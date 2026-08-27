Thể thao 360 Lịch thi đấu La Liga hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026: Real Madrid thắng đậm, Barcelona ra sân Lịch thi đấu La Liga hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026 đáng chú ý với Real Madrid vừa thắng Real Sociedad 4-1, trong khi Barcelona sẽ tiếp Athletic Club lúc 02h00 rạng sáng mai theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026

Theo lịch thi đấu La Liga, ngày 27/8 có trận Real Madrid gặp Real Sociedad. Cuộc so tài tại Bernabeu đã kết thúc với chiến thắng 4-1 dành cho đội chủ nhà. Sang rạng sáng 28/8, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha còn hai trận gồm Celta Vigo vs Osasuna và Barcelona vs Athletic Club.

Như vậy, sau khi Real Madrid hoàn thành trận đấu trong lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha hôm nay, sự chú ý sẽ chuyển sang Barcelona trong rạng sáng ngày mai.

Barcelona vs Athletic Club đá lúc mấy giờ?

Barcelona vs Athletic Club diễn ra lúc 02h00 ngày 28/8/2026 theo giờ Việt Nam. Theo lịch cập nhật, trận đấu được tổ chức tại Camp Nou.

Barcelona bước vào màn so tài này với tinh thần tốt sau chiến thắng 5-0 trước Elche ở vòng đấu gần nhất. Athletic Club lại vừa nhận thất bại 1-3 trước Sevilla, khiến cuộc đối đầu tại Camp Nou trở thành một trong những trận đáng chú ý của La Liga trong hai ngày 27 và 28/8.

Trước đó 30 phút, Celta Vigo tiếp đón Osasuna lúc 01h30. Đây là hai trận còn lại của nhóm lịch La Liga rạng sáng 28/8.

Real Madrid thắng đậm trước khi Barcelona ra sân

Real Madrid đã hoàn thành trận đấu trong ngày 27/8 với chiến thắng 4-1 trước Real Sociedad tại Bernabeu. Trước đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đánh bại Espanyol 2-1 ngày 23/8.

Kết quả này giúp trận đấu của Barcelona nhận thêm sự chú ý khi hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha lần lượt ra sân trong hai ngày liên tiếp.