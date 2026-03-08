Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam vs Indonesia: Đối thủ nhiều duyên nợ, chờ bản lĩnh nhà đương kim vô địch Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Indonesia trong 5 lần gặp gần nhất ghi nhận ưu thế nhỏ dành cho đội bóng xứ Vạn đảo với 3 chiến thắng. Việt Nam thắng 2 trận còn lại, trong đó có màn vượt qua đối thủ 1-0 tại AFF Cup 2024.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Indonesia

Việt Nam và Indonesia là hai đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á. Những cuộc chạm trán giữa hai đội thường diễn ra căng thẳng, quyết liệt và có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua tại các giải đấu khu vực.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Indonesia giành 3 chiến thắng, còn Việt Nam thắng 2 trận. Thành tích này cho thấy sự cân bằng tương đối, dù đội bóng xứ Vạn đảo đang nhỉnh hơn về số trận thắng.

Indonesia từng có chuỗi 3 trận liên tiếp vượt qua Việt Nam. Đội bóng xứ Vạn đảo tận dụng tốt nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và tốc độ của các cầu thủ nhập tịch để gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, Việt Nam đã chấm dứt chuỗi kết quả không tốt đó bằng chiến thắng 1-0 tại AFF Cup 2024. Kết quả này giúp đội bóng áo đỏ lấy lại sự tự tin và cho thấy khả năng thích nghi trước lối chơi áp sát của Indonesia.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ xuất hiện tổng cộng 9 bàn thắng, trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Trong đó, 4 bàn được ghi trong hiệp một và 5 bàn xuất hiện sau giờ nghỉ.

Thống kê trên cho thấy những trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia thường diễn ra chặt chẽ. Hai đội dành nhiều sự tập trung cho khu vực giữa sân, hạn chế khoảng trống và không dễ để đối phương tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng.

Cuộc tái đấu tại Bogor tiếp tục mang ý nghĩa quan trọng. Indonesia đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau hai lượt trận, trong khi Việt Nam có 4 điểm và cần kết quả tích cực để duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Nếu thắng, Indonesia sẽ tạo khoảng cách 5 điểm với Việt Nam. Ngược lại, một chiến thắng trên sân Pakansari có thể giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua đối thủ và chiếm ưu thế trước lượt đấu cuối.

Nhận định Việt Nam vs Indonesia

Indonesia được Siêu máy tính đánh giá có 39,1% khả năng giành chiến thắng, Việt Nam đạt 37,4%, còn xác suất hòa là 23,4%. Sự chênh lệch không lớn cho thấy đây là một trong những trận đấu cân bằng nhất bảng A.

Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, cao hơn Indonesia ở vị trí 118. Đội bóng áo đỏ có nền tảng tổ chức tốt và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, còn Indonesia sở hữu lợi thế sân nhà, thể lực cùng khả năng gây sức ép mạnh mẽ.

Khả năng kiểm soát khu trung tuyến và tận dụng cơ hội có thể quyết định kết quả trận đấu. Việt Nam cần cải thiện khâu dứt điểm sau trận hòa Singapore 0-0, trong khi Indonesia phải hạn chế khoảng trống phía sau hai biên khi đẩy cao đội hình.

Tình hình lực lượng Việt Nam vs Indonesia

Việt Nam có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu tại Bogor. HLV Kim Sang-sik có thể sử dụng những phương án tấn công nổi bật như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long và Tài Lộc.

Xuân Son được kỳ vọng giữ vai trò làm tường và thu hút hàng phòng ngự Indonesia. Tốc độ của Đình Bắc, Hai Long hoặc Tài Lộc có thể trở thành phương án khai thác khoảng trống phía sau hai biên đội chủ nhà.

Indonesia không có sự phục vụ của Marselino Ferdinan vì chấn thương. Ragnar Oratmangoen và Justin Hubner chưa hội quân cùng đội tuyển tính đến thời điểm đội bóng xứ Vạn đảo di chuyển sang Thái Lan.

Những sự thiếu vắng này phần nào ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo và chất lượng phòng ngự của Indonesia. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp tốt.

Thống kê đáng chú ý Việt Nam vs Indonesia

Indonesia thắng 3 và Việt Nam thắng 2 trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Việt Nam từng đánh bại Indonesia 1-0 tại AFF Cup 2024.

Năm cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội xuất hiện tổng cộng 9 bàn thắng.

Các trận đối đầu gần đây giữa Việt Nam và Indonesia có trung bình 1,8 bàn mỗi trận.

Có 4 bàn được ghi trong hiệp một và 5 bàn xuất hiện trong hiệp hai ở 5 lần gặp gần nhất.

Việt Nam thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần đây.

Đội tuyển Việt Nam ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần trong chuỗi trận này.

Hàng công Việt Nam đạt hiệu suất trung bình 3,4 bàn mỗi trận trong 5 lần ra sân gần nhất.

Trận hòa Singapore 0-0 đã chấm dứt chuỗi 26 trận liên tiếp ghi bàn của Việt Nam.

Indonesia thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần đây.

Đội bóng xứ Vạn đảo ghi 12 bàn và nhận 2 bàn thua trong 5 trận gần nhất.

Indonesia toàn thắng hai lượt đầu AFF Cup 2026, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Indonesia đang có 6 điểm, nhiều hơn Việt Nam 2 điểm trước lượt trận thứ ba.

Việt Nam đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA.

Indonesia đứng thứ 118 thế giới.

Siêu máy tính đánh giá cơ hội thắng của Indonesia ở mức 39,1%.

Khả năng giành chiến thắng của Việt Nam là 37,4%, còn xác suất hòa đạt 23,4%.

Hai trận đầu tiên của Việt Nam tại AFF Cup 2026 xuất hiện tổng cộng 3 thẻ vàng.

Hai trận của Indonesia có 7 thẻ vàng, cùng một thẻ đỏ dành cho đối thủ.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Indonesia

Việt Nam có thể gặp nhiều sức ép trong những phút đầu khi Indonesia được thi đấu trên sân nhà và sở hữu lối chơi giàu thể lực. Đội bóng xứ Vạn đảo nhiều khả năng chủ động áp sát, tranh chấp quyết liệt và tìm kiếm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nhanh.

Tuy nhiên, việc đẩy đội hình lên cao có thể khiến Indonesia để lộ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Đây là khu vực Việt Nam có thể khai thác bằng tốc độ của Đình Bắc, Hai Long và khả năng làm tường của Xuân Son.

Tính chất quan trọng của trận đấu có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Cuộc đối đầu được dự báo chỉ xuất hiện khoảng 1 đến 2 bàn thắng, trong khi số thẻ vàng có thể dao động từ 4 đến 5 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Indonesia 0-1 Việt Nam.