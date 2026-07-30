Thể thao 360 Lịch sử đối đầu Timor Leste vs Indonesia: Garuda toàn thắng, chờ nối dài ưu thế Lịch sử đối đầu Timor Leste vs Indonesia hoàn toàn nghiêng về Garuda khi đội bóng xứ vạn đảo thắng cả 6 lần chạm trán. Indonesia đã ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần trước đối thủ này.

Thông tin trận đấu Timor Leste vs Indonesia

Thời gian thi đấu: 17h00 ngày 31/7/2026.

Địa điểm: Sân vận động Chonburi, Thái Lan.

Giải đấu: Lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2026.

Kênh trực tiếp: VTV6.

Lịch sử đối đầu Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste và Indonesia đã gặp nhau 6 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Indonesia giành chiến thắng trong cả 6 trận, tạo nên ưu thế tuyệt đối về thành tích đối đầu trực tiếp.

Garuda ghi tổng cộng 21 bàn vào lưới Timor Leste, đạt hiệu suất trung bình 3,5 bàn mỗi trận. Hàng phòng ngự Indonesia cũng chỉ nhận 2 bàn thua trong toàn bộ những lần chạm trán đối thủ này.

Ở 5 cuộc đối đầu gần nhất, Indonesia ghi trung bình 3 bàn mỗi trận. Tổng số bàn thắng của cặp đấu đạt mức trung bình 3,4 bàn/trận, với 4 trận xuất hiện ít nhất 3 pha lập công.

Khoảng cách chuyên môn giữa hai đội vẫn chưa được thu hẹp trước lần tái đấu tại AFF Cup 2026. Indonesia có lực lượng chất lượng, khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt ở các tình huống tấn công.

Timor Leste bước vào trận đấu sau hai thất bại liên tiếp tại bảng A. Đội bóng của HLV José Pedro chưa ghi được bàn nào và đã để thủng lưới 9 lần trước Việt Nam cùng Singapore.

Lịch sử đối đầu, phong độ và chất lượng đội hình đều ủng hộ Indonesia. Trận đấu trên sân Chonburi là cơ hội để Garuda nối dài chuỗi toàn thắng trước Timor Leste, đồng thời cải thiện hiệu số trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng A.

Timor Leste vs Indonesia: Ai mạnh hơn?

Indonesia được đánh giá vượt trội gần như tuyệt đối. Theo dự đoán của Siêu máy tính Opta, Garuda có 90% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút, Timor Leste đạt 2,2%, còn xác suất hòa là 7,9%.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng rất lớn. Indonesia đứng hạng 118 thế giới, cao hơn 83 bậc so với Timor Leste ở vị trí 201.

Indonesia sở hữu đội hình có tốc độ, khả năng pressing và tấn công biên tốt hơn. Timor Leste chưa ghi bàn sau hai lượt trận và khó tạo ra thế trận cân bằng trước một đối thủ có chất lượng nhân sự vượt trội.

Nhận định Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste đang đứng trước nguy cơ nhận thất bại thứ ba liên tiếp sau khi thua Việt Nam 0-7 và Singapore 0-2. Đội bóng này chỉ có tổng cộng 7 cú dứt điểm qua hai trận, với một lần đưa bóng trúng khung thành.

Indonesia khởi đầu AFF Cup 2026 bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia. Mitchell Baker lập hat-trick, còn Sandy Walsh và Jens Raven ghi hai bàn thắng còn lại.

Garuda có thể xoay vòng một số vị trí nhưng vẫn đủ khả năng kiểm soát trận đấu. Nếu duy trì sức ép và tốc độ luân chuyển bóng, Indonesia có nhiều cơ sở tạo ra một chiến thắng cách biệt.

Tình hình lực lượng Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste có thể sử dụng đội hình mạnh nhất. HLV José Pedro tiếp tục đặt niềm tin vào tập thể trẻ, dù các cầu thủ vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với cường độ thi đấu tại AFF Cup.

Indonesia không có sự phục vụ của Shayne Pattynama vì chấn thương. Garuda vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng như Thom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Eliano Reijnders và Mitchell Baker.

Đội hình dự kiến Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste: Dylan Niski; Jackson Pereira, Eric Tomas T. Silva, Luis Figo Pereira Ribeiro, Claudio Gomes Osorio; Joao Rangel, Zenivio Mota, Xavi Arrarte; Zion Cruz, Ryan Harris Jom, Liam Farrugia.

Indonesia: Nadeo Argawinata; Rizky Ridho, Sandy Walsh, Dony Tri Pamungkas, Brian Fatari; Thom Haye, Marc Klok, Beckham Putra, Ivar Jenner; Eliano Reijnders, Mitchell Baker.

Thống kê đáng chú ý Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste và Indonesia đã gặp nhau 6 lần trong lịch sử.

Indonesia toàn thắng cả 6 lần chạm trán Timor Leste.

Garuda ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần trước đối thủ này.

Indonesia ghi trung bình 3,5 bàn mỗi trận trong các cuộc đối đầu với Timor Leste.

Bốn trong 5 lần gặp nhau gần nhất xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng.

Timor Leste chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận tại AFF Cup 2026.

Timor Leste chưa ghi bàn và đã nhận 9 bàn thua tại vòng bảng.

Đội bóng của HLV José Pedro chỉ có một cú sút trúng đích sau hai trận.

Timor Leste thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất.

Timor Leste ghi 7 bàn và để thủng lưới 12 lần trong 5 trận vừa qua.

Indonesia thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Garuda ghi 13 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua trong giai đoạn này.

Indonesia giữ sạch lưới ở 4 trong 5 trận gần đây.

Indonesia kiểm soát bóng 67% và tung ra 15 cú sút trong chiến thắng 5-1 trước Campuchia.

Mitchell Baker lập hat-trick ngay trong trận ra mắt đội tuyển Indonesia.

Dự đoán tỷ số Timor Leste vs Indonesia

Indonesia ghi trung bình 2,6 bàn và chỉ nhận 0,4 bàn thua mỗi trận trong 5 trận gần nhất. Garuda cũng đang có động lực giành chiến thắng đậm để cải thiện hiệu số tại bảng A.

Timor Leste để lọt lưới trung bình 2,4 bàn mỗi trận trong 5 trận vừa qua. Riêng tại AFF Cup 2026, hàng phòng ngự của đội bóng này đã nhận 9 bàn thua chỉ sau hai lượt đấu.

Với thế trận Indonesia kiểm soát bóng và tấn công liên tục, trận đấu có thể xuất hiện từ 6 đến 7 bàn thắng. Tổng số phạt góc được dự báo dao động từ 9 đến 11 quả, còn số thẻ phạt có thể nằm trong khoảng 3 đến 5 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Timor Leste 0-6 Indonesia.