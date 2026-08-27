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    Lịch thi đấu La Liga hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026: Real Madrid thắng đậm, Barcelona ra sân

    Văn Khoa 27/08/2026 07:29

    Lịch thi đấu La Liga hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026 đáng chú ý với Real Madrid vừa thắng Real Sociedad 4-1, trong khi Barcelona sẽ tiếp Athletic Club lúc 02h00 rạng sáng mai theo giờ Việt Nam.

    Lịch thi đấu La Liga hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026

    Theo lịch thi đấu La Liga, ngày 27/8 có trận Real Madrid gặp Real Sociedad. Cuộc so tài tại Bernabeu đã kết thúc với chiến thắng 4-1 dành cho đội chủ nhà. Sang rạng sáng 28/8, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha còn hai trận gồm Celta Vigo vs Osasuna và Barcelona vs Athletic Club.

    Lịch thi đấu bóng đá Thứ Năm 27/8/2026
    Các trận ngày Thứ Năm 27/8/2026. Giờ thi đấu tính theo giờ Việt Nam.
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    Như vậy, sau khi Real Madrid hoàn thành trận đấu trong lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha hôm nay, sự chú ý sẽ chuyển sang Barcelona trong rạng sáng ngày mai.

    Barcelona vs Athletic Club đá lúc mấy giờ?

    Barcelona vs Athletic Club diễn ra lúc 02h00 ngày 28/8/2026 theo giờ Việt Nam. Theo lịch cập nhật, trận đấu được tổ chức tại Camp Nou.

    Lịch thi đấu bóng đá Thứ Sáu 28/8/2026
    Các trận ngày Thứ Sáu 28/8/2026. Giờ thi đấu tính theo giờ Việt Nam.
    Xem lịch thi đấu bóng đá đầy đủ ›

    Barcelona bước vào màn so tài này với tinh thần tốt sau chiến thắng 5-0 trước Elche ở vòng đấu gần nhất. Athletic Club lại vừa nhận thất bại 1-3 trước Sevilla, khiến cuộc đối đầu tại Camp Nou trở thành một trong những trận đáng chú ý của La Liga trong hai ngày 27 và 28/8.

    Trước đó 30 phút, Celta Vigo tiếp đón Osasuna lúc 01h30. Đây là hai trận còn lại của nhóm lịch La Liga rạng sáng 28/8.

    Real Madrid thắng đậm trước khi Barcelona ra sân

    Real Madrid đã hoàn thành trận đấu trong ngày 27/8 với chiến thắng 4-1 trước Real Sociedad tại Bernabeu. Trước đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đánh bại Espanyol 2-1 ngày 23/8.

    Kết quả này giúp trận đấu của Barcelona nhận thêm sự chú ý khi hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha lần lượt ra sân trong hai ngày liên tiếp.

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      Thể thao 360
      Lịch thi đấu La Liga hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026: Real Madrid thắng đậm, Barcelona ra sân
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