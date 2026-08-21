Lịch thi đấu cạm bẫy và bài toán chuyển nhượng thử thách Michael Carrick tại Manchester United Manchester United đối mặt 10 ngày giông bão với lịch thi đấu cạm bẫy cùng chuyển nhượng bế tắc. HLV Michael Carrick đứng trước bài kiểm tra bản lĩnh quyết định.

Mùa giải mới còn chưa chính thức khởi tranh, nhưng bầu không khí tại trung tâm huấn luyện Carrington và khán đài Old Trafford đã nhuốm màu căng thẳng. Huấn luyện viên Michael Carrick lập tức phải lên tiếng đập tan những nhận định mang tính chủ quan cho rằng Manchester United sở hữu lịch thi đấu dễ thở khi chỉ phải đối đầu hai tân binh mới thăng hạng là Hull City và Ipswich Town.

Carrick đối mặt với nhiều dấu hỏi ngay trong giai đoạn đầu mùa. Ảnh: Getty.

Cạm bẫy từ lịch thi đấu và cái dớp lịch sử

Chiến lược gia người Anh thẳng thắn bác bỏ suy nghĩ coi thường đối thủ và gọi những đánh giá cho rằng Quỷ đỏ có lợi thế là vô lý. HLV Michael Carrick nhấn mạnh đội bóng của ông hoàn toàn nhận thức được khó khăn trong giai đoạn mở màn và chỉ tập trung tối đa cho từng trận đấu trước mắt, bắt đầu từ cuộc so tài vào cuối tuần này.

Sự lo lắng của người hâm mộ Quỷ đỏ hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn vào lịch sử giải đấu. Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Manchester United mới chỉ có hai lần mở màn mùa giải bằng hai cuộc chạm trán liên tiếp với các đội bóng mới thăng hạng. Ngay cả vị thuyền trưởng vĩ đại Sir Alex Ferguson trước đây cũng chưa từng giành trọn vẹn 6 điểm ở hai trận đấu kiểu này.

Lần gần nhất đại diện thành Manchester giành chiến thắng ở cả hai vòng đấu đầu tiên đã diễn ra từ mùa giải 2017-18 dưới thời Jose Mourinho. Những cú vấp ngã thảm họa trong quá khứ, như thất bại 0-4 trước Brentford vào năm 2022 hay việc HLV Ruben Amorim chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau hai trận mở màn mùa trước, vẫn là bài học nhãn tiền cảnh báo Quỷ đỏ không được phép lơ đễnh.

Căn bệnh chuyển nhượng giờ chót và bài toán nhân sự

Bên cạnh áp lực từ lịch thi đấu, công tác chuyển nhượng chậm chạp tiếp tục trở thành điểm hẽm kìm hãm sự chuẩn bị của Manchester United. Ngoại trừ bản hợp đồng Youri Tielemans trị giá 35 triệu bảng chuyển đến từ Aston Villa, các cuộc đàm phán chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton vẫn đang lâm vào thế bế tắc.

MU chờ đợi các tân binh sẽ nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng. Ảnh: Getty.

Đáng chú ý, việc đặt toàn bộ niềm tin vào Luke Shaw cho hành lang cánh trái bị đánh giá là nước đi đầy mạo hiểm trong bối cảnh hậu vệ này có tiền sử chấn thương phức tạp. Thói quen bổ sung lực lượng vào ngày cuối của thị trường chuyển nhượng dường như đã trở thành căn bệnh mãn tính tại Old Trafford. Suốt 6 mùa giải liên tiếp, luôn có ít nhất một tân binh đội một cập bến ngay trước thời điểm thị trường đóng cửa, từ Senne Lammens, Manuel Ugarte, bộ đôi Sergio Reguilon - Sofyan Amrabat cho đến Antony. Sự vội vã này thường mang lại nhiều rủi ro hơn là tính ổn định hệ thống.

Khối lượng thi đấu bùng nổ và bản lĩnh của Carrick

Thử thách dành cho ban huấn luyện Manchester United sẽ còn khốc liệt hơn khi họ phải căng sức trên nhiều mặt trận. Dự kiến, tổng số trận đấu của Quỷ đỏ ở mùa giải năm nay sẽ tăng tới 50% so với con số 40 trận của mùa 2025-26. Dù vị trí thứ ba cùng tấm vé trở lại UEFA Champions League phần nào làm hài lòng một bộ phận cổ động viên, tiêu chuẩn của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh vẫn đòi hỏi khắt khe hơn sau 13 năm chờ đợi danh hiệu vô địch quốc gia.

Đứng trước ngưỡng cửa quyết định, HLV Michael Carrick vẫn giữ vững sự tự tin nhờ nền tảng ấn tượng với 12 chiến thắng trong 15 trận cầm quân ở mùa giải trước. Thuyền trưởng người Anh khẳng định ông và các học trò chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu chinh phục đỉnh cao. Lời giải cho tham vọng của Manchester United sẽ nhanh chóng xuất hiện sau khi hai vòng đấu đầu tiên khép lại và thị trường chuyển nhượng chính thức đóng cửa vào rạng sáng ngày 2/9.