Thể thao 360 Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Singapore: Đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế, chờ nối dài mạch thắng Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Singapore ghi nhận ưu thế nghiêng về đội tuyển Việt Nam với 9 chiến thắng sau 22 lần chạm trán. Hai cuộc gặp gần nhất giữa hai đội đều khép lại bằng chiến thắng cho đội bóng áo đỏ.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Singapore

Việt Nam và Singapore đã gặp nhau tổng cộng 22 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam giành 9 chiến thắng, hòa 9 trận và nhận 4 thất bại.

Thành tích trên cho thấy Singapore từng là đối thủ gây ra không ít khó khăn cho Việt Nam. Lối chơi giàu thể lực, khả năng tranh chấp và bóng bổng của “Những chú sư tử” thường khiến các cuộc đối đầu diễn ra chặt chẽ.

Tuy nhiên, cán cân những lần chạm trán gần đây đang nghiêng rõ hơn về phía đội tuyển Việt Nam. Tại AFF Cup 2024, Việt Nam lần lượt đánh bại Singapore với tỷ số 2-0 và 3-1, ghi tổng cộng 5 bàn và chỉ để thủng lưới một lần.

Hai chiến thắng liên tiếp giúp đội bóng áo đỏ củng cố ưu thế trước Singapore. Việt Nam không chỉ kiểm soát thế trận tốt hơn mà còn khai thác hiệu quả khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik nối dài chuỗi kết quả thuận lợi. Dù Singapore đang có phong độ tốt tại AFF Cup 2026, họ vẫn phải đối mặt với thử thách lớn hơn nhiều so với hai lượt trận đầu tiên.

Việt Nam vs Singapore: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan hiện tại, Việt Nam được đánh giá mạnh hơn Singapore. Siêu máy tính đưa ra tỷ lệ chiến thắng trong 90 phút của đội tuyển Việt Nam là 75,4%, cao hơn đáng kể so với mức 8,7% của Singapore; khả năng hòa là 15,9%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về đội bóng áo đỏ. Việt Nam đứng hạng 99 thế giới, còn Singapore xếp hạng 148.

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà Mỹ Đình, chiều sâu đội hình tốt hơn và nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Hên và Quang Hải mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Singapore toàn thắng hai trận đầu AFF Cup 2026, nhưng các đối thủ của họ là Campuchia và Timor Leste. Trước một đội tuyển Việt Nam có chất lượng nhân sự và khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, “Những chú sư tử” vẫn bị đánh giá thấp hơn.

Nhận định Việt Nam vs Singapore

Đội tuyển Việt Nam tiếp đón Singapore lúc 20h00 ngày 31/7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ bảng A AFF Cup 2026. Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng đến thêm 3 điểm để giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Singapore bước vào trận đấu với 6 điểm sau các chiến thắng 2-1 trước Campuchia và 2-0 trước Timor Leste. Ilhan Fandi ghi bàn trong cả hai trận và là mũi tấn công đáng chú ý nhất của đội khách.

Việt Nam vẫn có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận nhờ lợi thế sân nhà cùng hàng công đang đạt phong độ cao. Singapore có thể gây khó khăn bằng thể lực và bóng bổng, nhưng khả năng giành điểm tại Mỹ Đình không được đánh giá cao.

Tình hình lực lượng Việt Nam vs Singapore

Việt Nam đón tín hiệu tích cực khi Nguyễn Tài Lộc đã bình phục chấn thương. Khả năng ra sân của thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn còn bỏ ngỏ.

HLV Kim Sang Sik đang có nhiều lựa chọn trên hàng công. Nguyễn Đình Bắc vừa lập hat-trick trước Timor Leste, Hoàng Hên ghi hai bàn, còn Nguyễn Xuân Son và Quang Hải tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong các phương án tấn công.

Singapore không có lực lượng mạnh nhất tại AFF Cup 2026. Trung vệ Safuwan Baharudin và tiền đạo Ikhsan Fandi không được câu lạc bộ chủ quản nhả về đội tuyển.

Thủ môn Rudy Khairullah cùng hậu vệ Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương. HLV Gavin Lee chỉ có hai tiền đạo thực thụ là Ilhan Fandi và Shawal Anuar, khiến khả năng thay đổi phương án tấn công bị hạn chế.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Singapore

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Singapore: Izwan Mahbud; Lionel Tan, Hariss Harun, Irfan Fandi, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thống kê đáng chú ý Việt Nam vs Singapore

Việt Nam và Singapore đã gặp nhau 22 lần trong lịch sử.

Đội tuyển Việt Nam giành 9 chiến thắng, hòa 9 trận và nhận 4 thất bại.

Việt Nam toàn thắng hai lần đối đầu gần nhất với Singapore.

Đội bóng áo đỏ thắng Singapore 2-0 và 3-1 tại AFF Cup 2024.

Việt Nam ghi tổng cộng 5 bàn trong hai lần gần nhất chạm trán Singapore.

Đội tuyển Việt Nam toàn thắng 5 trận gần đây.

Việt Nam ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần trong 5 trận gần nhất.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik ghi 11 bàn và giữ sạch lưới trong hai trận gần đây.

Việt Nam vừa đánh bại Timor Leste với tỷ số 7-0.

Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick trong trận ra quân tại AFF Cup 2026.

Singapore toàn thắng hai lượt trận đầu tiên tại AFF Cup 2026.

“Những chú sư tử” ghi 4 bàn và nhận một bàn thua sau hai trận.

Ilhan Fandi ghi bàn trong cả hai chiến thắng của Singapore tại giải đấu.

Singapore từng thua FC Ryukyu 0-2 và Okinawa SV 2-3 trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Singapore

Việt Nam sở hữu hàng công có phong độ cao với 21 bàn thắng trong 5 trận gần nhất. Đội bóng áo đỏ cũng chỉ nhận hai bàn thua trong giai đoạn này, cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Singapore mới thủng lưới một lần sau hai lượt trận, nhưng hàng phòng ngự của Campuchia và Timor Leste chưa tạo ra sức ép tương đương với những gì họ sẽ phải đối mặt tại Mỹ Đình.

Đội khách có thể phải lùi sâu và sử dụng nhiều tình huống phạm lỗi chiến thuật để ngăn Quang Hải, Hoàng Hên, Đình Bắc và Xuân Son. Trận đấu được dự báo có từ 3 bàn thắng trở lên, còn tổng số thẻ phạt có thể dao động từ 3 đến 5 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3-0 Singapore.