Thể thao 360 Lịch sử đối đầu Malaysia vs Việt Nam: Những chiến binh Sao Vàng thắng 9/12 trận Lịch sử đối đầu Malaysia vs Việt Nam nghiêng về Những chiến binh Sao Vàng với 9 chiến thắng sau 12 trận. Nhận định bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Malaysia vs Việt Nam ghi nhận 12 lần gặp nhau từ năm 2014 đến 2026. Đội tuyển Việt Nam thắng 9 trận và tiếp tục được đánh giá nhỉnh hơn trước bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Malaysia vs Việt Nam

Malaysia và Việt Nam có 12 lần gặp được hệ thống dữ liệu của Báo Lâm Đồng ghi nhận từ năm 2014 đến 2026. “Những chiến binh Sao Vàng” thắng 9 trận, hòa 1 và chỉ nhận 2 thất bại.

Việt Nam ghi tổng cộng 22 bàn trong chuỗi trận này, đạt hiệu suất trung bình 1,83 bàn mỗi trận. Malaysia có 13 lần chọc thủng lưới đối thủ, tương đương 1,08 bàn/trận.

Lần gặp gần nhất diễn ra ngày 31/3/2026 tại vòng loại Asian Cup. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1, qua đó đòi lại món nợ sau thất bại 0-4 trên sân Malaysia vào tháng 6/2025.

Kết quả hai trận gần nhất cũng cho thấy tính chất khó lường của cặp đấu. Malaysia từng tạo ra chiến thắng cách biệt trên sân nhà, nhưng Việt Nam đáp trả bằng màn trình diễn thuyết phục ở lần tái đấu sau đó.

Tại AFF Cup, hai đội có 8 lần gặp được ghi nhận từ năm 2014. Việt Nam thắng 6, hòa 1 và chỉ thua 1 trận, ghi 16 bàn trong khi Malaysia có 7 bàn.

Kỷ niệm đáng chú ý nhất diễn ra tại AFF Cup 2018. Việt Nam hòa Malaysia 2-2 ở lượt đi chung kết trước khi thắng 1-0 tại Mỹ Đình để giành chức vô địch.

Malaysia từng gây bất ngờ khi đánh bại Việt Nam 4-2 tại bán kết lượt về AFF Cup 2014. Tuy nhiên, đó cũng là thất bại duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước “Hổ Mã Lai” trong 8 cuộc đối đầu tại giải được ghi nhận từ năm 2014.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Việt Nam thắng 4 và Malaysia thắng 1. Ba trong bốn chiến thắng của “Những chiến binh Sao Vàng” có cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Thành tích của Việt Nam trên sân Malaysia không hoàn toàn áp đảo. Ba trận được dữ liệu ghi nhận tại sân nhà của “Hổ Mã Lai” chứng kiến mỗi đội thắng một trận và có một trận hòa.

Lần tái đấu này tiếp tục mang ý nghĩa đặc biệt khi hai đội cạnh tranh tấm vé vào chung kết AFF Cup 2026. Việt Nam có lợi thế được chơi trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 19/8.

Nhận định Malaysia vs Việt Nam

Việt Nam dẫn đầu bảng A với 10 điểm sau ba chiến thắng và một trận hòa. Malaysia đứng thứ hai bảng B với 9 điểm, theo cập nhật tại bảng xếp hạng AFF Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần tại vòng bảng. Hệ thống phòng ngự ổn định cùng khả năng tạo đột biến của Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc và Đỗ Hoàng Hên là cơ sở để đội khách hướng đến kết quả thuận lợi.

Malaysia thắng Myanmar, Lào và Philippines nhưng để thua Thái Lan 0-2. Đội chủ nhà vẫn có thể gây khó khăn nhờ thể lực, tốc độ và sự góp mặt của Paulo Josué, Endrick dos Santos cùng Pavithran Gunalan.

Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn về chiều sâu và tính ổn định. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik có thể lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng nhằm tránh rơi vào thế bất lợi trước trận lượt về.

Tình hình lực lượng Malaysia vs Việt Nam

Malaysia sử dụng đội hình kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và nhiều gương mặt trẻ do AFF Cup 2026 không diễn ra trong FIFA Days. Paulo Josué, Endrick dos Santos, Pavithran Gunalan, Wan Kuzain và Sergio Aguero là những nhân tố đáng chú ý.

Việt Nam chưa ghi nhận thêm tổn thất nhân sự nghiêm trọng trước vòng bán kết. Tình trạng cụ thể của các cầu thủ sẽ tiếp tục được đánh giá trong quá trình chuẩn bị cho trận lượt đi.

HLV Kim Sang Sik đang có nhiều lựa chọn trên hàng công. Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Quang Hải đều có khả năng tạo khác biệt ở khu vực cuối sân.

Đội hình dự kiến Malaysia vs Việt Nam

Malaysia: Azri Ghani; Richard Chin, Dominic Tan, Rodney Celvin, Jimmy Raymond; Wan Kuzain, Endrick dos Santos, Sergio Aguero; Pavithran Gunalan, Paulo Josué, Syafiq Ahmad.

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Thống kê đáng chú ý Malaysia vs Việt Nam

Malaysia và Việt Nam có 12 lần gặp được ghi nhận từ năm 2014 đến 2026.

Việt Nam thắng 9, hòa 1 và thua 2 trong 12 lần đối đầu này.

Việt Nam ghi 22 bàn, còn Malaysia có 13 bàn.

Việt Nam thắng 6, hòa 1 và thua 1 trong 8 lần gặp Malaysia tại AFF Cup được ghi nhận từ năm 2014.

Việt Nam ghi 16 bàn và nhận 7 bàn thua trong 8 trận đấu đó.

Việt Nam thắng Malaysia 3-1 ở lần đối đầu gần nhất vào tháng 3/2026.

Trong 5 lần gặp nhau gần đây, Việt Nam thắng 4 và Malaysia thắng 1.

Malaysia thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Malaysia ghi 8 bàn và nhận 6 bàn thua trong 5 trận này.

Việt Nam thắng 4, hòa 1 và không thua trong 5 trận gần nhất.

Việt Nam ghi 17 bàn và chỉ thủng lưới một lần trong 5 trận gần đây.

Malaysia giành 9 điểm, ghi 7 bàn và nhận 3 bàn thua tại vòng bảng.

Việt Nam bất bại cả 4 trận tại vòng bảng AFF Cup 2026.

Việt Nam giành 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ nhận một bàn thua tại vòng bảng.

Nguyễn Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2026 với 5 bàn.

Paulo Josué là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Malaysia tại giải với 3 lần lập công.

Đây là trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam

Malaysia có lợi thế sân nhà và nhiều khả năng chủ động gây sức ép trong những phút đầu. Tuy nhiên, Việt Nam sở hữu hàng phòng ngự ổn định và có thể khai thác khoảng trống khi đội chủ nhà dâng cao.

Tính chất của trận lượt đi khiến hai đội khó mạo hiểm trong phần lớn thời gian. Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng.

Các cuộc đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam thường xuất hiện nhiều tình huống tranh chấp. Dựa trên tính chất vòng bán kết và thống kê thẻ phạt AFF Cup 2026, trận đấu có thể xuất hiện từ 4 đến 6 thẻ.

Việt Nam vẫn nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, phong độ và thành tích đối đầu. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội khách có thể giành lợi thế trước khi trở về Mỹ Đình đá lượt về.

Dự đoán tỷ số: Malaysia 1-2 Việt Nam.

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