Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Úc vs Ai Cập: Pharaoh chiếm lợi thế, chờ Salah tạo dấu ấn Lịch sử đối đầu Úc vs Ai Cập mới ghi nhận 1 lần gặp nhau trong quá khứ. Ai Cập từng đánh bại Úc 3-0 ở trận giao hữu năm 2010, trước khi hai đội tái đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Úc vs Ai Cập

Úc và Ai Cập mới chỉ gặp nhau 1 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trận đấu đó diễn ra trong khuôn khổ giao hữu năm 2010, khi Ai Cập giành chiến thắng đậm 3-0 trước đại diện châu Đại Dương.

Kết quả này giúp Ai Cập nắm lợi thế tuyệt đối về thành tích đối đầu trực tiếp. Dù dữ liệu chạm trán không nhiều, chiến thắng cách biệt năm 2010 vẫn mang lại sự tự tin nhất định cho “Pharaoh” trước màn tái đấu tại World Cup 2026.

Sau hơn một thập kỷ, bối cảnh của hai đội đã có nhiều thay đổi. Úc bước vào vòng 1/16 với sự thực dụng, kỷ luật và kinh nghiệm thi đấu knock-out, còn Ai Cập mang theo kỳ vọng lớn trên hàng công với Mohamed Salah là điểm tựa quan trọng.

Đây cũng là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với Ai Cập. Đại diện châu Phi đang đứng trước cơ hội tạo dấu mốc mới, khi họ chưa từng vào vòng 1/8 World Cup kể từ năm 1934.

Nhận định Úc vs Ai Cập

Úc giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng D sau vòng bảng khá thực dụng. Socceroos thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, thua Mỹ 0-2 và hòa Paraguay 0-0, qua đó kết thúc vòng bảng với 4 điểm.

Điểm mạnh của Úc nằm ở tổ chức đội hình và khả năng kiểm soát rủi ro. Họ không quá bùng nổ trên hàng công, nhưng biết cách giữ cự ly, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và chờ cơ hội từ bóng cố định hoặc phản công.

Ai Cập tạo cảm giác hưng phấn hơn sau vòng bảng. Đại diện châu Phi hòa Bỉ 1-1, thắng New Zealand 3-1 và hòa Iran 1-1, qua đó đứng nhì bảng G với 5 điểm, chỉ kém Bỉ về hiệu số.

Dưới thời HLV Hossam Hassan, Ai Cập chơi giàu năng lượng hơn, pressing chủ động và có khả năng gây sức ép tốt ở hai biên. Với Salah, Trézéguet và Mostafa Mohamed, “Pharaoh” có nhiều phương án để tạo khác biệt ở những thời điểm then chốt.

Úc có bản lĩnh và sự chắc chắn, nhưng Ai Cập nhỉnh hơn ở cảm hứng tấn công. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi khả năng tận dụng cơ hội trong các pha lên bóng cuối cùng.

Tình hình lực lượng Úc vs Ai Cập

Úc không có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Mathew Leckie và Jacob Italiano vắng mặt vì chấn thương, khiến HLV Tony Popovic mất đi một số lựa chọn quan trọng ở mặt trận tấn công.

Socceroos nhiều khả năng vẫn dựa vào bộ khung giàu sức chiến đấu với Harry Souttar ở hàng thủ, Jackson Irvine ở tuyến giữa và Thomas Yengi trên hàng công. Nestory Irankunda cũng được chờ đợi mang đến tốc độ trong các pha chuyển trạng thái.

Ai Cập cũng có những tổn thất đáng chú ý. Lasheen bị treo giò, còn Fathy và Abdelmaguid vắng mặt vì chấn thương. Fatouh vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Dù vậy, đại diện châu Phi vẫn còn nhiều nhân tố quan trọng. Mohamed Salah là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, trong khi Trézéguet, Mostafa Mohamed, Emam Ashour và Zizo có thể hỗ trợ tốt trong các pha phối hợp tấn công.

Đội hình dự kiến Úc vs Ai Cập

Úc: Patrick Beach; Jordy Bos, Harry Souttar, Lucas Herrington, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe; Daniel Arzani, Nestory Irankunda, Thomas Yengi.

Ai Cập: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Nabil Koka; Hamdi Fathi, Emam Ashour, Zizo; Trézéguet, Mostafa Mohamed, Mohamed Salah.

Thống kê đáng chú ý Úc vs Ai Cập

Úc và Ai Cập mới gặp nhau 1 lần trong lịch sử.

Ai Cập từng thắng Úc 3-0 ở trận giao hữu năm 2010.

Úc giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị trí nhì bảng D.

Ai Cập đứng nhì bảng G với 5 điểm, bằng điểm Bỉ nhưng kém hiệu số.

Úc thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Úc chỉ ghi 2 bàn sau 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Úc giữ sạch lưới 2/3 trận tại vòng bảng.

Úc chỉ thủng lưới 2 bàn sau 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Ai Cập bất bại tại vòng bảng với 1 chiến thắng và 2 trận hòa.

Ai Cập ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng, lần lượt trước Bỉ, New Zealand và Iran.

Ai Cập ghi trung bình khoảng 1,4 bàn/trận trong 5 trận gần nhất.

Ai Cập chỉ thủng lưới 3 bàn tại vòng bảng World Cup 2026.

Úc được hưởng 26 quả phạt góc trong 7 trận gần nhất, trung bình 3,7 quả/trận.

Ai Cập có 94 quả phạt góc sau 19 trận gần nhất, trung bình 4,9 quả/trận.

Úc nhận 6 thẻ vàng trong 7 trận gần nhất, trung bình 0,9 thẻ/trận.

Ai Cập nhận 32 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ sau 19 trận gần nhất.

Đây là trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Úc vs Ai Cập

Úc có sự chắc chắn, kỷ luật và kinh nghiệm ở các trận knock-out. Tuy nhiên, việc hàng công mới ghi 2 bàn sau 3 trận vòng bảng cho thấy Socceroos có thể gặp khó nếu phải đẩy cao tốc độ trận đấu.

Ai Cập nhỉnh hơn ở khả năng tạo cảm hứng trên hàng công. Salah, Trézéguet và Mostafa Mohamed đủ sức gây sức ép lên hàng thủ Úc, nhất là khi đại diện châu Phi đã ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng.

Trận đấu được dự báo không quá cởi mở. Tổng số bàn thắng có thể ở mức 2 đến 3 bàn, phạt góc dao động từ 8 đến 10 quả, còn thẻ phạt nhiều khả năng rơi vào khoảng 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Úc 0-2 Ai Cập.