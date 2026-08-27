Thể thao 360 Lịch thi đấu Leagues Cup hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026: Toluca, Club America tranh vé bán kết Lịch thi đấu Leagues Cup hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026 tập trung vào 2 trận tứ kết giữa Toluca vs Austin và Club America vs Columbus Crew; hiện chưa ghi nhận trận mới trong ngày 28/8.

Lịch thi đấu Leagues Cup hôm nay 27/8/2026

Theo lịch thi đấu Leagues Cup, sáng 27/8 có hai trận còn lại của vòng tứ kết. Toluca gặp Austin lúc 07h30, còn Club America đối đầu Columbus Crew lúc 09h45 theo giờ Việt Nam.

Do cả hai đều là trận knock-out, kết quả sẽ trực tiếp xác định những đội tiếp theo góp mặt tại vòng bán kết Leagues Cup.

Club America vs Columbus Crew đá lúc mấy giờ?

Club America vs Columbus Crew diễn ra lúc 09h45 ngày 27/8 theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu muộn nhất trong lịch Leagues Cup hôm nay.

Club America là một trong những CLB nổi tiếng nhất của bóng đá Mexico, trong khi Columbus Crew đại diện cho MLS. Sự hiện diện của hai đội giúp cuộc đối đầu này trở thành tâm điểm trong số các trận Leagues Cup ngày 27/8.

Trước đó, Toluca gặp Austin lúc 07h30 trong trận tứ kết còn lại.

Leagues Cup ngày mai 28/8 có trận nào?

Theo dữ liệu lịch đang được cập nhật, Leagues Cup chưa ghi nhận trận đấu trong ngày 28/8 sau khi hai trận tứ kết ngày 27/8 hoàn thành. Trang lịch hiện kết thúc ở hai cặp Toluca vs Austin và Club America vs Columbus Crew.

Hai tấm vé bán kết trước đó đã được xác định sau khi Monterrey thắng Chicago Fire 2-1 và Leon vượt qua Real Salt Lake 3-0 ngày 26/8.