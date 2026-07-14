Thể thao 360 Lịch sử đối đầu trước bán kết Pháp vs Tây Ban Nha: La Roja nhỉnh hơn, Les Bleus mơ tái hiện chiến thắng 3-1 Lịch sử đối đầu Pháp vs Tây Ban Nha đang nghiêng về La Roja với 4 chiến thắng trong 5 lần chạm trán gần nhất. Dù vậy, Les Bleus từng đánh bại đối thủ 3-1 ở lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp và Tây Ban Nha là hai thế lực lớn của bóng đá châu Âu, nhưng mới chỉ một lần gặp nhau tại đấu trường World Cup. Cuộc đối đầu duy nhất diễn ra ở vòng 1/8 World Cup 2006, nơi Les Bleus giành chiến thắng 3-1 dù bị dẫn bàn trước.

David Villa mở tỷ số cho Tây Ban Nha từ chấm phạt đền, nhưng Franck Ribery nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Patrick Vieira và Zinedine Zidane lần lượt lập công trong những phút cuối, giúp Pháp tiến vào tứ kết rồi đi thẳng tới trận chung kết.

Sau 20 năm, hai đội mới có dịp tái đấu tại World Cup. Pháp tiếp tục hướng tới trận chung kết thứ ba liên tiếp, còn Tây Ban Nha muốn phục thù thất bại từng khiến thế hệ trẻ của La Roja phải dừng bước sớm tại Đức.

Xét chuỗi đối đầu gần đây, Tây Ban Nha lại là đội chiếm ưu thế. La Roja thắng 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất, bao gồm chiến thắng 2-1 tại bán kết EURO 2024 nhờ các pha lập công của Lamine Yamal và Dani Olmo.

Kết quả tại EURO 2024 mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Pháp bước vào cuộc tái đấu với diện mạo cân bằng hơn, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và tổ chức các pha chuyển trạng thái.

Cuộc so tài tại Texas vì thế không chỉ quyết định tấm vé vào chung kết World Cup 2026, mà còn là cơ hội để Les Bleus thu hẹp khoảng cách đối đầu trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Nhận định Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút trước trận bán kết. Theo Opta, Les Bleus có 42,1% khả năng thắng trong 90 phút, Tây Ban Nha đạt 31,8%, còn xác suất trận đấu bước vào hiệp phụ là 26,1%.

Đội bóng của Didier Deschamps đã toàn thắng cả sáu trận tại World Cup 2026, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới hai lần. Pháp lần lượt vượt qua Senegal, Iraq, Na Uy, Thụy Điển, Paraguay và Morocco, đồng thời giữ sạch lưới ở cả ba trận thuộc vòng knock-out.

Tây Ban Nha cũng sở hữu hành trình ổn định với năm chiến thắng và một trận hòa. La Roja mới nhận một bàn thua sau sáu trận, kéo dài chuỗi bất bại tại các giải đấu chính thức lên 37 trận kể từ tháng 3/2023.

Pháp nguy hiểm nhờ tốc độ của Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue. Tây Ban Nha có ưu thế về khả năng giữ bóng, pressing và kiểm soát trung tuyến với Rodri, Pedri, Dani Olmo cùng Lamine Yamal.

La Roja nhiều khả năng cầm bóng nhiều hơn, nhưng Pháp có lợi thế nghỉ thêm một ngày và sở hữu khả năng kết thúc tình huống sắc bén. Sự cân bằng giữa phòng ngự và phản công có thể giúp Les Bleus tạo khác biệt trong một trận đấu chặt chẽ.

Tình hình lực lượng Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp đang theo dõi tình trạng của Kylian Mbappe sau khi tiền đạo này bị đau ở cổ chân trong trận thắng Morocco. Mbappe phải chườm đá sau trận, nhưng khẳng định chấn thương không nghiêm trọng và sẵn sàng góp mặt ở bán kết.

Sự vắng mặt đáng chú ý của Les Bleus là Aurelien Tchouameni. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid gặp chấn thương háng và không thể thi đấu, mở ra cơ hội đá chính cho Manu Kone bên cạnh Adrien Rabiot.

Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue vẫn là những lựa chọn quan trọng phía sau Mbappe. Hàng phòng ngự nhiều khả năng tiếp tục được xây dựng quanh William Saliba, Dayot Upamecano và Jules Kounde.

Bên phía Tây Ban Nha, Nico Williams đã trở lại sau chấn thương và có thể góp mặt trong danh sách thi đấu. Yeremy Pino vẫn chưa bình phục nên chắc chắn vắng mặt.

