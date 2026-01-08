Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Thái Lan vs Malaysia: Cân bằng khó lường, đại chiến ngôi đầu bảng B Lịch sử đối đầu Thái Lan vs Malaysia trong 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy sự cân bằng rõ rệt. Mỗi đội giành 2 chiến thắng, trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa trước màn tái đấu tại AFF Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Thái Lan vs Malaysia

Thái Lan và Malaysia có thành tích cân bằng trong 5 lần gặp nhau gần nhất. “Voi chiến” thắng 2 trận, Harimau Malaya cũng có 2 chiến thắng, còn một cuộc đối đầu khép lại với tỷ số hòa.

Các trận đấu giữa hai đội thường diễn ra chặt chẽ và có nhiều tình huống tranh chấp. Năm cuộc đối đầu gần nhất chỉ xuất hiện tổng cộng 8 bàn thắng, đạt trung bình 1,6 bàn mỗi trận.

Có tới 4 trong 5 trận đấu này khép lại với không quá 2 bàn. Hiệp một chỉ xuất hiện tổng cộng 3 bàn, trong khi 5 bàn còn lại được ghi sau giờ nghỉ.

Thống kê này cho thấy Thái Lan và Malaysia thường nhập cuộc thận trọng khi đối đầu nhau. Thế trận chỉ trở nên cởi mở hơn trong hiệp hai, khi thể lực suy giảm và khoảng trống bắt đầu xuất hiện.

Những lần chạm trán giữa hai đội cũng thường có nhiều pha va chạm. Năm trận gần nhất xuất hiện tổng cộng 25 thẻ vàng và một thẻ đỏ, tương đương trung bình 5 thẻ vàng mỗi trận.

Sự cân bằng tiếp tục được thể hiện qua cục diện bảng B AFF Cup 2026. Malaysia đang đứng đầu với 6 điểm sau hai trận, còn Thái Lan xếp thứ hai với 3 điểm nhưng mới thi đấu một trận.

Một chiến thắng tại Rajamangala sẽ giúp Thái Lan chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Malaysia chỉ cần một kết quả hòa để tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn trước các đối thủ phía sau.

Nhận định Thái Lan vs Malaysia

Thái Lan có lợi thế sân nhà, quãng nghỉ dài hơn và sự tự tin sau chiến thắng 5-0 trước Lào. Khả năng tăng tốc ở hai biên cùng những pha xâm nhập của tuyến hai có thể giúp “Voi chiến” tạo ra khác biệt.

Malaysia sở hữu nhịp thi đấu tốt hơn sau hai chiến thắng liên tiếp trước Myanmar và Lào. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe thường nhập cuộc chậm và có thể gặp khó nếu Thái Lan đẩy cao tốc độ từ đầu.

Tình hình lực lượng Thái Lan vs Malaysia

Thái Lan có đầy đủ lực lượng cho trận đấu tại sân Rajamangala. HLV Anthony Hudson có thể tiếp tục sử dụng bộ khung từng giúp đội nhà thắng Lào 5-0 ở lượt ra quân.

Malaysia cũng không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý. Paulo Josué, Endrick, Mohamadou Sumareh và Pavithran Gunalan nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên hàng công.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Malaysia

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen; Yotsakorn Burapha, Seksan Ratree, Chaiyaphon Otton, Teerasak Poeiphimai; Kakana Khamyok.

Malaysia: Azri Ghani; Jimmy Raymond, Rodney Celvin, Ubaidullah Shamsul, V. Ruventhiran; Pavithran Gunalan, Ezequiel Agüero, Endrick; Mohamadou Sumareh, Syafiq Ahmad, Paulo Josué.

Thống kê đáng chú ý Thái Lan vs Malaysia

Thái Lan thắng 2 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Malaysia.

Malaysia cũng giành 2 chiến thắng trong 5 lần chạm trán gần đây.

Hai đội hòa nhau một trận trong 5 cuộc đối đầu gần nhất.

Năm trận gần nhất giữa Thái Lan và Malaysia chỉ xuất hiện tổng cộng 8 bàn thắng.

Có 4 trong 5 cuộc đối đầu gần đây khép lại với không quá 2 bàn.

Thái Lan thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất.

“Voi chiến” ghi 13 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua trong 5 trận gần đây.

Thái Lan vừa đánh bại Lào với tỷ số 5-0 ở trận ra quân AFF Cup 2026.

Malaysia thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Harimau Malaya ghi 13 bàn và nhận 5 bàn thua trong 5 trận gần đây.

Malaysia toàn thắng hai trận đầu tiên tại AFF Cup 2026.

Malaysia ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới một lần sau hai lượt trận.

Cả 6 bàn thắng của Malaysia tại AFF Cup 2026 đều được ghi từ cuối hiệp một trở đi.

Paulo Josué đã ghi 3 bàn tại giải đấu năm nay.

Thái Lan nhận 11 thẻ vàng trong 5 trận gần nhất.

Malaysia nhận 8 thẻ vàng trong 5 trận gần đây.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội xuất hiện 25 thẻ vàng và một thẻ đỏ.

Dự đoán tỷ số Thái Lan vs Malaysia

Thái Lan có thể kiểm soát thế trận nhờ lợi thế sân nhà và khả năng tấn công đa dạng. Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimai và Sarach Yooyen là những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt.

Malaysia vẫn đủ khả năng ghi bàn nhờ phong độ tốt của Paulo Josué và tốc độ trong các pha chuyển trạng thái. Tuy nhiên, hàng thủ dâng cao của Harimau Malaya có thể để lộ khoảng trống trước sức ép của đội chủ nhà.

Trận đấu được dự báo có không quá một bàn trong hiệp một trước khi trở nên cởi mở hơn sau giờ nghỉ. Tổng số bàn thắng có thể vượt mốc 2 bàn, trong khi số thẻ phạt nhiều khả năng dao động từ 5 đến 6 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Thái Lan 2-1 Malaysia.