Thể thao 360 Lịch sử đối đầu Thái Lan vs Singapore: “Voi chiến” thắng 11 trận liên tiếp, rộng cửa vào chung kết Lịch sử đối đầu Thái Lan vs Singapore nghiêng hẳn về phía “Voi chiến” với 11 chiến thắng liên tiếp. Sau khi thắng 3-1 ở lượt đi, Thái Lan nắm lợi thế lớn trước màn tái đấu lúc 20h00 hôm nay 18/8.

Lịch sử đối đầu Thái Lan vs Singapore

Thái Lan và Singapore sẽ gặp nhau lúc 20h00 hôm nay 18/8 tại sân Rajamangala, trong khuôn khổ bán kết lượt về AFF Cup 2026. Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và VTVgo.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng rõ rệt về phía Thái Lan. “Voi chiến” đã toàn thắng 11 lần chạm trán gần nhất với Singapore, kéo dài chuỗi áp đảo bắt đầu sau thất bại 1-3 tại AFF Cup 2012.

Riêng trong 5 cuộc đối đầu gần đây, Thái Lan giành trọn 5 chiến thắng, ghi 16 bàn và để thủng lưới 7 lần. Khoảng cách giữa hai đội tiếp tục được duy trì ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Trên sân Jalan Besar, Teerasak Poeiphimai lập cú đúp, Seksan Ratree ghi bàn còn Patrik Gustavsson đóng góp một pha kiến tạo, giúp Thái Lan thắng 3-1. Ilhan Fandi là người ghi bàn duy nhất cho Singapore ở phút 84. Trang chủ ASEAN United xác nhận kết quả này giúp “Voi chiến” tiến gần hơn tới trận chung kết.

Thái Lan hiện chỉ cần tránh thất bại với cách biệt từ hai bàn trở lên để bảo vệ lợi thế. Singapore phải thắng cách biệt hai bàn mới có thể đưa cuộc đối đầu vào hiệp phụ.

Tương quan sức mạnh cũng nghiêng về đội chủ nhà. Thái Lan đang đứng hạng 94 thế giới, cao hơn Singapore ở vị trí 148 trên bảng xếp hạng FIFA. Siêu máy tính đánh giá “Voi chiến” có 50,36% khả năng thắng trong 90 phút, còn cơ hội của Singapore là 26,47% và khả năng hòa đạt 23,17%.

Nhận định Thái Lan vs Singapore

Thái Lan bước vào trận lượt về với lợi thế hai bàn cùng điểm tựa sân Rajamangala. “Voi chiến” đang toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và mới để thủng lưới một lần.

Đội chủ nhà không cần đẩy cao đội hình bằng mọi giá. Khả năng phòng ngự có tổ chức và chuyển trạng thái nhanh có thể giúp Thái Lan khai thác khoảng trống khi Singapore buộc phải dâng lên tìm bàn thắng.

Singapore thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận vừa qua. Đội khách có thể tạo sức ép bằng bóng dài, các tình huống không chiến và sự cơ động của Ilhan Fandi, nhưng hàng phòng ngự vẫn để lộ nhiều khoảng trống khi mất bóng.

Với lợi thế tỷ số, sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội, Thái Lan có nhiều cơ sở để kiểm soát trận đấu. Cơ hội tạo nên cuộc lội ngược dòng của Singapore không được đánh giá cao.

Tình hình lực lượng Thái Lan vs Singapore

Thái Lan có lực lượng tương đối đầy đủ. Teerasak Poeiphimai bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi gặp vấn đề ở cổ chân trong trận lượt đi, còn các vị trí khác sẵn sàng thi đấu.

Singapore đón Song Ui-young trở lại sau án treo giò. Đội khách không ghi nhận thêm trường hợp chấn thương đáng chú ý trước trận bán kết lượt về.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Singapore

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong.

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thống kê đáng chú ý Thái Lan vs Singapore

Thái Lan đã thắng 11 lần đối đầu gần nhất với Singapore.

Singapore chưa đánh bại Thái Lan kể từ chiến thắng 3-1 tại AFF Cup 2012.

Thái Lan thắng cả 5 cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội.

“Voi chiến” ghi 16 bàn và thủng lưới 7 lần trong 5 trận đối đầu gần nhất.

Thái Lan thắng Singapore 3-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Teerasak Poeiphimai ghi hai bàn trong trận lượt đi.

Thái Lan toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Hàng thủ Thái Lan giữ sạch lưới 4/5 trận vừa qua.

Singapore thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần đây.

Singapore ghi 6 bàn và để thủng lưới 5 lần trong chuỗi trận này.

Thái Lan đứng hạng 94 thế giới, còn Singapore xếp thứ 148.

Siêu máy tính đánh giá Thái Lan có 50,36% khả năng giành chiến thắng.

Dự đoán tỷ số Thái Lan vs Singapore

Thái Lan có thể chủ động giảm nhịp độ và chờ đợi cơ hội phản công. Singapore buộc phải tấn công để san lấp cách biệt, qua đó có nguy cơ tiếp tục để lộ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Trận đấu được dự báo xuất hiện khoảng 3 bàn thắng và từ 3 đến 4 thẻ vàng. Với khả năng chuyển trạng thái tốt cùng lợi thế sân nhà, “Voi chiến” đủ sức giành thêm một chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: Thái Lan 2-1 Singapore.