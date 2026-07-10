Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Tây Ban Nha vs Bỉ: La Roja nhỉnh hơn, Quỷ đỏ ôm ký ức đẹp World Cup 1986 Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Bỉ ghi nhận 23 lần chạm trán, La Roja thắng 12 trận nhưng Quỷ đỏ từng loại đối thủ ở tứ kết World Cup 1986.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha và Bỉ đã gặp nhau tổng cộng 23 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. La Roja đang nắm ưu thế với 12 chiến thắng, 6 trận hòa và 5 thất bại trước đại diện Tây Âu.

Dù Tây Ban Nha có thành tích tổng thể tốt hơn, Bỉ lại sở hữu một trong những ký ức đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Tại tứ kết World Cup 1986, Quỷ đỏ cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 trước khi giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu.

Kết quả tại Mexico năm 1986 giúp Bỉ lần đầu tiên lọt vào bán kết World Cup. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Quỷ đỏ tại giải đấu cho đến khi thế hệ của Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku giành vị trí thứ ba năm 2018.

Bốn năm sau thất bại trên chấm luân lưu, Tây Ban Nha đã đòi lại món nợ khi đánh bại Bỉ 2-1 tại vòng bảng World Cup 1990. Hai trận đấu này tạo nên mối duyên đặc biệt giữa La Roja và Quỷ đỏ mỗi khi gặp nhau tại sân chơi lớn nhất thế giới.

Sau hơn ba thập kỷ, Tây Ban Nha và Bỉ tiếp tục tái ngộ ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Cuộc đối đầu trên sân SoFi càng đáng chờ đợi khi La Roja chưa thủng lưới từ đầu giải, còn Quỷ đỏ đã ghi tới 13 bàn sau 5 trận.

Xét toàn bộ lịch sử chạm trán, Tây Ban Nha chiếm ưu thế về số chiến thắng. Tuy nhiên, ký ức tứ kết World Cup 1986 vẫn mang đến sự tự tin cho Bỉ trước màn tái đấu vào rạng sáng ngày 11/7.

Nhận định Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha bước vào vòng tứ kết với phong độ ổn định. La Roja thắng 4 và hòa 1 sau 5 trận, ghi 9 bàn và chưa để đối phương chọc thủng lưới.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente vượt qua Cape Verde, Saudi Arabia và Uruguay để đứng đầu bảng H, sau đó lần lượt đánh bại Áo 3-0 và Bồ Đào Nha 1-0. Mikel Merino trở thành người hùng ở vòng 1/8 với bàn thắng quyết định vào phút 91.

Bỉ cũng đang có tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Mỹ. Quỷ đỏ đã ghi 13 bàn sau 5 trận, trong đó Charles De Ketelaere lập cú đúp và có thêm một kiến tạo ở vòng đấu gần nhất.

Theo Opta, Tây Ban Nha có 59,3% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, Bỉ đạt 18,3%, còn khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ là 22,4%. La Roja cũng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn vị trí thứ chín của Bỉ.

Tây Ban Nha nhỉnh hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng, pressing và cấu trúc phòng ngự chắc chắn. Bỉ có thể tạo ra khác biệt từ những pha chuyển trạng thái với Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere và Romelu Lukaku.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha không có sự phục vụ của Nico Williams và Yeremy Pino vì chấn thương. HLV Luis de la Fuente vẫn còn nhiều lựa chọn trên hàng công với Lamine Yamal, Alex Baena, Dani Olmo và Mikel Oyarzabal.

Rodri và Pedri nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò kiểm soát tuyến giữa. Hàng phòng ngự của La Roja được xây dựng quanh Pau Cubarsi, Aymeric Laporte và thủ môn Unai Simon.

Bỉ có lực lượng đầy đủ cho trận tứ kết. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jeremy Doku, Leandro Trossard và Charles De Ketelaere đều sẵn sàng ra sân.

Thibaut Courtois tiếp tục là điểm tựa trong khung thành, còn Youri Tielemans và Amadou Onana đảm nhận nhiệm vụ giữ cân bằng cho tuyến giữa Quỷ đỏ.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal.

Bỉ: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha và Bỉ đã gặp nhau 23 lần trong lịch sử.

La Roja giành 12 chiến thắng, hòa 6 và thua 5 trận trước Quỷ đỏ.

Bỉ từng loại Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 1986 sau loạt sút luân lưu.

Chiến thắng năm 1986 giúp Bỉ lọt vào top 4 World Cup lần đầu tiên.

Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1 tại vòng bảng World Cup 1990.

Bỉ đã lọt vào tứ kết ở 3 trong 4 kỳ World Cup gần nhất.

Tây Ban Nha thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận tại World Cup 2026.

La Roja ghi 9 bàn và chưa thủng lưới từ đầu giải.

Tây Ban Nha giữ sạch lưới trong cả 5 trận đã đấu.

Bỉ thắng 3 và hòa 2 sau 5 trận tại World Cup 2026.

Quỷ đỏ ghi 13 bàn, đạt hiệu suất trung bình 2,6 bàn mỗi trận.

Bỉ đã để thủng lưới 5 lần từ đầu giải.

Bỉ từng bị Senegal dẫn 2-0 đến phút 86 nhưng vẫn ngược dòng thắng 3-2 sau hiệp phụ.

Charles De Ketelaere ghi 2 bàn và kiến tạo 1 lần trong chiến thắng 4-1 trước Mỹ.

Mikel Oyarzabal lập cú đúp khi Tây Ban Nha đánh bại Áo 3-0.

Mikel Merino vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định trước Bồ Đào Nha ở phút 91.

Tây Ban Nha được hưởng 39 quả phạt góc trong 5 trận gần nhất, trung bình 7,8 quả mỗi trận.

Bỉ có 23 quả phạt góc sau 5 trận, trung bình 4,6 quả mỗi trận.

Tây Ban Nha mới nhận 3 thẻ vàng và chưa có cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

Bỉ nhận 4 thẻ vàng cùng 1 thẻ đỏ sau 5 trận.

Đây là trận tứ kết World Cup thứ hai giữa Tây Ban Nha và Bỉ.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ hàng thủ chưa thủng lưới, khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến và chiều sâu đội hình. Rodri, Pedri và Dani Olmo có thể giúp La Roja làm chủ nhịp độ trận đấu.

Bỉ sở hữu hàng công hiệu quả với 13 bàn sau 5 trận. Quỷ đỏ có cơ hội gây khó cho đối thủ nếu tận dụng tốt tốc độ của Doku cùng khả năng tạo cơ hội từ De Bruyne.

Tính chất của một trận tứ kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Tây Ban Nha nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn, còn Bỉ chờ đợi những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Bỉ: 1-2 bàn.

Dự đoán tổng số phạt góc Tây Ban Nha vs Bỉ: 10-12 quả.

Dự đoán số thẻ phạt Tây Ban Nha vs Bỉ: 3-5 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 1-0 Bỉ.