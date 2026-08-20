Lịch sử đối đầu Việt Nam và Thái Lan: Cuộc kình địch 7 thập kỷ ở giải bóng đá Đông Nam Á Trải qua 59 trận đối đầu với 25 chiến thắng cho Việt Nam và 22 cho Thái Lan, cuộc đọ sức giữa hai thế lực Đông Nam Á luôn đầy kịch tính trước thềm chung kết.

Trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan luôn mang sức hút đặc biệt, được ví như trận "El Clasico của Đông Nam Á". Trải qua gần 7 thập kỷ với những thăng trầm đầy kịch tính, cuộc kình địch này không chỉ là cuộc đọ sức về mặt chiến thuật trên sân cỏ mà còn đại diện cho khát vọng vươn lên dẫn đầu nền bóng đá khu vực.

Việt Nam - Thái Lan lại chuẩn bị đối đầu. Ảnh: Thairath.

Thời kỳ thống trị của bóng đá miền Nam Việt Nam (1956–1975)

Trong giai đoạn đầu của lịch sử đối đầu, bóng đá Việt Nam sở hữu vị thế hoàn toàn áp đảo. Theo thống kê chính thức từ FIFA, tính từ trận giao hữu đầu tiên vào năm 1956 đến trước năm 1975, Việt Nam đã giành tới 20 chiến thắng, hòa 3 trận và chỉ để thua 5 lần trước Thái Lan.

Dấu ấn đậm nét nhất trong kỷ nguyên này là kỳ SEAP Games 1959 tổ chức tại Bangkok. Đội tuyển Việt Nam đã hạ gục đội chủ nhà Thái Lan với tỷ số đậm 4-0 ở vòng bảng, trước khi tiếp tục đánh bại đối thủ 3-1 trong trận chung kết để giành tấm Huy chương Vàng lịch sử. Suốt thập niên 1960, Việt Nam duy trì vị thế "cửa trên" bằng những chiến thắng áp đảo, điển hình là thắng lợi 5-0 tại SEAP Games 1967.

Kỷ nguyên thống trị của người Thái và những bước ngoặt (1995–2016)

Trở lại đấu trường quốc tế từ năm 1991, bóng đá Việt Nam phải đối mặt với một Thái Lan đã vươn mình trở thành thế lực số một. Trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2016, người Thái bước vào thời kỳ hoàng kim và trở thành nỗi ám ảnh lớn với 14 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ chịu 2 thất bại trước Việt Nam.

Những thất bại nặng nề như trận chung kết SEA Games 1995 (thua 0-4) hay bán kết Tiger Cup 2002 (thua 0-4) từng phản ánh rõ khoảng cách trình độ. Dù vậy, xen kẽ giữa sự thống trị của đối thủ là những khoảnh khắc bùng nổ của Việt Nam: chiến thắng tưng bừng 3-0 tại bán kết Tiger Cup 1998 và đặc biệt là chức vô địch AFF Cup 2008 lịch sử với cú đánh đầu ngược thần kỳ của Lê Công Vinh ở phút bù giờ cuối cùng.

Việt Nam và Thái Lan trở lại thế cân bằng những năm qua. Ảnh: VFF.

Thế trận cân bằng và sự trỗi dậy mạnh mẽ (2017–nay)

Cột mốc cuối năm 2017 đánh dấu bước ngoặt lớn khi HLV Park Hang-seo đến làm việc. Tâm lý e e dè trước người Thái hoàn toàn bị xóa bỏ, mở đầu bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân đối phương tại King’s Cup 2019. Từ thời điểm này, mỗi cuộc đọ sức giữa hai đội đều diễn ra vô cùng nghẹt thở.

Dù Thái Lan vẫn tỏ ra bản lĩnh ở một số thời điểm như tại AFF Cup 2020 và 2022, Việt Nam lại cho thấy sự lột xác bền bỉ. Minh chứng rõ nét nhất diễn ra tại ASEAN Cup 2024, khi Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận chung kết (thắng 2-1 ở lượt đi và thắng 3-2 ở lượt về) để đăng quang ngay trên sân khách.

Những con số biết nói trước thềm trận chiến mới

Tính đến tháng 1/2025, hai đội tuyển đã chạm trán tổng cộng 59 lần trong lịch sử. Cán cân thành tích đang tạm nghiêng về phía Việt Nam với 25 chiến thắng, trong khi Thái Lan có 22 chiến thắng và hai bên hòa nhau 12 trận. Danh hiệu chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đối đầu vẫn thuộc về cựu tiền đạo Natipong Sritong-In của Thái Lan với 6 pha lập công.

Hướng tới trận chung kết ASEAN Cup 2026, cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục hứa hẹn mang đến một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao, nơi những duyên nợ lịch sử và tham vọng khẳng định vị thế số một Đông Nam Á một lần nữa được đặt lên bàn cân.