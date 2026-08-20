Thể thao 360 Lịch sử đối đầu Hull City vs MU (Manchester United): Quỷ đỏ vượt trội, chờ Rashford tái hiện ký ức 2016 Lịch sử đối đầu Hull City vs Manchester United ghi nhận 8 lần gặp nhau từ năm 2013 đến 2017. Quỷ đỏ thắng 5 trận, hòa 2 và chỉ một lần thất bại trước đội chủ sân MKM.

Lịch sử đối đầu Hull City vs MU

Theo dữ liệu trên trang lịch sử đối đầu Hull City vs Manchester United, hai đội đã gặp nhau 8 lần được ghi nhận từ năm 2013 đến 2017. Manchester United chiếm ưu thế với 5 chiến thắng, Hull City thắng 1 trận và hai đội hòa 2 lần.

Quỷ đỏ ghi tổng cộng 13 bàn trong chuỗi đối đầu này, đạt trung bình 1,63 bàn/trận. Hull City chỉ có 5 lần đưa bóng vào lưới MU, tương đương 0,63 bàn mỗi trận.

Cuộc đối đầu gần nhất diễn ra tại Old Trafford vào tháng 2/2017. Manchester United kiểm soát phần lớn thế trận nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Hull City, qua đó chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Trước đó ít ngày, Hull từng thắng MU 2-1 ở lượt về bán kết League Cup. Đây cũng là chiến thắng duy nhất của đội bóng có biệt danh Những chú hổ trong tám lần gặp Quỷ đỏ được nguồn dữ liệu ghi nhận.

Một trong những màn đối đầu đáng nhớ nhất diễn ra tại sân của Hull vào tháng 8/2016. Marcus Rashford vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ở phút 90+2, giúp Manchester United giành chiến thắng 1-0.

Sau chín năm không gặp nhau, hai đội sẽ tái đấu tại vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2026/27. Hull trở lại giải đấu cao nhất nước Anh, còn MU bước vào mùa giải mới với mục tiêu tiếp tục cạnh tranh trong nhóm dẫn đầu.

Nhận định Hull City vs Manchester United

Hull City tiếp đón Manchester United lúc 18h30 ngày 22/8/2026 trên sân MKM. Đây là trận đấu đầu tiên của hai đội tại Ngoại hạng Anh mùa mới, đồng thời đánh dấu sự trở lại của Hull sau chín năm vắng bóng.

Đội chủ nhà giành quyền thăng hạng bằng chiến thắng 1-0 trước Middlesbrough ở trận chung kết play-off Championship. Tinh thần thi đấu, lợi thế sân nhà và khả năng tranh chấp có thể giúp Hull tạo ra thế trận khó chịu trước Quỷ đỏ.

Phong độ gần đây của Hull City tương đối ổn định. Nếu chỉ tính kết quả trong 90 phút, đội bóng của HLV Sergej Jakirovic thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong năm trận gần nhất, ghi 6 bàn và nhận 4 bàn thua.

Hull từng thắng Konyaspor 3-0 và Rizespor 2-1, nhưng không ghi bàn trong hai trận cuối giai đoạn chuẩn bị gặp Eintracht Frankfurt và Nice. Khả năng tạo cơ hội trước những đối thủ có hàng phòng ngự được tổ chức tốt vẫn là vấn đề của đội chủ sân MKM.

Manchester United bước vào mùa giải mới với vị thế cao hơn. Quỷ đỏ đứng thứ ba Ngoại hạng Anh 2025/26 với 71 điểm, ghi 69 bàn và nhận 50 bàn thua sau 38 vòng đấu.

Đội bóng của Michael Carrick thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong năm trận giao hữu gần nhất nếu chỉ tính 90 phút. MU ghi 11 bàn nhưng cũng để lọt lưới 7 lần, bao gồm thất bại 2-4 trước AC Milan ở trận gần nhất.

Sức mạnh của Manchester United nằm ở hàng tiền vệ giàu khả năng kiểm soát. Youri Tielemans và Andrey Santos giúp đội khách có thêm lựa chọn luân chuyển bóng, còn Bruno Fernandes tiếp tục đảm nhiệm vai trò tổ chức tấn công.

Bruno có thể tạo khác biệt bằng những đường chuyền xuyên tuyến, các pha dứt điểm từ xa và tình huống cố định. Amad Diallo, Patrick Dorgu cùng Bryan Mbeumo mang đến tốc độ để MU khai thác khoảng trống ở hai biên.

Hull City nhiều khả năng chủ động phòng ngự, giữ đội hình thấp rồi sử dụng các đường chuyền dài hướng tới Oliver McBurnie. Khả năng không chiến và làm tường của tiền đạo người Scotland có thể giúp đội chủ nhà giảm áp lực, đồng thời tạo cơ hội cho các cầu thủ tuyến hai băng lên.

