Lịch thi đấu bất hợp lý tại ASEAN Cup 2026 khiến tuyển Việt Nam kiệt sức trước Thái Lan Tuyển Việt Nam đối mặt bài toán thể lực nghiêm trọng khi chỉ có chưa đầy 3 ngày chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.

Hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất nhưng lại gặp trở ngại lớn từ công tác tổ chức. Sự thiếu hợp lý trong việc sắp xếp lịch thi đấu từ phía ban tổ chức khu vực đang đẩy thầy trò HLV Kim Sang Sik vào tình cảnh kiệt sức, trực tiếp đe dọa đến nền tảng thể lực và phong độ thi đấu trước đại chiến với Thái Lan.

Bất cập từ quãng nghỉ 9 ngày bất thường ở vòng bảng

Điểm bất hợp lý đầu tiên xuất hiện ngay sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng. Trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia diễn ra vào ngày 7/8, nhưng phải đến ngày 16/8 đội mới bước vào trận bán kết lượt đi. Khoảng nghỉ kéo dài tới 9 ngày giữa một giải đấu ngắn ngày như ASEAN Cup là điều vô cùng hiếm thấy ở các sân chơi bóng đá đỉnh cao.

Việc dừng thi đấu quá lâu không mang lại lợi thế mà ngược lại đã làm gián đoạn nhịp vận động, khiến cảm giác bóng cũng như trạng thái chiến đấu của các cầu thủ bị ảnh hưởng. Sự trì trệ về phong độ là điều khó tránh khỏi khi nhịp sinh học thi đấu bị phá vỡ đột ngột.

Việt Nam phải gấp rút bay sang Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Lịch trình nghẹt thở 3 trận trong một tuần

Trái ngược hoàn toàn với sự thong thả ở vòng bảng, lịch thi đấu giai đoạn cuối giải lại dồn dập đến mức báo động. Sau khi vắt kiệt sức lực trong 90 phút lượt về bán kết đầy căng thẳng với Malaysia vào tối 19/8, tuyển Việt Nam chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 3 ngày (khoảng 72 giờ) để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan vào lúc 20h00 ngày 22/8.

Quỹ thời gian ít ỏi này còn bị bào mòn đáng kể bởi quá trình di chuyển. Các cầu thủ phải thức dậy từ tờ mờ sáng để di chuyển ra sân bay, làm thủ tục xuất nhập cảnh và chuyển tới nơi đóng quân tại Bangkok. Hệ quả là ban huấn luyện chỉ có đúng một buổi tập duy nhất để làm quen mặt cỏ sân Rajamangala trước giờ bóng lăn. Việc phải đá 3 trận đấu đỉnh cao chỉ trong vòng một tuần, kết hợp chuyến bay quốc tế, đang khiến dàn trụ cột đối mặt nguy cơ cao bị quá tải và chấn thương.

HLV Kim đau đầu về bài toán thể lực. (Ảnh: VFF)

Nỗi lo quá tải và thách thức cho HLV Kim Sang Sik

Chia sẻ sau chiến thắng trước Malaysia, HLV Kim Sang Sik thẳng thắn bày tỏ sự lo ngại về bài toán thể lực của toàn đội: "Chúng tôi di chuyển sang Thái Lan và không có nhiều thời gian chuẩn bị. Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để các cầu thủ hồi phục, có được thể trạng tốt nhất. Chúng tôi chỉ có hai ngày nghỉ trước trận chung kết lượt đi."

Sự bất cập trong khâu tổ chức không chỉ gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam mà còn làm giảm chất lượng chuyên môn của cuộc đối đầu được chờ đợi nhất bóng đá Đông Nam Á. Khi thể trạng của các ngôi sao không ở mức tối ưu, kịch bản về một trận chung kết bùng nổ cống hiến giữa Việt Nam và Thái Lan đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng lớn.