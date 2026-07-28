Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Philippines vs Myanmar: The Azkals chiếm ưu thế, chờ tái hiện chiến thắng 5-1 Lịch sử đối đầu Philippines vs Myanmar đang nghiêng về đội chủ nhà khi The Azkals thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 5 lần chạm trán gần nhất. Philippines còn vừa đánh bại Myanmar 5-1 trong đợt FIFA Days tháng 6/2026.

Lịch sử đối đầu Philippines vs Myanmar

Philippines đang nắm ưu thế trong những cuộc đối đầu gần đây với Myanmar. Sau 5 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, The Azkals giành 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ nhận 1 thất bại.

Cuộc gặp đáng chú ý nhất diễn ra trong đợt FIFA Days tháng 6/2026. Philippines tận dụng tốt lợi thế về thể hình, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái để giành chiến thắng đậm 5-1 trước Myanmar.

Kết quả này tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của Philippines trong những năm gần đây. Việc triệu tập nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài giúp The Azkals cải thiện đáng kể chất lượng đội hình, đặc biệt ở khả năng pressing và tổ chức tấn công.

Các cuộc đối đầu giữa hai đội thường diễn ra cởi mở. Ba trong bốn lần gặp nhau gần nhất xuất hiện ít nhất 5 bàn thắng, phản ánh xu hướng chơi tấn công và những khoảng trống thường xuyên xuất hiện ở hàng phòng ngự.

Philippines bước vào màn tái đấu tại AFF Cup 2026 với lợi thế sân nhà cùng tâm lý thuận lợi. Trong khi đó, Myanmar cần cải thiện khả năng chống bóng bổng và hạn chế sai sót nếu không muốn lặp lại thất bại đậm cách đây hơn một tháng.

Nhận định Philippines vs Myanmar

Trận đấu giữa Philippines và Myanmar diễn ra lúc 17h00 ngày 28/7/2026 trên sân Rizal Memorial, thuộc lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2026. Cuộc so tài được phát trực tiếp trên VTV6, TV360 và FPT Play.

Philippines mới có trận ra quân tại giải, nhưng đã chuẩn bị khá tích cực với hai chiến thắng cùng tỷ số 5-1 trước Guam và Myanmar. Đội bóng của HLV Carles Cuadrat còn bất bại trong 5 trận gần nhất, giành 4 chiến thắng và ghi 15 bàn.

Myanmar chịu nhiều áp lực sau thất bại 1-2 trước Malaysia ở lượt mở màn. Dù từng có bàn dẫn trước, đội bóng của HLV Jorn Andersen không thể duy trì thế trận và để đối thủ ngược dòng.

Với lực lượng đồng đều, phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, Philippines có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup 2026. Myanmar vẫn có thể gây khó nếu tận dụng tốt các pha phản công, nhưng hàng phòng ngự của đội khách cần thi đấu chắc chắn hơn.

Tình hình lực lượng Philippines vs Myanmar

Philippines có đầy đủ lực lượng cho trận ra quân. HLV Carles Cuadrat triệu tập gần như toàn bộ những cầu thủ tốt nhất, trong đó có nhiều gương mặt đang thi đấu tại châu Âu và các giải vô địch nước ngoài.

Nền tảng thể hình cùng thể lực của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Philippines mang đến cho đội chủ nhà nhiều phương án triển khai. Những nhân tố như Jefferson Tabinas, Santiago Rublico, Zico Bailey và Bjørn Kristensen được kỳ vọng tạo nên bộ khung vững chắc.

Myanmar cũng không ghi nhận trường hợp chấn thương hoặc treo giò đáng kể. HLV Jorn Andersen có thể tiếp tục sử dụng đội hình từng thi đấu trước Malaysia, với Maung Maung Lwin và Win Naing Tun giữ vai trò quan trọng trên hàng công.

Dù có lực lượng đầy đủ, Myanmar vẫn cần cải thiện khả năng duy trì sự tập trung. Hàng thủ của đội khách thường gặp khó khi đối đầu những đội bóng có lợi thế về thể hình và triển khai bóng nhiều từ hai biên.

Đội hình dự kiến Philippines vs Myanmar

Philippines: Kammeraad; Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.

Myanmar: Sann Sat Naing; Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw; Kyaw Min Oo, Maung Maung Lwin, Min Maw Oo; Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.

Thống kê đáng chú ý Philippines vs Myanmar

Philippines thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 lần gặp Myanmar gần nhất.

Philippines vừa đánh bại Myanmar 5-1 trong đợt FIFA Days tháng 6/2026.

Ba trong bốn cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội xuất hiện ít nhất 5 bàn thắng.

Philippines bất bại trong 5 trận gần đây với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

The Azkals ghi 15 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần trong 5 trận gần nhất.

Philippines ghi 10 bàn trong hai lần ra sân gần đây.

Hai trận gần nhất của Philippines đều khép lại với chiến thắng 5-1.

Philippines lần lượt đánh bại Guam và Myanmar trong hai trận giao hữu tháng 6/2026.

Myanmar thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Myanmar ghi 8 bàn nhưng để thủng lưới 9 lần trong chuỗi trận này.

Myanmar vừa thua Malaysia 1-2 ở lượt trận mở màn AFF Cup 2026.

Myanmar đã để thủng lưới 7 bàn trong 5 trận gần đây.

Hai trong ba trận gần nhất của Philippines xuất hiện trên 9 quả phạt góc.

Bốn trong năm trận gần đây của Myanmar có ít nhất 9 quả phạt góc.

Bốn trong năm trận gần nhất của cả Philippines và Myanmar không vượt quá 4 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số Philippines vs Myanmar

Philippines được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, lực lượng có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và phong độ tấn công ấn tượng. Việc ghi 10 bàn trong hai trận gần nhất cho thấy The Azkals đang vận hành hiệu quả dưới thời HLV Carles Cuadrat.

Myanmar buộc phải tìm kiếm điểm số sau thất bại trước Malaysia. Đội khách có thể lựa chọn cách nhập cuộc chủ động hơn, nhưng việc đẩy cao đội hình cũng dễ tạo ra khoảng trống để Philippines khai thác.

Trận đấu được dự báo xuất hiện từ 4 bàn thắng trở lên. Tổng số phạt góc có thể vượt mốc 9 quả, còn số thẻ phạt nhiều khả năng dao động từ 2 đến 4 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Philippines 4-1 Myanmar.