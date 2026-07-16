Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Tây Ban Nha vs Argentina: Cán cân 6-6, Yamal chờ so tài Messi Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina ghi nhận 14 lần gặp nhau với cán cân hoàn toàn cân bằng. Mỗi đội giành sáu chiến thắng, nhưng Argentina lại thắng trong lần duy nhất hai đội chạm trán tại World Cup.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha và Argentina đã gặp nhau 14 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Mỗi đội có sáu chiến thắng, còn hai trận kết thúc với tỷ số hòa. Tổng số bàn cũng rất cân bằng khi Tây Ban Nha ghi 19 bàn và Argentina có 18 bàn.

Hai đội gặp nhau lần đầu vào năm 1952. Argentina thắng 1-0 trên sân Tây Ban Nha, sau đó tiếp tục giành chiến thắng với cùng tỷ số trong cuộc tái đấu năm 1953.

Tây Ban Nha và Argentina mới chạm trán một lần tại World Cup. Cuộc đấu diễn ra ở vòng bảng năm 1966, khi đại diện Nam Mỹ giành chiến thắng 2-1.

La Roja lại chiếm ưu thế trong năm lần gặp gần nhất với ba chiến thắng và hai thất bại. Tây Ban Nha lần lượt thắng 2-1 vào các năm 2006, 2009 và tạo ra chiến thắng 6-1 vào năm 2018.

Argentina có lời đáp trả bằng chiến thắng 4-1 tại Buenos Aires năm 2010. Messi, Gonzalo Higuain và Carlos Tevez đều ghi bàn trong trận đấu diễn ra chỉ ít tháng sau khi Tây Ban Nha vô địch World Cup.

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 3/2018. Tây Ban Nha thắng 6-1 tại Madrid, trong đó Isco lập hat-trick. Đây cũng là chiến thắng cách biệt nhất của La Roja trước Argentina.

Trận chung kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu chính thức đầu tiên giữa hai đội sau 60 năm. Argentina có cơ hội nối dài thành tích toàn thắng trước Tây Ban Nha tại World Cup, còn La Roja đứng trước thời cơ vượt lên trong cán cân đối đầu.

Cuộc đấu diễn ra lúc 2h00 ngày 20/7/2026 theo giờ Việt Nam trên sân MetLife tại East Rutherford. Đây là lần đầu Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau trong một trận chung kết World Cup.

Nhận định Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha bước vào chung kết với hàng phòng ngự chắc chắn và khả năng kiểm soát bóng ổn định. Rodri, Pedri và Dani Olmo giúp La Roja duy trì quân số ở trung tuyến, luân chuyển bóng sang hai cánh rồi tăng tốc bằng Yamal hoặc Alex Baena.

Lamine Yamal có thể trở thành mối đe dọa lớn với hành lang trái của Argentina. Khả năng dẫn bóng vào trung lộ của cầu thủ này có thể buộc Tagliafico và De Paul cùng lùi về hỗ trợ.

Argentina sở hữu kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch. Messi vẫn giữ vai trò trung tâm, Álvarez mang đến tốc độ, còn Lautaro Martínez hoạt động trực diện trong khu vực cấm địa.

Điểm nóng chính nằm ở khu vực giữa sân. Rodri và Pedri phải đối đầu De Paul, Enzo Fernández cùng Mac Allister, nơi khả năng giành bóng hai có thể mở ra những đợt tấn công nhanh.

Tây Ban Nha có thêm một ngày nghỉ và sở hữu hàng thủ ổn định hơn. Argentina lại có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu các trận quyết định cùng khả năng xử lý những thời điểm căng thẳng.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi tình trạng của Yeremy Pino. Nico Williams đã trở lại và có thể được sử dụng trong hiệp hai để tăng tốc độ ở cánh trái.

Mikel Merino là phương án quan trọng nếu La Roja cần bổ sung khả năng tranh chấp hoặc xâm nhập vòng cấm. Bộ khung Rodri, Pedri, Olmo và Yamal nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.

Argentina cần kiểm tra thể lực của các cầu thủ sau trận bán kết với Anh. Facundo Medina từng gặp vấn đề ở bắp chân và khả năng ra sân cần được xác nhận.

Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, De Paul, Enzo Fernández và Mac Allister vẫn là những vị trí quan trọng trong kế hoạch của Lionel Scaloni.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha: Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena.

Argentina: Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha và Argentina đã gặp nhau 14 lần trong lịch sử.

Mỗi đội giành sáu chiến thắng, còn hai trận kết thúc với tỷ số hòa.

Tây Ban Nha ghi 19 bàn, Argentina có 18 bàn trong 14 lần đối đầu.

La Roja thắng ba trong năm lần chạm trán Argentina gần nhất.

Tây Ban Nha thắng Argentina 6-1 trong cuộc gặp gần nhất vào năm 2018.

Argentina thắng Tây Ban Nha 4-1 vào năm 2010.

Hai đội mới gặp nhau một lần tại World Cup.

Argentina thắng Tây Ban Nha 2-1 ở vòng bảng World Cup 1966.

Đây là lần đầu Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau trong một trận chung kết World Cup.

Tây Ban Nha bước vào chung kết sau chiến thắng 2-0 trước Pháp.

La Roja đang có chuỗi 37 trận chính thức không thua.

Argentina ghi 17 bàn sau sáu trận trước vòng bán kết.

Argentina cũng nhận sáu bàn thua trong sáu trận đầu tiên.

Trận đấu diễn ra lúc 2h00 ngày 20/7/2026 tại sân MetLife.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha có lợi thế về khả năng kiểm soát trung tuyến và sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Rodri, Pedri cùng Olmo đủ khả năng giúp La Roja hạn chế thời gian cầm bóng của Messi ở khu vực nguy hiểm.

Argentina vẫn có thể tạo khác biệt bằng kinh nghiệm và khả năng chuyển trạng thái. Messi chỉ cần một khoảng trống nhỏ để tung đường chuyền cho Álvarez hoặc Lautaro Martínez khai thác phía sau hàng thủ đối phương.

Trận chung kết được dự báo diễn ra chặt chẽ và có từ hai đến ba bàn thắng. Tây Ban Nha có thể nhỉnh hơn nhờ thể lực, khả năng giữ bóng và chiều sâu nhân sự.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-1 Argentina.