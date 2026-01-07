Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Tây Ban Nha vs Áo: La Roja áp đảo, chờ bài test hai cánh nhiều áp lực Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Áo đang nghiêng hẳn về La Roja. Tây Ban Nha thắng 9, hòa 3 và thua 4 sau 16 lần gặp Áo trong quá khứ.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha và Áo từng gặp nhau 16 lần trong quá khứ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Thành tích đối đầu đang nghiêng rõ về La Roja, khi đội bóng xứ bò tót có 9 chiến thắng, 3 trận hòa và 4 thất bại.

Ưu thế này mang đến điểm tựa tinh thần lớn cho Tây Ban Nha trước vòng 1/16 World Cup 2026. La Roja không chỉ nhỉnh hơn về lịch sử đối đầu, mà còn bước vào trận đấu với vị thế đội nhất bảng H sau vòng bảng.

Dù vậy, Áo không phải đối thủ dễ bị cuốn theo thế trận một chiều. Đại diện Trung Âu có nền tảng thể lực tốt, pressing quyết liệt và khả năng tạo ra những thời điểm bùng nổ.

Màn tái đấu lần này vì thế vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha. Bài toán nhân sự ở hai cánh, cùng cường độ pressing của Áo, có thể khiến La Roja phải bước vào một trận đấu căng thẳng hơn dự kiến.

Nhận định Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha khép lại vòng bảng H với ngôi đầu, giành 7 điểm sau 3 trận. La Roja ghi 5 bàn, chưa để thủng lưới và giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Sức mạnh của Tây Ban Nha nằm ở khả năng kiểm soát bóng, luân chuyển nhịp nhàng ở trung tuyến và duy trì áp lực ổn định. Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Dani Olmo và Baena giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente có nhiều phương án triển khai bóng.

Vấn đề lớn nhất của La Roja nằm ở hai hành lang cánh. Nico Williams và Yeremy Pino dính chấn thương, còn Lamine Yamal chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất xuyên suốt vòng bảng.

Áo giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng J. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3 ở trận quyết định.

Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, bản lĩnh và sự chắc chắn. Tuy nhiên, Áo có thể gây khó nếu tận dụng tốt pressing, bóng hai và các pha chuyển trạng thái nhanh.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha mất Nico Williams và Yeremy Pino vì chấn thương. Đây là tổn thất đáng kể với La Roja, bởi cả hai đều có thể tạo đột biến ở hai biên.

HLV Luis de la Fuente nhiều khả năng phải điều chỉnh hàng công. Lamine Yamal, Oyarzabal và Dani Olmo có thể được sử dụng ngay từ đầu, với Rodri, Pedri và Fabian Ruiz giữ vai trò kiểm soát khu trung tuyến.

Áo có lực lượng đầy đủ cho trận đấu này. HLV Ralf Rangnick có thể tung ra đội hình tối ưu, với Alaba chỉ huy hàng thủ, Laimer và Sabitzer hỗ trợ pressing, còn Arnautovic đá cao nhất trên hàng công.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo.

Áo: A. Schlager, Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha và Áo từng gặp nhau 16 lần trong quá khứ.

Tây Ban Nha thắng 9, hòa 3 và thua 4 sau 16 lần gặp Áo.

Tây Ban Nha bất bại 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Tây Ban Nha giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Tây Ban Nha giành 7 điểm sau 3 trận tại bảng H.

Tây Ban Nha ghi 5 bàn và chưa thủng lưới ở vòng bảng World Cup 2026.

Tây Ban Nha ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,8 bàn/trận.

Tây Ban Nha chỉ thủng lưới 2 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,4 bàn/trận.

Tây Ban Nha giữ sạch lưới 3/5 trận gần đây.

Tây Ban Nha được hưởng 34 quả phạt góc trong 5 trận gần nhất, trung bình 6,8 quả/trận.

Tây Ban Nha chỉ nhận 4 thẻ vàng trong 5 trận gần nhất.

Áo bất bại 4/5 trận gần nhất với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

Áo ghi 8 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,6 bàn/trận.

Áo ghi bàn ở 4/5 trận gần đây.

Áo thủng lưới 6 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,2 bàn/trận.

Áo đã nhận 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong 5 trận gần nhất.

Áo có 18 quả phạt góc sau 5 trận gần nhất, trung bình 3,6 quả/trận.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thành tích đối đầu, khả năng kiểm soát bóng và sự chắc chắn đã được duy trì ở vòng bảng. La Roja chưa để thủng lưới tại World Cup 2026, đây là nền tảng quan trọng cho một trận đấu loại trực tiếp.

Áo vẫn có cơ hội gây khó cho Tây Ban Nha nếu duy trì được cường độ pressing và khai thác tốt các tình huống chuyển trạng thái. Đại diện Trung Âu có hàng công đủ khả năng tạo sức ép, nhưng hàng thủ chưa thật sự ổn định.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 9 đến 11 quả, trong khi thẻ phạt nhiều khả năng nằm trong khoảng 3 đến 5 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Áo.