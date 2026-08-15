Thể thao 360 Lịch sử đối đầu Singapore vs Thái Lan: Voi chiến toàn thắng 8 lần gặp từ năm 2014 Lịch sử đối đầu Singapore vs Thái Lan nghiêng về Voi chiến với 8 trận toàn thắng. Phân tích lực lượng và dự đoán bán kết AFF Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Singapore vs Thái Lan ghi nhận 8 lần gặp nhau từ năm 2014 đến 2025. “Voi chiến” thắng cả 8 trận, ghi 21 bàn và tiếp tục được đánh giá cao hơn trước bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Singapore vs Thái Lan

Singapore và Thái Lan có 8 lần gặp được hệ thống dữ liệu của Báo Lâm Đồng ghi nhận từ năm 2014 đến 2025. Thành tích đối đầu nghiêng hoàn toàn về phía đội bóng xứ Chùa Vàng với 8 chiến thắng.

Thái Lan ghi tổng cộng 21 bàn trong chuỗi trận này, đạt hiệu suất trung bình 2,63 bàn mỗi trận. Singapore có 7 lần chọc thủng lưới đối thủ, tương đương 0,88 bàn/trận.

Lần gặp gần nhất diễn ra vào tháng 11/2025, khi Thái Lan thắng Singapore 3-2 trong một trận giao hữu. Trước đó gần một năm, “Voi chiến” cũng vượt qua đối thủ với tỷ số 4-2 tại AFF Cup 2024.

Hai đội có 5 lần chạm trán tại AFF Cup được ghi nhận từ năm 2014. Thái Lan toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua trong những cuộc đối đầu này.

Singapore đã ghi bàn trong 4 lần gặp Thái Lan gần nhất nhưng đều không tránh khỏi thất bại. Hàng phòng ngự của “Những chú sư tử” phải nhận tổng cộng 13 bàn trong chuỗi trận đó.

Trên sân nhà, Singapore cũng chưa thể thay đổi tương quan đối đầu. Hai trận gần nhất tiếp Thái Lan được ghi nhận vào các năm 2023 và 2024 đều kết thúc với thất bại dành cho đội bóng đảo quốc Sư tử.

Dù lịch sử nghiêng về Thái Lan, Singapore bước vào lần tái đấu này với phong độ ổn định. Đội chủ nhà bất bại cả 4 trận vòng bảng AFF Cup 2026, giành 8 điểm và chỉ nhận 2 bàn thua.

Thái Lan còn sở hữu thành tích thuyết phục hơn khi toàn thắng vòng bảng. “Voi chiến” ghi 10 bàn, giữ sạch lưới cả 4 trận và tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng B.

Nhận định Singapore vs Thái Lan

Singapore giành vị trí thứ hai bảng A với 8 điểm sau hai chiến thắng và hai trận hòa. Thái Lan dẫn đầu bảng B bằng 12 điểm tuyệt đối, theo cập nhật tại bảng xếp hạng AFF Cup 2026.

Điểm tựa của Singapore nằm ở khả năng phòng ngự và chịu sức ép. Izwan Mahbud, Hariss Harun cùng hệ thống thi đấu kỷ luật đã giúp đội bóng của HLV Gavin Lee đứng vững trước Việt Nam và Indonesia.

Ilhan Fandi là cầu thủ nguy hiểm nhất của Singapore với 3 bàn, chiếm 60% số pha lập công của đội tại vòng bảng. Tiền đạo này đang nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2026.

Thái Lan nhỉnh hơn nhờ chiều sâu lực lượng và khả năng kiểm soát trận đấu. Bàn thắng được chia đều cho nhiều vị trí giúp “Voi chiến” không phụ thuộc vào một cầu thủ cụ thể.

Singapore có thể nhập cuộc thận trọng nhằm hạn chế bàn thua trên sân nhà. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn có nhiều cơ sở giành lợi thế nhờ phong độ, chất lượng đội hình và thành tích đối đầu vượt trội.

Tình hình lực lượng Singapore vs Thái Lan

Singapore không có sự phục vụ của Irfan Najeeb vì chấn thương. Những vị trí còn lại của đội chủ nhà dự kiến vẫn đủ khả năng ra sân trong trận bán kết lượt đi.

Thái Lan có đầy đủ lực lượng. HLV Anthony Hudson nhiều khả năng sử dụng đội hình mạnh sau khi đã chủ động xoay tua và giữ sức cho nhiều trụ cột ở vòng bảng.

Đội hình dự kiến Singapore vs Thái Lan

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong.

Thống kê đáng chú ý Singapore vs Thái Lan

Singapore và Thái Lan có 8 lần gặp được ghi nhận từ năm 2014 đến 2025.

Thái Lan toàn thắng cả 8 trận, ghi 21 bàn và nhận 7 bàn thua.

Thái Lan thắng cả 5 lần gặp Singapore tại AFF Cup được ghi nhận từ năm 2014.

Singapore ghi bàn trong 4 lần đối đầu Thái Lan gần nhất nhưng đều thất bại.

Singapore thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần đây.

Thái Lan thắng 4, hòa 1 và không thua trong 5 trận gần nhất.

Singapore bất bại cả 4 trận tại vòng bảng AFF Cup 2026.

Singapore giành 8 điểm, ghi 5 bàn và nhận 2 bàn thua tại vòng bảng.

Singapore giữ sạch lưới trong hai trận gặp Việt Nam và Timor Leste.

Ilhan Fandi ghi 3 trong tổng số 5 bàn thắng của Singapore tại giải.

Thái Lan toàn thắng cả 4 trận tại bảng B AFF Cup 2026.

Thái Lan ghi 10 bàn sau 4 trận, trung bình 2,5 bàn mỗi trận.

Thái Lan chưa để thủng lưới tại AFF Cup 2026.

Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimai và Yotsakorn Burapha cùng ghi 2 bàn cho Thái Lan.

Đây là trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Singapore vs Thái Lan

Singapore có thể gây khó khăn cho Thái Lan nhờ lợi thế sân nhà và hệ thống phòng ngự kỷ luật. Tính chất của trận lượt đi cũng khiến hai đội khó mạo hiểm đẩy cao tốc độ ngay từ đầu.

Thái Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ hàng công đa dạng, lực lượng có chiều sâu và thành tích toàn thắng tại vòng bảng. Chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước Singapore cũng mang lại lợi thế tâm lý cho “Voi chiến”.

Hai đội đều sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn tại giải năm nay. Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng.

Singapore đã nhận 8 thẻ vàng sau 4 lượt trận và thường phải tranh chấp quyết liệt khi gặp đối thủ kiểm soát bóng tốt. Dựa trên thống kê thẻ phạt AFF Cup 2026 cùng tính chất của vòng bán kết, trận đấu có thể xuất hiện từ 3 đến 5 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Singapore 0-1 Thái Lan.

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