đánh giá nhỉnh hơn. Morocco có thể khiến Les Bleus gặp nhiều trở ngại, nhưng để tạo bất ngờ, “Sư tử Atlas” sẽ cần một trận đấu gần như hoàn hảo.

Tình hình lực lượng Pháp vs Morocco

Pháp không có lực lượng mạnh nhất khi Marcus Thuram dính chấn thương bắp chân và nhiều khả năng không thể góp mặt. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

Dù vậy, Les Bleus vẫn sở hữu bộ khung rất mạnh. Maignan nhiều khả năng bắt chính trong khung gỗ, phía trên là Kounde, Upamecano, Saliba và Hernandez. Hàng công tiếp tục đặt kỳ vọng vào Mbappe, Dembele, Olise và Barcola.

Morocco có lực lượng mạnh nhất cho trận tứ kết. HLV trưởng của đại diện Bắc Phi có thể sử dụng những gương mặt tốt nhất, trong đó Hakimi, Mazraoui, Amrabat, Brahim Diaz, Ounahi và Bounou vẫn là các nhân tố quan trọng.

Sự ổn định về nhân sự giúp Morocco duy trì lối chơi phòng ngự kỷ luật. Đây sẽ là nền tảng để “Sư tử Atlas” hy vọng kéo Pháp vào một trận đấu khó lường tại sân Gillette.

Đội hình dự kiến Pháp vs Morocco

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Phong độ Pháp vs Morocco

Phong độ Pháp: Trong 5 trận gần nhất, Pháp toàn thắng. Les Bleus ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Phong độ Morocco: Trong 5 trận gần nhất, Morocco thắng 3 và hòa 2 nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức. Đại diện Bắc Phi ghi 10 bàn, nhận 4 bàn thua.

Lịch sử đối đầu: Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Pháp thắng 3 và hòa 2. Morocco chưa từng đánh bại Les Bleus.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Morocco

Pháp toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026.

Les Bleus ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Pháp giữ sạch lưới ở 3/5 trận gần nhất.

Morocco bất bại trong 5 trận gần đây.

Morocco ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất.

Pháp ghi trung bình 2,64 bàn/trận trong giai đoạn thống kê.

Les Bleus thực hiện trung bình 20,57 cú sút mỗi trận.

Pháp kiểm soát bóng trung bình 62%.

Pháp được hưởng trung bình 7,29 quả phạt góc/trận.

Mbappe đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026.

Pháp bất bại trong 5 lần gần nhất gặp Morocco.

Les Bleus từng thắng Morocco 2-0 tại World Cup 2022.

Theo Opta, Pháp có 61,7% cơ hội thắng trong 90 phút.

Morocco có 16,2% cơ hội thắng trong 90 phút.

Khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 22,1%.

Pháp đứng hạng 3 FIFA, còn Morocco xếp hạng 7.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Morocco

Pháp được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm knock-out và hàng công có nhiều ngôi sao tạo khác biệt. Mbappe đang đạt phong độ cao với 7 bàn tại World Cup 2026, đủ khả năng trở thành điểm tựa lớn nhất cho Les Bleus ở trận tứ kết.

Morocco vẫn có cơ hội gây bất ngờ nếu duy trì được hệ thống phòng ngự kỷ luật và tận dụng tốt các pha phản công. Hakimi, Brahim Diaz, Ounahi và Saibari có thể giúp đại diện Bắc Phi tạo ra những thời điểm khiến hàng thủ Pháp chịu áp lực.

Trận đấu được dự báo có khoảng 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể chạm mốc 10 quả, bởi Pháp tạo trung bình 7,2 quả góc/trận tại World Cup 2026, còn Morocco cũng đạt khoảng 5 quả góc/trận. Về thẻ phạt, màn so tài này có thể xuất hiện khoảng 4 thẻ vàng do tính chất căng thẳng của vòng tứ kết.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Morocco.