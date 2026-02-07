Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Thụy Sĩ vs Algeria: Bản lĩnh đối đầu sự khó chịu, chờ màn so tài cân sức Lịch sử đối đầu Thụy Sĩ vs Algeria chưa ghi nhận lần chạm trán nào trong quá khứ. Hai đội sẽ lần đầu gặp nhau ở vòng 1/16 World Cup 2026, trong trận đấu được đánh giá cân tài cân sức.

Lịch sử đối đầu Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ và Algeria chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, màn so tài tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên hai đội đối đầu trực tiếp.

Việc không có dữ liệu đối đầu khiến trận đấu tại BC Place trở nên khó lường hơn. Thụy Sĩ bước vào trận với sự ổn định của đại diện châu Âu, còn Algeria mang đến hình ảnh một đội bóng Bắc Phi giàu năng lượng và rất khó bị khuất phục.

Algeria là đội cuối cùng vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng knock-out. Hành trình đi tiếp của họ có nhiều cảm xúc, đặc biệt sau trận hòa kịch tính 3-3 trước Áo ở lượt trận cuối.

Thụy Sĩ lại giành vé đi tiếp với tâm thế tự tin hơn. Sau trận hòa Qatar, đội bóng châu Âu chơi bùng nổ trước Bosnia & Herzegovina, rồi tiếp tục vượt qua Canada để khẳng định sự ổn định.

Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với lợi thế về sự ổn định, tính tổ chức và bản lĩnh ở các trận đấu loại trực tiếp. Đại diện châu Âu không chơi quá hoa mỹ, nhưng luôn biết cách duy trì cấu trúc đội hình, kiểm soát nhịp độ và tận dụng tốt những thời điểm quan trọng.

Algeria lại là đối thủ có lối chơi khó chịu. Đại diện châu Phi giàu tốc độ, tranh chấp mạnh và nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái. Sau hành trình vòng bảng nhiều cảm xúc, Algeria cho thấy tinh thần chiến đấu lớn và khả năng tạo bất ngờ trước mọi đối thủ.

Với tương quan hiện tại, Thụy Sĩ có phần nhỉnh hơn nhờ sự chắc chắn và khả năng kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, Algeria đủ sức khiến đối thủ gặp khó nếu duy trì được cường độ pressing, phòng ngự kỷ luật và khai thác tốt các khoảng trống phía sau hàng thủ Thụy Sĩ.

Tình hình lực lượng Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu tại vòng 1/16. HLV trưởng nhiều khả năng sẽ sử dụng bộ khung quen thuộc, với Kobel trong khung gỗ, Akanji và Schar án ngữ trung tâm hàng thủ, còn Xhaka cùng Freuler giữ vai trò cân bằng tuyến giữa.

Trên hàng công, Embolo tiếp tục là điểm đến quan trọng trong các pha triển khai bóng. Ndoye, Aebischer và Vargas mang đến tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt và những phương án hỗ trợ phía sau trung phong.

Algeria cũng có lực lượng mạnh nhất. Đại diện Bắc Phi sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong đó Mahrez, Bennacer, Aouar, Benrahma và Bounedjah là những nhân tố có thể tạo khác biệt ở các tình huống tấn công nhanh.

Hàng thủ Algeria nhiều khả năng vẫn dựa vào bộ khung Mandrea, Atal, Mandi, Bensebaini và Ait-Nouri. Đây là tuyến có nhiệm vụ quan trọng trong việc hạn chế khả năng kiểm soát nhịp độ và các pha phối hợp trung lộ của Thụy Sĩ.

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ: Kobel; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Algeria: Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bennacer, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Bounedjah, Benrahma.

Thống kê đáng chú ý Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ và Algeria chưa từng gặp nhau trong lịch sử.

Đây là lần đầu tiên hai đội đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trận đấu diễn ra tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Thụy Sĩ bất bại trong 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Thụy Sĩ ghi 12 bàn và thủng lưới 5 lần trong 5 trận gần đây.

Algeria thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Algeria ghi 10 bàn và thủng lưới 7 lần trong 5 trận gần đây.

Thụy Sĩ ghi 21 bàn sau 9 trận gần nhất, trung bình 2,33 bàn/trận.

Thụy Sĩ ghi bàn ở 8/9 trận gần đây.

Algeria ghi 42 bàn sau 23 trận, trung bình 1,83 bàn/trận.

Algeria ghi bàn ở 17/23 trận gần đây.

Thụy Sĩ mới thủng lưới 5 bàn sau 9 trận, trung bình 0,56 bàn/trận.

Algeria nhận 19 bàn thua sau 23 trận, trung bình 0,83 bàn/trận.

Thụy Sĩ được hưởng 33 quả phạt góc sau 9 trận, trung bình 3,67 quả/trận.

Algeria có 127 quả phạt góc sau 23 trận, trung bình 5,52 quả/trận.

Thụy Sĩ nhận 5 thẻ vàng sau 9 trận, trung bình 0,56 thẻ/trận.

Algeria nhận 33 thẻ vàng sau 23 trận, trung bình 1,43 thẻ/trận.

Ở lượt trận gần nhất, Thụy Sĩ thắng Canada 2-1 dù chỉ tung ra 6 cú sút, nhưng có 4 pha dứt điểm trúng đích.

Algeria hòa Áo 3-3 ở lượt trận gần nhất, trong trận đấu họ kiểm soát bóng 65%, tung ra 12 cú sút và có 5 lần đưa bóng đi trúng đích.

Dự đoán tỷ số Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định, khả năng tổ chức phòng ngự và bản lĩnh ở các trận đấu loại trực tiếp. Đội bóng châu Âu có thể không quá bùng nổ, nhưng thường biết cách kiểm soát thế trận và tận dụng tốt cơ hội.

Algeria vẫn có cơ sở để gây khó cho Thụy Sĩ nhờ tốc độ, thể lực và tinh thần chiến đấu cao. Đại diện châu Phi có thể chơi phản công, chờ thời điểm khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 7 đến 9 quả, trong khi thẻ phạt nhiều khả năng ở mức 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 2-1 Algeria.