Thể thao 360 Lịch thi đấu La Liga đêm nay 26/8: Real Madrid đại chiến Real Sociedad Lịch thi đấu La Liga đêm nay 26/8 và rạng sáng 27/8 thu hút sự chú ý với trận đấu giữa Real Madrid và Real Sociedad trên sân Santiago Bernabeu.

Theo lịch thi đấu La Liga 2026/27, rạng sáng mai (27/8, giờ Việt Nam), Real Madrid sẽ tiếp đón Real Sociedad trong trận đấu đáng chú ý tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha.

Theo lịch chính thức của La Liga, trận Real Madrid - Real Sociedad diễn ra lúc 21h00 ngày 26/8 theo giờ Tây Ban Nha, tương đương 02h00 ngày 27/8 theo giờ Việt Nam.

Đây là trận đấu duy nhất của La Liga diễn ra trong đêm 26/8 và rạng sáng 27/8.

Độc giả có thể theo dõi lịch thi đấu La Liga mới nhất để cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, thời gian và các cặp đấu của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha mùa giải 2026/27.

Real Madrid tiếp Real Sociedad tại Bernabeu

Real Madrid bước vào trận đấu với Real Sociedad sau khi giành 3 điểm ở trận đấu đầu tiên tại La Liga mùa này. Sau một trận, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang có 3 điểm và hiệu số +1.

Real Sociedad vì thế sẽ là thử thách đáng chú ý tiếp theo đối với Real Madrid trong giai đoạn đầu mùa giải.

Lợi thế lớn của Real Madrid là được thi đấu trên sân nhà Santiago Bernabeu. Với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch La Liga, đội bóng thành Madrid cần tận dụng tối đa những trận đấu trên sân nhà để tích lũy điểm số.

Trong khi đó, Real Sociedad luôn là đối thủ có khả năng gây khó khăn cho những đội bóng lớn của Tây Ban Nha. Cuộc đối đầu tại Bernabeu vì thế là trận đấu đáng chú ý nhất trong lịch thi đấu La Liga đêm nay.

Lịch sử đối đầu Real Madrid vs Real Sociedad với 35 lần gặp được ghi nhận từ 2010 đến 2026, Real Madrid đã áp đảo với 25 trận thắng, hòa 5 trận và chỉ để thua 5 trận.

Barcelona đá khi nào?

Sau trận Real Madrid - Real Sociedad, La Liga tiếp tục diễn ra trong đêm 27/8 và rạng sáng 28/8.

Đáng chú ý, Barcelona sẽ tiếp đón Athletic Club. Trận đấu được xếp lịch lúc 21h00 ngày 27/8 theo giờ Tây Ban Nha, tương đương 02h00 ngày 28/8 theo giờ Việt Nam.

Trước đó, Celta Vigo gặp Osasuna lúc 20h30 giờ địa phương, tương đương 01h30 ngày 28/8 giờ Việt Nam.

Như vậy, người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha sẽ có hai đêm liên tiếp đáng chú ý: Real Madrid gặp Real Sociedad rạng sáng 27/8, sau đó Barcelona đối đầu Athletic Club rạng sáng 28/8.