Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Singapore vs Timor Leste: Những chú sư tử toàn thắng, hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp Lịch sử đối đầu Singapore vs Timor Leste đang hoàn toàn nghiêng về đội bóng đảo quốc. Singapore toàn thắng cả 3 lần gặp nhau gần nhất tại AFF Cup, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Lịch sử đối đầu Singapore vs Timor Leste

Singapore và Timor Leste đã gặp nhau nhiều lần tại đấu trường AFF Cup. Trong 3 cuộc chạm trán gần nhất, Singapore đều giành chiến thắng với các tỷ số 6-1, 2-0 và 3-0.

Kết quả này giúp Những chú sư tử nắm ưu thế tuyệt đối về thành tích đối đầu trực tiếp. Singapore ghi tổng cộng 11 bàn qua 3 trận, đạt hiệu suất gần 4 bàn mỗi trận và chỉ một lần để Timor Leste chọc thủng lưới.

Chiến thắng đậm nhất của Singapore trước đối thủ là tỷ số 6-1. Hai cuộc đối đầu còn lại cũng kết thúc với cách biệt từ 2 bàn trở lên, cho thấy sự chênh lệch đáng kể về khả năng tổ chức lối chơi và chất lượng đội hình.

Cán cân trước trận đấu ngày 27/7/2026 tiếp tục nghiêng về Singapore. Đội chủ nhà vừa đánh bại Campuchia 2-1 ở lượt mở màn bảng A, còn Timor Leste bước vào sân Jalan Besar sau thất bại 0-7 trước Việt Nam.

Dù vậy, Singapore vẫn cần duy trì sự tập trung. Timor Leste từng vượt qua Brunei với tổng tỷ số 6-1 tại vòng play-off và vẫn sở hữu một số cầu thủ có khả năng tạo đột biến trong các pha phản công.

Singapore vs Timor Leste đá khi nào, ở đâu?

Trận đấu giữa Singapore và Timor Leste diễn ra lúc 18h00 ngày 27/7/2026 trên sân vận động Jalan Besar, Singapore.

Đây là trận đấu thuộc lượt 2 bảng A AFF Cup 2026. Cuộc so tài được trực tiếp trên VTV6, FPT Play và TV360.

Nhận định Singapore vs Timor Leste

Singapore bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp. Ba điểm trên sân nhà sẽ giúp Những chú sư tử tạo lợi thế trước khi gặp những đối thủ được đánh giá cao hơn là Indonesia và Việt Nam.

Đội bóng của HLV Gavin Lee đang có phong độ khá ổn định với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Hariss Harun, Irfan Fandi, Song Ui-young, Kyoga Nakamura và Shawal Anuar tiếp tục là những nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội chủ nhà.

Timor Leste chịu nhiều áp lực sau trận thua Việt Nam 0-7. Hàng phòng ngự của đội khách gặp khó trong việc giữ cự ly đội hình, chống bóng bổng và ngăn chặn các tình huống tấn công từ hai biên.

Với lợi thế sân nhà, phong độ tốt hơn và thành tích đối đầu áp đảo, Singapore có nhiều cơ sở để kiểm soát trận đấu. Timor Leste có thể tìm kiếm cơ hội từ các pha phản công dựa trên tốc độ của Claudio Osorio và Joao Pedro.

Tình hình lực lượng Singapore vs Timor Leste

Singapore có đầy đủ lực lượng cho trận đấu trên sân Jalan Besar. HLV Gavin Lee nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung vừa giúp đội bóng đảo quốc đánh bại Campuchia ở lượt trận đầu tiên.

Irfan Fandi, Hariss Harun và Lionel Tan có thể tạo thành hàng phòng ngự ba người. Kyoga Nakamura cùng Shah Shahiran phụ trách khu vực giữa sân, còn Song Ui-young, Glenn Kweh và Shawal Anuar đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công.

Timor Leste cũng không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý. HLV Pedro Alves Salazar có thể tiếp tục đặt niềm tin vào Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo và Joao Pedro trên hàng công.

Khả năng duy trì sự tập trung của hàng thủ sẽ giữ vai trò quan trọng với đội khách. Dylan Jose Niski cùng các hậu vệ cần hạn chế khoảng trống ở hai biên và cải thiện khả năng chống bóng bổng.

Đội hình dự kiến Singapore vs Timor Leste

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan; Ryhan Stewart, Shah Shahiran, Kyoga Nakamura, Nur Adam Abdullah; Song Ui-young, Glenn Kweh; Shawal Anuar.

Timor Leste: Dylan Jose Niski; Juvito Moniz, Joao Varudo, Ryan Harris Jom, Anizo Correia; Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo; Joao Pedro.

Thống kê đáng chú ý Singapore vs Timor Leste

Singapore toàn thắng cả 3 lần gặp Timor Leste gần nhất tại AFF Cup.

Những chú sư tử lần lượt thắng đối thủ với các tỷ số 6-1, 2-0 và 3-0.

Singapore ghi tổng cộng 11 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần trong 3 cuộc đối đầu trên.

Cả 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đều xuất hiện ít nhất 2 bàn thắng.

Singapore thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần đây.

Đội bóng đảo quốc ghi 10 bàn và để thủng lưới 5 lần trong chuỗi trận này.

Singapore đã ghi bàn ở cả 5 lần ra sân gần nhất.

Các trận đấu có sự góp mặt của Singapore xuất hiện tổng cộng 20 bàn trong 5 trận gần đây, trung bình 4 bàn mỗi trận.

Timor Leste thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất.

Đội khách ghi 7 bàn nhưng đã phải nhận 15 bàn thua trong cùng giai đoạn.

Timor Leste vừa thua Việt Nam 0-7 ở lượt mở màn bảng A AFF Cup 2026.

Singapore đánh bại Campuchia 2-1 trong trận ra quân.

Dự đoán tỷ số Singapore vs Timor Leste

Singapore được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, phong độ ổn định và thành tích đối đầu vượt trội. Khả năng tấn công từ hai biên cùng những tình huống không chiến có thể giúp đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội.

Timor Leste nhiều khả năng sẽ chủ động lùi sâu nhằm hạn chế khoảng trống trước khung thành. Tuy nhiên, hàng thủ vừa nhận 7 bàn thua trước Việt Nam sẽ phải đối mặt với sức ép lớn từ Song Ui-young, Glenn Kweh và Shawal Anuar.

Trận đấu có thể xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Số phạt góc được dự báo đạt khoảng 9 quả, còn tổng thẻ phạt nhiều khả năng dao động từ 2 đến 4 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Singapore 3-0 Timor Leste.