Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Pháp vs Thụy Điển: Les Bleus vượt trội, chờ màn tái đấu nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Pháp vs Thụy Điển đang nghiêng về Les Bleus. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Pháp thắng 4 trận và chỉ thua 1 lần trước đại diện Bắc Âu.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Thụy Điển

Pháp và Thụy Điển là hai đội tuyển từng nhiều lần chạm trán trong quá khứ. Xét 5 lần đối đầu gần nhất, Les Bleus đang chiếm ưu thế rõ rệt với 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại.

Thành tích này giúp Pháp có thêm sự tự tin trước màn tái đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026. Không chỉ vượt trội về lịch sử đối đầu gần đây, đội bóng của HLV Didier Deschamps còn đang sở hữu phong độ rất cao sau vòng bảng.

Thụy Điển vẫn là đối thủ có thể gây khó chịu nhờ lối chơi giàu thể lực, không ngại tranh chấp và sở hữu những tiền đạo có khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, việc phải gặp Pháp ngay vòng knock-out là thử thách rất lớn với đại diện Bắc Âu.

Sau vòng bảng, tương quan giữa hai đội có sự chênh lệch khá rõ. Pháp toàn thắng 3 trận, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, còn Thụy Điển đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Nhận định Pháp vs Thụy Điển

Pháp bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một ứng viên vô địch. Les Bleus lần lượt đánh bại Senegal 3-1, Iraq 3-0 và Na Uy 4-1 để giành trọn 9 điểm ở vòng bảng.

Sức mạnh của Pháp đến từ hàng công có chiều sâu với Mbappe, Dembele, Doue, Olise và Kolo Muani. Đặc biệt, Ousmane Dembele vừa lập hat-trick trong hiệp một trước Na Uy, giúp đội tuyển Pháp khẳng định sức tấn công rất đáng gờm.

Thụy Điển khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 5-1 trước Tunisia, nhưng sau đó thua Hà Lan 1-5 và hòa Nhật Bản 1-1. Hệ thống phòng ngự của đại diện Bắc Âu để lộ nhiều khoảng trống khi gặp đối thủ mạnh, đây là điểm Pháp có thể khai thác.

Tình hình lực lượng Pháp vs Thụy Điển

Pháp có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. HLV Didier Deschamps nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng bộ khung tối ưu, với Maignan trong khung gỗ, hàng thủ gồm Kounde, Saliba, Upamecano và Hernandez.

Tuyến giữa của Les Bleus có Tchouameni và Kone đảm nhiệm vai trò cân bằng. Trên hàng công, Dembele, Olise, Doue và Mbappe mang đến tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Thụy Điển chịu tổn thất lớn khi trung vệ Isak Hien vắng mặt vì chấn thương gân kheo và phải chia tay phần còn lại của World Cup 2026. Đây là mất mát đáng kể trong bối cảnh đội bóng Bắc Âu phải đối đầu hàng công rất mạnh của Pháp.

Trên tuyến đầu, Thụy Điển vẫn có những cái tên đáng chú ý như Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Anthony Elanga. Tuy nhiên, đại diện Bắc Âu cần một trận đấu gần như hoàn hảo nếu muốn tạo bất ngờ trước Les Bleus.

Đội hình dự kiến Pháp vs Thụy Điển

Pháp: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembele, Olise, Doue, Mbappe.

Thụy Điển: Widell Zetterstrom, Lindelof, Lucas Bergvall, Lagerbielke, Gudmundsson; Ayari, Stroud, Bernhardsson; Elanga, Isak, Gyokeres.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Thụy Điển

Pháp thắng 4/5 lần đối đầu gần nhất với Thụy Điển.

Pháp toàn thắng cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Les Bleus ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần sau vòng bảng.

Pháp thắng 8/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đội bóng của Didier Deschamps ghi 27 bàn trong 10 trận gần nhất, đạt hiệu suất 2,7 bàn/trận.

Pháp giữ sạch lưới 5/10 trận gần đây.

Ba trận vòng bảng, Pháp luôn kiểm soát bóng trên 55%.

Ousmane Dembele lập hat-trick trong hiệp một ở trận Pháp thắng Na Uy 4-1.

Kylian Mbappe và Ousmane Dembele đã cùng đóng góp 7 bàn thắng cho Pháp sau vòng bảng.

Thụy Điển thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Thụy Điển ghi 7 bàn sau 3 trận tại World Cup 2026 nhưng cũng thủng lưới 7 lần.

Thụy Điển chỉ thắng 1/4 trận gần nhất trước các đội tuyển thuộc nhóm mạnh của châu Âu.

Thụy Điển mất trung vệ Isak Hien vì chấn thương trước vòng knock-out.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Thụy Điển

Pháp được đánh giá vượt trội nhờ chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và phong độ rất cao sau vòng bảng. Với Mbappe, Dembele, Doue và Olise, Les Bleus có nhiều phương án để xuyên phá hàng thủ Thụy Điển.

Thụy Điển vẫn có cơ hội nếu tận dụng tốt các tình huống phản công hoặc bóng bổng. Dù vậy, việc thiếu Isak Hien khiến hàng thủ đại diện Bắc Âu đối mặt sức ép lớn hơn trước tốc độ và khả năng hoán đổi vị trí liên tục của Pháp.

Trận đấu được dự báo có khoảng 3 đến 4 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 10 đến 12 quả, với ưu thế nghiêng về Pháp. Thẻ phạt nhiều khả năng ở mức 3 đến 5 thẻ vàng, Thụy Điển là đội dễ phải phạm lỗi nhiều hơn.

Dự đoán tỷ số: Pháp 3-1 Thụy Điển.