Lịch sử ủng hộ Tây Ban Nha: Cái dớp vinh quang của những ngôi sao tuổi teen tại World Cup Từ Pele đến Mbappe, mọi cầu thủ tuổi teen từng góp mặt trong trận chung kết World Cup đều lên ngôi vô địch. Liệu Lamine Yamal và Pau Cubarsi có giúp Tây Ban Nha nối dài mạch thống kê ấn tượng này trước Argentina?

Trận chung kết World Cup 2026 không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu, mà còn là sân khấu của những thái cực: một Lionel Messi huyền thoại ở buổi hoàng hôn sự nghiệp và một Lamine Yamal đang rực sáng ở tuổi đôi mươi. Dù Argentina bước vào trận đấu với tư thế nhà đương kim vô địch, các số liệu thống kê lịch sử lại đang nghiêng về phía Tây Ban Nha nhờ một "vũ khí" đặc biệt: những cầu thủ tuổi teen.

Lịch sử 100% chiến thắng của những "đứa trẻ"

Trong lịch sử World Cup, áp lực nghẹt thở của một trận chung kết thường là rào cản tâm lý cực lớn. Tuy nhiên, một thống kê đáng kinh ngạc chỉ ra rằng: mọi đội tuyển tung cầu thủ dưới 20 tuổi vào sân trong trận tranh ngôi vương đều giành chiến thắng chung cuộc. Cái dớp vinh quang này đã tồn tại hơn 70 năm, bắt đầu từ kỳ World Cup 1950.

Từ Ruben Moran đến huyền thoại Pele

Năm 1950, Ruben Moran của Uruguay đã tạo nên cú sốc khi được tin tưởng đá chính trong trận đấu quyết định với chủ nhà Brazil. Dù đó là trận đấu duy nhất của Moran tại giải năm đó, sự hiện diện của anh đã góp phần giúp Uruguay ngược dòng thắng 2-1 ngay tại Maracana.

8 năm sau, thế giới bóng đá chứng kiến sự ra đời của một vị vua. Ở tuổi 17, Pele không chỉ ra sân mà còn bùng nổ với cú đúp trong chiến thắng 5-2 trước Thụy Điển tại chung kết World Cup 1958. Cho đến nay, Pele vẫn giữ kỷ lục là nhà vô địch trẻ nhất lịch sử giải đấu, minh chứng cho việc tuổi tác không phải là rào cản để tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng nhất.

Pele, 1 trong 4 cầu thủ tuổi teen đã thắng trong các trận chung kết World Cup

Dấu ấn chiến thuật của Bergomi và Mbappe

Phải mất hơn hai thập kỷ, thế giới mới lại thấy một cầu thủ tuổi teen khác đá chính ở chung kết. Năm 1982, Giuseppe Bergomi, hậu vệ 18 tuổi của Italia, đã có màn trình diễn xuất sắc sau khi ra mắt đội tuyển chỉ 2 tháng trước giải. Ông không chỉ giúp hàng thủ Italia đứng vững trước Tây Đức mà còn đóng góp một pha kiến tạo quan trọng, đưa Azzurri lên đỉnh thế giới.

Gần đây nhất, Kylian Mbappe đã tái hiện kỳ tích của Pele tại World Cup 2018. Với tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén, Mbappe ghi bàn thắng ấn định tỷ số trong trận chung kết gặp Croatia. Anh trở thành cầu thủ tuổi teen thứ hai trong lịch sử ghi bàn ở một trận chung kết World Cup, nhận được sự tán dương trực tiếp từ huyền thoại Pele.

Mbappe ăn mừng chức vô địch World Cup 2018

Điềm lành cho Tây Ban Nha trước Argentina

Bước vào trận chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha đang sở hữu lợi thế tâm linh cực lớn khi có tới hai ngôi sao 19 tuổi trong đội hình là Lamine Yamal và Pau Cubarsi. Trong khi Yamal là mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh, Cubarsi lại đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc ở hàng phòng ngự và là ứng viên nặng ký cho giải thưởng Cầu thủ trẻ hay nhất giải.

Ngược lại, đội hình Argentina của Lionel Messi không có cầu thủ nào dưới 20 tuổi. Nếu lịch sử tiếp tục lặp lại, sự xuất hiện của Yamal và Cubarsi trên sân có thể là điềm báo về chức vô địch tiếp theo cho đội bóng xứ sở bò tót. Trận đấu này không chỉ là cuộc đối đầu về chiến thuật, mà còn là thử thách cho bản lĩnh của những tài năng trẻ trước sức ép từ những huyền thoại đương đại.