Rodri và Pedri tiếp tục giữ vai trò điều tiết khu trung tuyến. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo và Alex Baena mang đến nhiều phương án triển khai tấn công cho HLV Luis de la Fuente.

Đội hình dự kiến Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Tây Ban Nha

Đây mới là lần thứ hai Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau tại World Cup.

Pháp thắng Tây Ban Nha 3-1 ở vòng 1/8 World Cup 2006 sau khi bị dẫn bàn trước.

Tây Ban Nha thắng 4 trong 5 lần chạm trán Pháp gần nhất.

La Roja đánh bại Les Bleus 2-1 tại bán kết EURO 2024.

Pháp đã toàn thắng sáu trận tại World Cup 2026, ghi 16 bàn và chỉ nhận hai bàn thua.

Les Bleus giữ sạch lưới trong cả ba trận thuộc vòng knock-out.

Pháp toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Tây Ban Nha cũng thắng cả năm trận gần đây, ghi 11 bàn và nhận một bàn thua.

La Roja chỉ để thủng lưới một lần sau sáu trận tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 37 trận bất bại liên tiếp tại các giải đấu chính thức.

Pháp vào bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp, sau các kỳ năm 2018, 2022 và 2026.

Les Bleus đang hướng tới ba lần liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup.

Chưa có đội tuyển châu Âu nào vào chung kết World Cup ba kỳ liên tiếp kể từ Tây Đức trong giai đoạn 1982–1990.

Dưới thời Didier Deschamps, Pháp đã góp mặt tại bán kết ở 5 trong 7 giải đấu lớn.

Les Bleus từng vào chung kết ở 4 trong 7 kỳ World Cup gần nhất, vô địch năm 1998 và 2018, về nhì năm 2006 và 2022.

Mbappe và Dembele đã ghi tổng cộng 13 bàn tại World Cup 2026.

Đây là bộ đôi đầu tiên cùng ghi ít nhất 5 bàn tại một kỳ World Cup kể từ Ronaldo và Rivaldo của Brazil năm 2002.

Trong năm trận gần nhất, Mbappe, Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola ghi 12 trong tổng số 13 bàn của Pháp.

Mbappe đã có 8 bàn tại World Cup 2026 và đang là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công Les Bleus.

Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 20 trận tại World Cup khi mới 27 tuổi.

Tiền đạo người Pháp cũng cân bằng kỷ lục 20 lần ra sân tại World Cup của Hugo Lloris trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trận bán kết diễn ra vào tối 14/7 theo giờ địa phương tại Mỹ, đúng ngày Quốc khánh Pháp.

Dự đoán Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp và Tây Ban Nha đều có hàng công đạt hiệu suất cao, nhưng hệ thống phòng ngự mới là nền tảng giúp hai đội tiến vào bán kết. Cả hai cùng chỉ thủng lưới một lần trong năm trận gần nhất và có bốn trận giữ sạch lưới.

Tính chất của một trận bán kết có thể khiến hai đội thận trọng trong giai đoạn đầu. Tây Ban Nha nhiều khả năng kiểm soát bóng và tổ chức pressing, còn Pháp ưu tiên phòng ngự chắc chắn trước khi tăng tốc bằng Mbappe và Dembele.

Khả năng trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng không cao do hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt. Tuy nhiên, tổng số bàn thắng có thể chỉ dừng ở mức vừa phải.

Dự đoán số bàn thắng: Khoảng 2–3 bàn.

Dự đoán tỉ số Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp có lợi thế về tốc độ, khả năng chuyển trạng thái và số lượng cầu thủ có thể tạo khác biệt ở khu vực cuối sân. Mbappe, Dembele và Olise đủ sức trừng phạt những khoảng trống xuất hiện khi Tây Ban Nha đẩy đội hình lên cao.

La Roja có cơ sở để kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ Rodri, Pedri và Dani Olmo. Hệ thống phòng ngự mới nhận một bàn thua sau sáu trận cũng giúp Tây Ban Nha đủ khả năng duy trì thế cân bằng trong phần lớn thời gian.

Khác biệt có thể chỉ xuất hiện từ một pha tăng tốc, đường chuyền quyết định hoặc tình huống dứt điểm của các ngôi sao. Với hiệu quả tấn công cao hơn và lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày, Pháp được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Dự đoán phổ biến: Pháp 2-1 Tây Ban Nha.