Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Pháp vs Paraguay: Les Bleus chiếm ưu thế, chờ màn tái đấu nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Pháp vs Paraguay đang nghiêng rõ về Les Bleus. Pháp bất bại trong 5 lần gặp Paraguay trước đây, với 3 chiến thắng, 2 trận hòa và lợi thế lớn trước màn so tài tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Paraguay

Pháp và Paraguay từng gặp nhau 5 lần trong quá khứ. Les Bleus chưa từng thua đại diện Nam Mỹ, khi giành 3 chiến thắng và có 2 trận hòa.

Thành tích này giúp Pháp nắm lợi thế rõ rệt trước cuộc tái đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026. Không chỉ vượt trội về kết quả, đội tuyển Pháp còn ghi tới 14 bàn trong 5 lần gặp Paraguay, trong khi chỉ để đối thủ chọc thủng lưới 4 lần.

Dù lịch sử nghiêng hẳn về đại diện châu Âu, Paraguay vẫn bước vào trận đấu này với sự tự tin đáng kể. Đội bóng Nam Mỹ vừa loại Đức ở vòng 1/16 sau loạt luân lưu, qua đó chứng minh bản lĩnh ở những trận đấu chịu áp lực lớn.

Pháp vs Paraguay diễn ra lúc 4h00 ngày 5/7/2026 tại Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ. Trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 và được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9.

Nhận định Pháp vs Paraguay

Pháp bước vào vòng 1/8 với phong độ rất thuyết phục. Les Bleus toàn thắng 4 trận tại World Cup 2026, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Ở vòng bảng, đội bóng của HLV Didier Deschamps lần lượt vượt qua Senegal, Iraq và Na Uy. Đến vòng 1/16, Pháp tiếp tục đánh bại Thụy Điển 3-0, trong đó Kylian Mbappe lập cú đúp và Bradley Barcola ghi bàn còn lại.

Paraguay có hành trình vất vả hơn. Đại diện Nam Mỹ chỉ đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt, trước khi tạo cú sốc bằng chiến thắng trước Đức trên chấm luân lưu.

Về tương quan lực lượng, Pháp vẫn nhỉnh hơn rõ rệt. Mbappe, Dembele, Barcola, Olise cùng tuyến giữa giàu sức mạnh giúp Les Bleus có nhiều phương án tấn công trước hàng thủ Paraguay.

Paraguay nhiều khả năng tiếp tục chọn cách chơi thận trọng, phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công. Julio Enciso, Miguel Almiron và Matias Galarza là những nhân tố có thể tạo đột biến nếu Pháp để lộ khoảng trống.

Tình hình lực lượng Pháp vs Paraguay

Pháp thiếu Marcus Thuram vì chấn thương bắp chân. Dù vậy, HLV Didier Deschamps vẫn có nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công, đặc biệt với Mbappe, Dembele, Barcola và Olise.

Tuyến giữa của Les Bleus nhiều khả năng tiếp tục xoay quanh Tchouameni và Rabiot. Hàng thủ với Kounde, Upamecano, Saliba và Hernandez mang đến sự chắc chắn phía trước khung thành Maignan.

Paraguay chưa chắc có thể sử dụng Omar Alderete và Ramon Sosa với trạng thái tốt nhất. Đây là tổn thất đáng chú ý, nhất là khi đại diện Nam Mỹ phải đối đầu hàng công đang đạt hiệu suất cao của Pháp.

HLV Gustavo Alfaro nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung giàu sức chiến đấu. Almiron, Cubas, Galarza, Diego Gomez và Enciso sẽ giữ vai trò quan trọng trong khả năng chuyển trạng thái của Paraguay.

Đội hình dự kiến Pháp vs Paraguay

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Paraguay: Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso; Almiron, Cubas, Galarza, Diego Gomez; Avalos, Enciso.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Paraguay

Pháp bất bại trong 5 lần gặp Paraguay trước đây.

Les Bleus thắng 3 và hòa 2 sau 5 trận đối đầu Paraguay.

Pháp ghi 14 bàn trong 5 lần gặp Paraguay.

Paraguay ghi 4 bàn vào lưới Pháp trong 5 trận đối đầu.

Pháp toàn thắng 5 trận gần nhất.

Les Bleus ghi 16 bàn trong 5 trận gần đây, đạt hiệu suất 3,2 bàn/trận.

Pháp ghi ít nhất 3 bàn ở cả 5 trận gần nhất.

Pháp giữ sạch lưới 3 trong 5 trận vừa qua.

Tại World Cup 2026, Pháp toàn thắng 4 trận, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16.

Paraguay thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Paraguay vừa loại Đức sau loạt luân lưu ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Paraguay giữ sạch lưới 3 trong 5 trận gần đây.

Paraguay không ghi quá 1 bàn trong cả 4 trận đã đấu tại World Cup 2026.

Ba trận World Cup gần nhất của Paraguay đều không thua trong thời gian thi đấu chính thức.

Pháp được hưởng trung bình 5,8 quả phạt góc/trận trong 5 trận gần nhất.

Paraguay được hưởng trung bình 4,4 quả phạt góc/trận trong 5 trận gần đây.

Paraguay nhận 9 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong 5 trận gần nhất.

Pháp chỉ nhận 1 thẻ vàng trong 5 trận gần đây.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Paraguay

Pháp có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận nhờ chất lượng đội hình, phong độ toàn thắng và hàng công đang đạt hiệu suất rất cao. Nếu Mbappe, Dembele, Barcola và Olise duy trì sự sắc bén, Les Bleus có thể sớm tạo sức ép lớn lên hàng thủ Paraguay.

Paraguay vẫn có điểm tựa từ tinh thần sau chiến thắng trước Đức. Đại diện Nam Mỹ có thể kéo trận đấu vào thế giằng co nếu duy trì được hệ thống phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các pha phản công.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 4 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 9 đến 11 quả, trong khi thẻ phạt nhiều khả năng rơi vào khoảng 3 đến 5 thẻ, với Paraguay là đội có nguy cơ nhận thẻ nhiều hơn.

Dự đoán tỷ số: Pháp 3-0 Paraguay.