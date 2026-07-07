Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Thụy Sĩ vs Colombia: Đại diện Nam Mỹ có lợi thế, chờ màn so tài khó lường Lịch sử đối đầu Thụy Sĩ vs Colombia ghi nhận sự nhỉnh hơn dành cho đại diện Nam Mỹ. Colombia thắng 2 trong 3 lần gặp Thụy Sĩ gần nhất, trước khi hai đội tái đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ và Colombia không phải cặp đấu có lịch sử chạm trán quá dày ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, những lần gặp nhau gần đây cho thấy đại diện Nam Mỹ đang nắm lợi thế nhất định.

Theo thống kê đối đầu gần nhất, Colombia thắng 2 trong 3 lần chạm trán Thụy Sĩ. Thụy Sĩ có 1 chiến thắng, qua đó tạo nên cục diện khá cân bằng nhưng vẫn nghiêng nhẹ về đội bóng Nam Mỹ.

Lợi thế đối đầu giúp Colombia có thêm sự tự tin trước màn tái đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026. Dù vậy, bối cảnh hiện tại khác rất nhiều khi Thụy Sĩ đang duy trì phong độ ổn định, sở hữu hàng thủ chắc chắn và lối chơi giàu tính tổ chức.

Đây cũng là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển chưa thua trận nào tại World Cup 2026. Thụy Sĩ đi tiếp với vị thế đội đứng đầu bảng B, sau đó vượt qua Algeria 2-0 ở vòng 1/16. Colombia cũng dẫn đầu bảng K, rồi đánh bại Ghana 1-0 để góp mặt ở vòng 1/8.

Với phong độ hiện tại, lịch sử đối đầu chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Trận đấu tại BC Place nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi sự tập trung của hàng thủ, khả năng chuyển trạng thái và khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao trên hàng công.

Nhận định Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ bước vào vòng 1/8 với sự tự tin lớn. Đội bóng của HLV Murat Yakin bất bại 4 trận tại World Cup 2026, ghi 9 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Chiến thắng 2-0 trước Algeria cho thấy bản lĩnh của đại diện châu Âu ở giai đoạn knock-out.

Điểm mạnh của Thụy Sĩ nằm ở bộ khung giàu kinh nghiệm. Granit Xhaka giữ vai trò điều tiết tuyến giữa, còn Manuel Akanji, Nico Elvedi và Ricardo Rodriguez mang đến sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. Trên hàng công, Breel Embolo và Dan Ndoye đang tạo ra nhiều khác biệt nhờ tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội.

Colombia cũng có hành trình rất chắc chắn. Đại diện Nam Mỹ thắng 3, hòa 1 sau 4 trận tại World Cup 2026 và mới chỉ thủng lưới đúng 1 lần. Daniel Muñoz, Davinson Sánchez và Jhon Lucumí tạo nên nền tảng phòng ngự ổn định, trong khi Luis Díaz, Jhon Arias và James Rodríguez là những điểm nổ quan trọng ở tuyến trên.

Về thế trận, Thụy Sĩ có thể ưu tiên pressing, tranh chấp khu trung tuyến và phản công nhanh từ hai biên. Colombia nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng sẽ phải rất thận trọng trước khả năng chuyển trạng thái của đối thủ. Đây là cặp đấu cân bằng, căng thẳng và không dễ sớm xuất hiện bước ngoặt.

Tình hình lực lượng Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ đang bỏ ngỏ khả năng ra sân của Luca Jaquez và Michel Aebischer vì chấn thương cơ. Nếu Aebischer không đạt thể trạng tốt nhất, HLV Murat Yakin có thể phải điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa hoặc hành lang trái.

Bộ khung chính của Thụy Sĩ nhiều khả năng vẫn xoay quanh Kobel, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Ndoye, Vargas và Embolo. Đây là nhóm cầu thủ giúp đại diện châu Âu duy trì sự ổn định trong suốt hành trình đã qua tại World Cup 2026.

Colombia gặp vấn đề trên hàng công khi Jhon Córdoba vắng mặt vì chấn thương. James Rodríguez bị ốm và khả năng ra sân cần được theo dõi sát trước giờ bóng lăn.

Nếu James không đủ thể lực đá chính, Colombia sẽ phải đặt nhiều kỳ vọng hơn vào Luis Díaz, Jhon Arias và các pha lên bóng từ hai biên. Dù vậy, đội bóng của HLV Néstor Lorenzo vẫn còn bộ khung phòng ngự rất ổn định để duy trì thế trận chặt chẽ.

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Díaz; Córdoba.

Thống kê đáng chú ý Thụy Sĩ vs Colombia

Colombia thắng 2 trong 3 lần đối đầu gần nhất với Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất.

Colombia thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần đây.

Thụy Sĩ bất bại sau 4 trận tại World Cup 2026.

Colombia cũng chưa thua trận nào tại World Cup 2026.

Thụy Sĩ ghi 9 bàn sau 4 trận tại giải năm nay.

Colombia mới thủng lưới đúng 1 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026.

Thụy Sĩ đánh bại Algeria 2-0 ở vòng 1/16.

Colombia vượt qua Ghana 1-0 nhờ bàn thắng của Jhon Arias.

Thụy Sĩ ghi 23 bàn trong 10 trận thuộc giai đoạn thống kê, đạt trung bình 2,3 bàn/trận.

Colombia ghi 18 bàn trong 10 trận gần nhất, đạt trung bình 1,8 bàn/trận.

Thụy Sĩ chỉ thủng lưới 5 bàn sau 10 trận gần đây.

Colombia giữ sạch lưới 5 trong 10 trận gần nhất.

Colombia được hưởng trung bình 3,8 quả phạt góc/trận trong 10 trận gần đây.

Thụy Sĩ nhận trung bình chỉ 0,5 thẻ vàng/trận trong giai đoạn thống kê.

Dự đoán tỷ số Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ có nhiều cơ sở để tạo ra thế trận khó chịu nhờ nền tảng phòng ngự chắc chắn, tuyến giữa giàu kinh nghiệm và khả năng phản công nhanh. Embolo, Ndoye và Vargas có thể mang đến sức ép lớn nếu Colombia để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Colombia vẫn là đội có lợi thế nhất định từ lịch sử đối đầu và phong độ hiện tại. Đại diện Nam Mỹ phòng ngự rất chắc, kiểm soát bóng tốt và sở hữu những cá nhân có khả năng định đoạt trận đấu như Luis Díaz, Jhon Arias hay James Rodríguez nếu kịp bình phục.

Trận đấu được dự báo có thế trận giằng co trong phần lớn thời gian. Số phạt góc có thể dao động từ 7 đến 9 quả, trong khi thẻ phạt nhiều khả năng ở mức 3 đến 4 thẻ vàng. Nếu trận đấu bị đẩy lên tốc độ cao ở hiệp hai, Colombia có thể tận dụng tốt hơn các khoảnh khắc chuyển đổi để giành vé đi tiếp.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 2-3 Colombia.