Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Timor Leste vs Việt Nam: Lần đầu chạm trán, nhà vô địch chờ chiến thắng mở màn Lịch sử đối đầu Timor Leste vs Việt Nam chưa ghi nhận lần gặp nhau nào ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Với chất lượng đội hình và phong độ vượt trội, Việt Nam được kỳ vọng giành trọn ba điểm ở trận ra quân bảng A AFF Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste và Việt Nam chưa từng chạm trán nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Cuộc so tài lúc 20h30 ngày 24/7/2026 trên sân Chonburi, Thái Lan vì thế sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong lịch sử.

Việc không có dữ liệu đối đầu khiến kết quả trận đấu phải được đánh giá chủ yếu dựa trên phong độ, chất lượng nhân sự và quá trình chuẩn bị của hai đội trước AFF Cup 2026.

Timor Leste giành quyền góp mặt tại vòng bảng sau khi vượt qua Brunei với tổng tỷ số 6-1 ở vòng play-off. Oatnasio da Silva ghi bàn trong cả hai lượt trận, bên cạnh những đóng góp của Claudio Osorio, João Rangel và Zenivio Mota.

Dù có sự chuẩn bị tích cực, Timor Leste vẫn gặp nhiều bất lợi khi bước vào trận đấu đầu tiên với Việt Nam. Đội bóng của HLV Pedro Alves Salazar phải thi đấu trên sân trung lập tại Thái Lan do sân nhà chưa đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức.

Việt Nam bước vào giải đấu với vị thế nhà đương kim vô địch. Đội bóng áo đỏ được đánh giá cao hơn nhờ đội hình có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, khả năng kiểm soát bóng tốt và hiệu suất ghi bàn ổn định.

Khoảng cách về trình độ giữa hai đội tương đối rõ ràng. Timor Leste thường dựa vào các đường chuyền dài, những pha đưa bóng ra biên và khả năng hoạt động độc lập của João Pedro, nhưng hệ thống phòng ngự còn để lộ nhiều khoảng trống khi chuyển trạng thái.

Nhận định Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste bước vào vòng bảng với sự tự tin sau hai chiến thắng trước Brunei. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Pedro Alves Salazar vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu.

Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026 bằng mục tiêu giành trọn ba điểm. Trong bảng đấu còn có Indonesia, Singapore và Campuchia, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần tạo lợi thế về điểm số lẫn hiệu số ngay từ lượt đầu.

Đội tuyển Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 17 bàn và chỉ nhận ba bàn thua. Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cùng sự hiện diện của Quang Hải, Hoàng Đức, Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc giúp đội bóng áo đỏ có nhiều phương án tấn công.

Timor Leste có thể lựa chọn đội hình thấp, ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, nếu Việt Nam sớm tìm được bàn mở tỷ số, thế trận nhiều khả năng diễn ra theo hướng một chiều.

Thông tin trận đấu Timor Leste vs Việt Nam

Thời gian: 20h30 ngày 24/7/2026.

Địa điểm: Sân vận động Chonburi, Thái Lan.

Giải đấu: AFF Cup 2026.

Vòng đấu: Lượt trận đầu tiên bảng A.

Trực tiếp: VTV6, FPT Play.

Tình hình lực lượng Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste có đầy đủ lực lượng cho trận ra quân. HLV Pedro Alves Salazar nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung từng giúp đội bóng vượt qua Brunei tại vòng play-off.

João Pedro được kỳ vọng dẫn dắt hàng công Timor Leste. Phía sau tiền đạo này là Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte và Luís Figo, những cầu thủ có nhiệm vụ hỗ trợ các pha chuyển trạng thái nhanh.

Việt Nam cũng bước vào trận đấu với lực lượng gần như mạnh nhất. Patrik Lê Giang có thể được lựa chọn trong khung thành, phía trước là hàng phòng ngự gồm Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu.

Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức giữ vai trò tổ chức ở khu trung tuyến. Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son cùng Hoàng Hên được kỳ vọng tạo ra khác biệt trước hệ thống phòng ngự của Timor Leste.

Đội hình dự kiến Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste: Dylan Jose Niski; Juvito Moniz, Joao Varudo, Ryan Harris Jom, Anizo Correia; Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo; Joao Pedro.

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu; Trương Tiến Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tài Lộc; Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Thống kê đáng chú ý Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste và Việt Nam chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Timor Leste thắng hai và thua ba trong năm trận gần nhất.

