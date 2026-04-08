Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam vs Campuchia: Tuyển Việt Nam toàn thắng, rộng cửa giữ ngôi đầu Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Campuchia trong 5 lần gặp gần nhất chứng kiến ưu thế tuyệt đối của đội tuyển Việt Nam. Đội bóng áo đỏ toàn thắng và tiếp tục được đánh giá cao hơn trước trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam hoàn toàn áp đảo Campuchia trong 5 lần chạm trán gần nhất. Đội tuyển Việt Nam giành trọn 5 chiến thắng, còn đại diện xứ Chùa Tháp chưa có được bất kỳ trận hòa nào.

Sự chênh lệch giữa hai đội được thể hiện rõ qua chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát thế trận và hiệu quả trong những tình huống quyết định. Việt Nam thường xuyên tạo được sức ép lớn, buộc Campuchia phải lùi sâu bảo vệ khung thành.

Màn tái đấu tại lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam nắm nhiều lợi thế. Sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang Sik vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm cùng hiệu số +10.

Một kết quả thuận lợi trước Campuchia sẽ giúp tuyển Việt Nam củng cố ngôi đầu và tạo bước chạy đà tích cực trước vòng bán kết. Đây cũng là cơ hội để đội bóng áo đỏ nối dài chuỗi toàn thắng trước đối thủ.

Campuchia bước vào trận đấu với tinh thần được cải thiện sau chiến thắng 3-0 trước Timor-Leste. Dù vậy, đội bóng của HLV Koji Gyotoku vẫn chưa cho thấy khả năng cạnh tranh ổn định khi đối đầu những đội tuyển hàng đầu khu vực.

Nhận định Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam được đánh giá vượt trội về phong độ, chất lượng nhân sự và hiệu quả ghi bàn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng áo đỏ thắng 4, hòa 1, ghi 17 bàn và chỉ để lọt lưới một lần.

Hàng công với Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Hên, Hải Long và Văn Vĩ đang mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành. Tuyến giữa có Hoàng Đức và Quang Hải giúp tuyển Việt Nam duy trì khả năng kiểm soát bóng, đồng thời tạo ra sức ép liên tục.

Campuchia sở hữu một số cầu thủ đáng chú ý như Sieng Chanthea, Hav Soknet và Yudai Ogawa. Tuy nhiên, việc nhận 7 bàn thua trong hai trận gặp Singapore và Indonesia cho thấy hàng phòng ngự của đội bóng này vẫn còn nhiều khoảng trống.

Nếu thi đấu đúng khả năng, tuyển Việt Nam có thể kiểm soát phần lớn thời gian và tạo lợi thế ngay trong hiệp một. Campuchia nhiều khả năng phải ưu tiên phòng ngự, chờ cơ hội từ những tình huống phản công nhanh.

Tình hình lực lượng Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam có lực lượng gần như đầy đủ trước trận đấu cuối vòng bảng. Các cầu thủ đều đạt trạng thái thể lực tốt, trong đó Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tài Lộc đã hoàn toàn bình phục, sẵn sàng thi đấu.

HLV Kim Sang Sik có thể tiếp tục sử dụng bộ khung vừa giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Patrik Lê Giang, Thành Chung, Việt Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Đình Bắc và Xuân Son là những nhân tố quan trọng trong hệ thống hiện tại.

Campuchia không có sự phục vụ của Taing Bunchhai do chấn thương. Một số cầu thủ giàu kinh nghiệm như Keo Soksela, Nick Taylor và Min Ratanak cũng không góp mặt trong danh sách tham dự giải.

Ngoài các trường hợp trên, Campuchia gần như không phát sinh thêm vấn đề mới về lực lượng. HLV Koji Gyotoku vẫn có thể sử dụng những nhân tố nổi bật như Yudai Ogawa, Sieng Chanthea, Hav Soknet và Abdel Kader Coulibaly.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long; Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Im Vakhim; Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Sos Suhana; Sieng Chanthea, Hav Soknet, Abdel Kader Coulibaly.

Thống kê đáng chú ý Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam toàn thắng trong 5 lần đối đầu Campuchia gần nhất.

Campuchia chưa giành được trận hòa hay chiến thắng nào trong 5 lần gặp Việt Nam gần đây.

Việt Nam thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất.

Tuyển Việt Nam ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới một lần trong 5 trận vừa qua.

Đội bóng áo đỏ giữ sạch lưới ở 4/5 trận gần nhất.

Việt Nam ghi 10 bàn sau 3 trận tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, đạt hiệu suất trung bình 3,33 bàn/trận.

Tuyển Việt Nam đã ghi 7 bàn trong hiệp một sau 3 trận vòng bảng.

Campuchia thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Campuchia ghi 11 bàn và để thủng lưới 7 lần trong 5 trận vừa qua.

Đại diện xứ Chùa Tháp nhận tổng cộng 7 bàn thua trong hai trận gặp Singapore và Indonesia.

Việt Nam mới nhận 2 thẻ vàng trong 5 trận gần nhất và chưa có cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu.

Campuchia nhận 3 thẻ vàng trong 5 trận gần đây và chưa phải nhận thẻ đỏ.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026 với 7 điểm cùng hiệu số +10.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận nhờ phong độ ổn định, hàng công đạt hiệu suất cao và hệ thống phòng ngự chắc chắn. Khả năng nhập cuộc tốt cũng có thể giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik sớm tạo ra lợi thế.

Campuchia sẽ phải duy trì đội hình thấp và hạn chế khoảng trống trước khu vực cấm địa. Cơ hội gây bất ngờ của đội bóng xứ Chùa Tháp phụ thuộc nhiều vào khả năng tận dụng các tình huống phản công của Sieng Chanthea, Hav Soknet và Coulibaly.

Trận đấu được dự báo xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Với lối chơi tương đối kỷ luật của hai đội, tổng số thẻ phạt nhiều khả năng không vượt quá mốc 3–4 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3-0 Campuchia.