Với tương quan hiện tại, Manchester United vẫn có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, hàng thủ Quỷ đỏ chưa duy trì được sự chắc chắn tuyệt đối, nên Hull City vẫn có khả năng tìm được bàn thắng từ phản công hoặc bóng cố định.

Tình hình lực lượng Hull City vs Manchester United

Hull City bước vào vòng mở màn với nhiều vấn đề nhân sự. Eliot Matazo, Darko Gyabi, Jack Butland, Oscar Zambrano, Charlie Hughes, Joe Gelhardt và Hidemasa Morita nằm trong nhóm khó ra sân.

Cody Drameh và Matty Jacob cần được kiểm tra thêm trước giờ bóng lăn. Những thiếu vắng này ảnh hưởng đến khả năng xoay tua của HLV Sergej Jakirovic, đặc biệt ở hàng phòng ngự và tuyến giữa.

Konstantinos Tzolakis nhiều khả năng được lựa chọn trong khung thành. Oliver McBurnie tiếp tục là điểm đến chính trên hàng công nhờ khả năng tranh chấp, làm tường và dứt điểm trong vòng cấm.

Manchester United đón tín hiệu tích cực khi Benjamin Sesko và Matthijs de Ligt đã trở lại tập luyện cùng đội một. Dù vậy, khả năng đá chính của hai cầu thủ vẫn còn bỏ ngỏ do họ vừa trải qua quá trình hồi phục chấn thương.

Mason Mount khó ra sân vì vấn đề ở bàn chân, còn Manuel Ugarte vắng mặt do chấn thương đầu gối. Bryan Mbeumo có thể đá trung phong nếu Sesko chưa sẵn sàng.

Marcus Rashford là phương án đáng chú ý trên ghế dự bị. Tiền đạo người Anh đã vào sân trong trận giao hữu gặp AC Milan và có thể tái xuất tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Quỷ đỏ sau khoảng 20 tháng.

Đội hình dự kiến Hull City vs Manchester United

Hull City: Tzolakis; Coyle, Ajayi, Nobel Mendy, Ryan Giles; Regan Slater, Matt Crooks; Belloumi, Jens Hjertø-Dahl, Elliot Stroud; Oliver McBurnie.

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Ayden Heaven, Luke Shaw; Youri Tielemans, Andrey Santos; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo.

Thống kê đáng chú ý Hull City vs Manchester United

Hull City và Manchester United có 8 lần gặp nhau được ghi nhận từ năm 2013 đến 2017.

Manchester United thắng 5, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 8 lần đối đầu Hull City.

Quỷ đỏ ghi 13 bàn, còn Hull City có 5 bàn trong chuỗi đối đầu.

MU đạt hiệu suất trung bình 1,63 bàn mỗi trận trước Hull.

Hull City chỉ ghi trung bình 0,63 bàn/trận trong các cuộc đối đầu với Quỷ đỏ.

Trận gần nhất giữa hai đội kết thúc với tỉ số hòa 0-0 tại Old Trafford vào tháng 2/2017.

Hull City từng thắng MU 2-1 tại bán kết League Cup vào tháng 1/2017.

Manchester United thắng 1-0 trong lần gần nhất làm khách trước Hull tại Ngoại hạng Anh.

Marcus Rashford ghi bàn quyết định ở phút 90+2 trong chiến thắng 1-0 của MU tại Hull năm 2016.

Hull City thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong năm trận gần nhất.

Manchester United thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong năm trận gần nhất nếu chỉ tính 90 phút.

MU ghi 11 bàn nhưng nhận 7 bàn thua trong năm trận giao hữu gần đây.

Hull ghi 6 bàn và thủng lưới 4 lần trong năm trận gần nhất.

Manchester United đứng thứ ba Ngoại hạng Anh 2025/26 với 71 điểm.

Quỷ đỏ ghi 69 bàn và nhận 50 bàn thua sau 38 vòng mùa trước.

Theo mô hình Opta, Manchester United có 68,1% khả năng chiến thắng. Hull City có 12,9% cơ hội giành ba điểm, còn khả năng hòa là 19%.

Đây là trận mở màn Ngoại hạng Anh 2026/27 của cả hai đội.

Dự đoán tỷ số Hull City vs Manchester United

Manchester United được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh và thành tích đối đầu vượt trội. Bruno Fernandes, Mbeumo và Amad Diallo có thể giúp Quỷ đỏ tạo sức ép lớn lên hàng thủ đang thiếu nhiều nhân sự của Hull City.

Hull vẫn có cơ hội gây khó nhờ lợi thế sân MKM, tinh thần của một đội mới thăng hạng và khả năng tranh chấp của McBurnie. Đội chủ nhà có thể tìm được bàn thắng nếu tận dụng tốt những tình huống phản công hoặc bóng cố định.

Trận đấu được dự báo xuất hiện khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 8 đến 10 quả, còn số thẻ vàng nhiều khả năng nằm trong khoảng 3 đến 5 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Hull City 1-2 Manchester United.