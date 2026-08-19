Thể thao 360 Lịch thi đấu chung kết Thái Lan vs Việt Nam tại ASEAN Cup 2026: Lượt đi ngày 22/8, lượt về ngày 26/8 Lịch thi đấu chung kết Thái Lan vs Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 gồm hai lượt trận vào ngày 22 và 26/8. Thái Lan đăng cai lượt đi tại Bangkok, còn tuyển Việt Nam được chơi lượt về trên sân nhà.

Lịch thi đấu chung kết Thái Lan vs Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu AFF Cup 2026, trận chung kết được tổ chức theo thể thức sân nhà và sân khách. Thái Lan đá lượt đi trên sân nhà, còn đội thắng bán kết B đăng cai trận lượt về.

Nếu Việt Nam vượt qua Malaysia, lịch chung kết sẽ được xác định như sau:

Lượt trận Ngày thi đấu Cặp đấu Địa điểm Chung kết lượt đi Thứ Bảy, 22/8/2026 Thái Lan vs Việt Nam Bangkok, Thái Lan; sân chưa công bố Chung kết lượt về Thứ Tư, 26/8/2026 Việt Nam vs Thái Lan Việt Nam; sân chưa công bố

Trang trận đấu của ASEAN United FC mới xác nhận ngày tổ chức lượt đi là 22/8. Mục giờ bóng lăn và sân vận động vẫn được để trống.

Lịch lượt về đã được ấn định vào ngày 26/8. Nếu Việt Nam vào chung kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được chơi trận quyết định chức vô địch trên sân nhà.

Giờ thi đấu Thái Lan vs Việt Nam chưa được công bố

Ban tổ chức chưa xác nhận giờ bóng lăn của hai trận chung kết. Vì vậy, các mốc 19h00, 19h30 hoặc 20h00 xuất hiện trên những nguồn không chính thức chưa nên sử dụng.

Tên sân tổ chức cũng chưa được điền trên trang trận đấu. Ban tổ chức mới xác nhận Thái Lan đăng cai lượt đi tại Bangkok, nhưng chưa công bố trận đấu có diễn ra tại Rajamangala hay một sân vận động khác.

Địa điểm tổ chức lượt về tại Việt Nam cũng đang để trống. Sân Mỹ Đình có thể là một phương án, nhưng chưa đủ cơ sở để đưa vào bài như thông tin chính thức.

Kênh truyền hình và các nền tảng phát trực tiếp hai trận chung kết chưa được công bố. Phần VTV, VTVGo, FPT Play hoặc TV360 chỉ nên bổ sung sau khi có lịch phát sóng từ các đơn vị sở hữu bản quyền.

Thái Lan vào chung kết sau cuộc đấu khó khăn với Singapore

Thái Lan giành vé đầu tiên vào chung kết ASEAN Cup 2026. Voi chiến thắng Singapore 3-1 trên sân khách trong trận bán kết lượt đi, qua đó nắm lợi thế lớn trước màn tái đấu tại Bangkok.

Ở lượt về, Thái Lan bất ngờ thua Singapore 1-2 ngay tại Rajamangala. Kakana Khamyok ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà từ chấm phạt đền, còn Pansa Hemviboon có một tình huống phản lưới.

Dù thất bại, Thái Lan vẫn đi tiếp với tổng tỉ số 4-3. Theo báo cáo của ban tổ chức, đội bóng của HLV Anthony Hudson sẽ đăng cai trận chung kết lượt đi tại Bangkok ngày 22/8.

Trước vòng bán kết, Thái Lan toàn thắng 4 trận tại bảng B, ghi 10 bàn và không để lọt lưới. Voi chiến có tổng cộng 14 bàn sau 6 trận, nhưng cả 3 bàn thua đều xuất hiện trong hai lượt bán kết với Singapore.