Timor Leste ghi tám bàn nhưng để thủng lưới 11 lần trong năm trận vừa qua.

Sáu trong tám bàn gần nhất của Timor Leste được ghi qua hai trận gặp Brunei tại vòng play-off.

Timor Leste thắng Brunei với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận.

Ba trận trước khi gặp Brunei, Timor Leste đều thất bại trước Maldives, Tajikistan và Philippines.

Timor Leste để thủng lưới trung bình 2,2 bàn mỗi trận trong năm lần ra sân gần đây.

Cả năm trận gần nhất của Timor Leste đều có ít nhất ba bàn thắng.

Timor Leste được tính là đội chủ nhà nhưng trận đấu diễn ra trên sân trung lập tại Thái Lan.

Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất.

Đội tuyển Việt Nam ghi 17 bàn trong năm trận gần đây, đạt hiệu suất trung bình 3,4 bàn mỗi trận.

Hàng phòng ngự Việt Nam chỉ để thủng lưới ba lần trong năm trận, trung bình 0,6 bàn mỗi trận.

Cả năm trận gần nhất của Việt Nam đều xuất hiện ít nhất ba bàn thắng.

Việt Nam vừa đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0 trong trận tổng duyệt trước AFF Cup 2026.

Đây là trận ra quân của Timor Leste và Việt Nam tại bảng A AFF Cup 2026.

Dự đoán bàn thắng Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste đã ghi tám bàn trong năm trận vừa qua, nhưng sáu bàn xuất hiện ở hai cuộc đối đầu với Brunei. Khi gặp Maldives, Tajikistan và Philippines, đội bóng này chỉ ghi hai bàn và nhận tổng cộng 10 bàn thua.

Việt Nam sở hữu hiệu suất tấn công cao với 17 bàn trong năm trận gần nhất. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có nhiều phương án ghi bàn từ phối hợp trung lộ, tấn công biên, bóng cố định đến những tình huống tranh chấp trong vòng cấm của Nguyễn Xuân Son.

Hàng phòng ngự Timor Leste khó duy trì sự chắc chắn trong suốt 90 phút nếu Việt Nam liên tục gây sức ép. Phần lớn số bàn thắng của trận đấu có thể thuộc về đội bóng áo đỏ.

Dự đoán tổng bàn thắng: Từ 3 bàn trở lên.

Dự đoán thẻ phạt Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste có thể phải phòng ngự trong phần lớn thời gian và sử dụng các pha phạm lỗi chiến thuật để hạn chế Quang Hải, Hoàng Hên cùng những cầu thủ chạy biên của Việt Nam.

Việt Nam nhiều khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công bên phần sân đối phương. Khi thế trận diễn ra theo hướng một chiều, phần lớn thẻ phạt có thể thuộc về các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự Timor Leste.

Dù vậy, đây không phải cuộc đối đầu có tính chất kình địch. Nếu Việt Nam sớm tạo được cách biệt, nhịp độ tranh chấp trong phần còn lại của trận đấu có thể giảm xuống.

Kịch bản phù hợp là trận đấu xuất hiện khoảng 2 đến 4 thẻ, với Timor Leste nhận nhiều thẻ hơn.

Dự đoán tổng thẻ phạt: Dưới 5 thẻ.

Dự đoán tỷ số Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste có thêm sự tự tin sau hai chiến thắng trước Brunei, nhưng kết quả tại vòng play-off chưa phản ánh đầy đủ khả năng cạnh tranh của đội bóng này khi gặp các đối thủ mạnh hơn.

Đại diện Timor Leste vẫn có thể gây nguy hiểm bằng những đường chuyền dài hướng đến João Pedro. Tuy nhiên, nếu hàng phòng ngự Việt Nam duy trì sự tập trung, cơ hội ghi bàn của đội bóng này sẽ không nhiều.

Việt Nam vượt trội về phong độ, khả năng kiểm soát tuyến giữa và chất lượng hàng công. Nguyễn Xuân Son có thể tạo lợi thế trong vòng cấm, còn Quang Hải và Hoàng Đức đủ khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu.

Một chiến thắng cách biệt, giữ sạch lưới và tạo lợi thế về hiệu số là mục tiêu nằm trong khả năng của nhà đương kim vô địch.

Dự đoán tỷ số: Timor Leste 0-4 Việt Nam.