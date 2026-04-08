Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Philippines vs Thái Lan: Voi chiến áp đảo, rộng cửa giành vé bán kết Lịch sử đối đầu Philippines vs Thái Lan đang nghiêng rõ rệt về phía đội bóng xứ chùa vàng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Thái Lan giành 4 chiến thắng, còn Philippines chỉ có một lần được hưởng niềm vui.

Lịch sử đối đầu Philippines vs Thái Lan

Thái Lan chiếm ưu thế rõ rệt trong những lần đối đầu gần đây với Philippines. Voi chiến thắng 4 trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, còn The Azkals chỉ giành được một chiến thắng.

Thành tích này phần nào phản ánh khoảng cách về trình độ, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình giữa hai đội. Thái Lan thường kiểm soát tốt thế trận nhờ khả năng tổ chức bài bản, trong khi Philippines gặp khó khi phải đối đầu những đối thủ có khả năng gây sức ép liên tục.

Ở lần tái đấu tại bảng B ASEAN Cup 2026, Thái Lan tiếp tục bước vào trận đấu với vị thế cửa trên. Đội bóng của HLV Anthony Hudson đang dẫn đầu bảng và có cơ hội sớm giành quyền vào bán kết.

Philippines lại rơi vào tình thế khó khăn sau hai lượt trận đầu tiên. Đội chủ nhà buộc phải giành chiến thắng nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp.

Nhận định Philippines vs Thái Lan

Thái Lan đang có 6 điểm tuyệt đối sau hai trận toàn thắng. Chiến thắng cách biệt hai bàn trước Malaysia cho thấy Voi chiến không chỉ vượt trội về chất lượng đội hình mà còn biết cách kiểm soát nhịp độ và giải quyết trận đấu một cách hiệu quả.

Nếu tiếp tục giành 3 điểm trên sân Philippines, Thái Lan sẽ chính thức đoạt vé vào bán kết sớm. Đây là động lực để đội khách chủ động áp đặt thế trận ngay từ đầu.

Philippines mở màn bằng thất bại 1-4 trước Myanmar, sau đó đánh bại Lào với cùng tỷ số 4-1. Dù hàng công đã có sự cải thiện, hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn vẫn là vấn đề lớn của The Azkals.

Đội chủ nhà sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng khả năng phối hợp và tính ổn định chưa cao. Trước một Thái Lan có tổ chức tốt và lực lượng đồng đều, Philippines nhiều khả năng sẽ phải chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian thi đấu.

Tình hình lực lượng Philippines vs Thái Lan

Thái Lan có trong tay lực lượng mạnh để hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp tại bảng B. HLV Anthony Hudson nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung vừa đánh bại Malaysia nhằm sớm hoàn thành mục tiêu vào bán kết.

Philippines cũng sẽ phải tung ra những lựa chọn tốt nhất do không còn nhiều cơ hội sửa sai. Khả năng phòng ngự và sự kết nối giữa các cầu thủ nhập tịch sẽ đóng vai trò quan trọng đối với đội chủ nhà.

Thống kê đáng chú ý Philippines vs Thái Lan

Thái Lan thắng 4 trong 5 lần gần nhất đối đầu Philippines.

Philippines chỉ thắng 1 trong 5 cuộc chạm trán gần đây với Thái Lan.

Thái Lan đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng.

Voi chiến vừa đánh bại Malaysia với cách biệt 2 bàn.

Philippines thua Myanmar 1-4 trong trận ra quân.

Philippines đánh bại Lào 4-1 ở lượt trận gần nhất.

Philippines đã ghi 5 bàn và thủng lưới 5 lần sau 2 trận.

Một chiến thắng sẽ giúp Thái Lan chính thức giành vé vào bán kết sớm.

Philippines buộc phải có điểm để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Dự đoán tỷ số Philippines vs Thái Lan

Thái Lan đang chiếm ưu thế về phong độ, chất lượng đội hình và thành tích đối đầu. Khả năng điều tiết nhịp độ cùng lối chơi thực dụng giúp Voi chiến có nhiều cơ sở để kiểm soát trận đấu trên sân khách.

Philippines có thể tạo ra một số cơ hội nhờ lợi thế sân nhà và quyết tâm giành điểm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự thiếu ổn định khiến The Azkals khó đứng vững trước sức ép từ đội đầu bảng.

Thái Lan nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao, áp đặt lối chơi và hướng đến chiến thắng cách biệt để sớm giành quyền vào bán kết.

Dự đoán tỷ số: Philippines 0-3 Thái Lan.