Việt Nam nắm lợi thế trước Malaysia ở bán kết

Ở nhánh bán kết còn lại, Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia trong trận lượt đi tại Kuala Lumpur. Nguyễn Xuân Son mở tỉ số bằng một pha đánh đầu, trước khi Faris Danish phản lưới ở cuối trận.

Kết quả này giúp Việt Nam có lợi thế trước trận lượt về tại Mỹ Đình ngày 19/8. Tuy nhiên, tổng tỉ số chung cuộc của cặp bán kết chỉ nên bổ sung sau khi trận đấu kết thúc và kết quả được nguồn chính thức xác nhận.

Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam giành 10 điểm với 3 chiến thắng và một trận hòa. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik ghi 13 bàn, chỉ nhận một bàn thua và đứng đầu bảng A.

Lịch trình của Việt Nam sẽ khá dày nếu đội tuyển vào chung kết. Các cầu thủ chỉ có hai ngày trọn vẹn để hồi phục sau trận bán kết lượt về ngày 19/8, trước khi bước vào chung kết lượt đi ngày 22/8.

Thông tin mới nhất về đội tuyển có thể theo dõi tại trang Việt Nam, còn lịch và phong độ của đối thủ được cập nhật tại trang Thái Lan.

Thái Lan và Việt Nam tái đấu chung kết lần thứ ba liên tiếp

Nếu Việt Nam vượt qua Malaysia, đây sẽ là kỳ ASEAN Cup thứ ba liên tiếp Thái Lan và Việt Nam gặp nhau trong trận chung kết.

Tại AFF Cup 2022, hai đội hòa 2-2 ở lượt đi tại Mỹ Đình. Thái Lan sau đó thắng 1-0 trên sân Thammasat nhờ bàn thắng của Theerathon Bunmathan, qua đó đăng quang với tổng tỉ số 3-2.

Đến ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam thắng cả hai lượt trận. Xuân Son ghi hai bàn giúp đội tuyển thắng 2-1 tại Việt Trì, trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục giành chiến thắng 3-2 trên sân Rajamangala.

Tổng tỉ số 5-3 giúp Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ ba. Trận chung kết năm 2026 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, khi mỗi đội đã thắng một trong hai cuộc tranh cúp gần nhất.

Theo trang lịch sử đối đầu Thái Lan vs Việt Nam, Thái Lan thắng 5, hòa 4 và thua 2 trong 11 lần chạm trán gần đây. Tuy nhiên, hai chiến thắng của Việt Nam chính là hai cuộc đối đầu mới nhất tại chung kết ASEAN Cup 2024.

Khoảng nghỉ giữa hai lượt chung kết ASEAN Cup 2026

Thái Lan hoàn thành trận bán kết lượt về ngày 18/8 và có ba ngày trọn vẹn để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ngày 22/8.

Nếu đi tiếp, Việt Nam kết thúc vòng bán kết vào tối 19/8 và có ít hơn đối thủ một ngày nghỉ. Khả năng hồi phục thể lực sẽ trở thành bài toán quan trọng với HLV Kim Sang-sik.

Sau trận lượt đi, hai đội có ba ngày trọn vẹn để chuẩn bị cho lượt về ngày 26/8. Thái Lan phải di chuyển sang Việt Nam, còn đội tuyển Việt Nam được trở về sân nhà cho trận quyết định.

Thông tin trận chung kết cần chờ xác nhận

Đến thời điểm kiểm tra, những thông tin đã được xác nhận gồm ngày thi đấu, thứ tự sân nhà và sân khách. Giờ bóng lăn, tên sân vận động, trọng tài, lịch bán vé và kênh trực tiếp vẫn chưa được công bố.

Bài viết chỉ nên cập nhật các nội dung trên sau khi xuất hiện trên trang của ban tổ chức, liên đoàn bóng đá hai nước hoặc đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình.

Lịch và kết quả mới nhất của giải được cập nhật tại chuyên trang AFF Cup 2026.