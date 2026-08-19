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    Lịch thi đấu MU (Manchester United) 2026/27: Đầy đủ 38 vòng Ngoại hạng Anh theo giờ Việt Nam

    Văn Khoa 19/08/2026 20:08

    Lịch thi đấu MU 2026/27 gồm 38 vòng Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ mở màn trên sân Hull City lúc 18h30 ngày 22/8, gặp Man City ngay ở vòng 4.

    Manchester United sẽ bắt đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 bằng chuyến làm khách trước Hull City. Sau hai trận gặp các đội mới lên hạng, lịch đấu của Quỷ đỏ nhanh chóng tăng độ khó với Everton, Man City và Fulham.

    Người hâm mộ có thể theo dõi lịch thi đấu Manchester United mới nhất, gồm ngày giờ, đối thủ, vòng đấu và sân thi đấu theo giờ Việt Nam. Các thay đổi từ ban tổ chức cũng sẽ được cập nhật tại đây.

    Lịch thi đấu MU tại Ngoại hạng Anh 2026/27

    Dưới đây là lịch thi đấu 38 vòng của Manchester United tại Ngoại hạng Anh 2026/27. Giờ thi đấu được quy đổi sang giờ Việt Nam; những trận ở giai đoạn sau của mùa giải vẫn có thể được điều chỉnh.

    VòngThời gianTrận đấuSân
    118h30, 22/8/2026Hull City vs Man UnitedKhách
    222h30, 30/8/2026Man United vs Ipswich TownNhà
    320h00, 6/9/2026Everton vs Man UnitedKhách
    422h30, 13/9/2026Man United vs Man CityNhà
    522h30, 20/9/2026Fulham vs Man UnitedKhách
    60h30, 11/10/2026Man United vs TottenhamNhà
    720h00, 18/10/2026Leeds United vs Man UnitedKhách
    821h00, 25/10/2026Man United vs BournemouthNhà
    919h30, 31/10/2026Chelsea vs Man UnitedKhách
    1022h00, 7/11/2026Man United vs Aston VillaNhà
    1122h00, 21/11/2026Liverpool vs Man UnitedKhách
    1222h00, 28/11/2026Man United vs BrentfordNhà
    133h00, 3/12/2026Newcastle vs Man UnitedKhách
    1422h00, 5/12/2026Man United vs Coventry CityNhà
    1522h00, 12/12/2026Crystal Palace vs Man UnitedKhách
    1622h00, 19/12/2026Arsenal vs Man UnitedKhách
    1722h00, 26/12/2026Man United vs Nottingham ForestNhà
    183h00, 31/12/2026Man United vs SunderlandNhà
    1922h00, 2/1/2027Brighton vs Man UnitedKhách
    203h00, 7/1/2027Man United vs NewcastleNhà
    2122h00, 16/1/2027Aston Villa vs Man UnitedKhách
    2222h00, 23/1/2027Man United vs LiverpoolNhà
    2322h00, 30/1/2027Brentford vs Man UnitedKhách
    2422h00, 6/2/2027Man United vs ChelseaNhà
    253h00, 11/2/2027Man United vs BrightonNhà
    2622h00, 20/2/2027Nottingham Forest vs Man UnitedKhách
    2722h00, 27/2/2027Man United vs ArsenalNhà
    283h00, 4/3/2027Sunderland vs Man UnitedKhách
    2922h00, 13/3/2027Man United vs EvertonNhà
    3022h00, 20/3/2027Man City vs Man UnitedKhách
    3121h00, 10/4/2027Man United vs Hull CityNhà
    3221h00, 17/4/2027Ipswich Town vs Man UnitedKhách
    3321h00, 24/4/2027Man United vs Crystal PalaceNhà
    3421h00, 1/5/2027Coventry City vs Man UnitedKhách
    3521h00, 8/5/2027Bournemouth vs Man UnitedKhách
    3621h00, 15/5/2027Man United vs Leeds UnitedNhà
    3721h00, 23/5/2027Tottenham vs Man UnitedKhách
    3822h00, 30/5/2027Man United vs FulhamNhà

    MU khởi đầu mùa giải bằng ba chuyến làm khách trong năm vòng

    Manchester United mở màn bằng chuyến hành quân tới sân MKM của Hull City lúc 18h30 ngày 22/8. Đây là trận đấu sớm nhất trong ngày thứ Bảy của vòng khai mạc.

    Đến vòng 2, Quỷ đỏ trở lại Old Trafford tiếp Ipswich Town. Hai đối thủ đầu tiên đều là những đội vừa giành quyền lên chơi tại Ngoại hạng Anh, tạo cơ hội để MU tích lũy điểm số trước khi bước vào lịch đấu khó hơn.

    Ba vòng tiếp theo đưa Manchester United lần lượt gặp Everton, Man City và Fulham. Đáng chú ý nhất là derby Manchester trên sân Old Trafford lúc 22h30 ngày 13/9, chỉ ba tuần sau trận mở màn.

    Chuỗi trận khó nhất của MU nằm ở cuối năm 2026

    Từ vòng 9 đến vòng 16, Manchester United phải gặp Chelsea, Aston Villa, Liverpool, Newcastle, Crystal Palace và Arsenal. Trong sáu trận từ ngày 21/11 đến 19/12, Quỷ đỏ có tới bốn chuyến làm khách.

    Chuyến đi tới Anfield ngày 21/11 mở đầu cho giai đoạn này. Sau trận tiếp Brentford, MU hành quân tới Newcastle, trở về gặp Coventry rồi tiếp tục làm khách trước Crystal Palace và Arsenal.

    Lịch đấu dịp cuối năm cũng có mật độ cao. Manchester United tiếp Nottingham Forest ngày 26/12, gặp Sunderland vào rạng sáng 31/12 rồi làm khách trước Brighton ngày 2/1/2027.

    Tháng 2 và tháng 3 có thể quyết định mục tiêu của MU

    Manchester United có lợi thế sân nhà ở ba trong bốn vòng đấu của tháng 2. Quỷ đỏ lần lượt tiếp Chelsea, Brighton, làm khách trước Nottingham Forest rồi trở về Old Trafford gặp Arsenal.

    Tháng 3 bắt đầu bằng chuyến làm khách trước Sunderland. Sau các trận gặp Everton và Man City, giải đấu tạm nghỉ gần ba tuần trước khi MU bước vào tám vòng cuối.

    Kết quả của chuỗi trận gặp Chelsea, Arsenal và Man City có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của đội bóng trên bảng xếp hạng. Đây cũng là thời điểm lịch thi đấu tại các giải cúp có khả năng tác động mạnh đến thể lực và lực lượng.

    Hai vòng cuối gặp Tottenham và Fulham

    Từ vòng 31 đến vòng 36, MU không phải chạm trán đội nào thuộc nhóm đại chiến truyền thống. Các đối thủ trong giai đoạn này gồm Hull City, Ipswich Town, Crystal Palace, Coventry City, Bournemouth và Leeds United.

    Thử thách lớn trở lại ở vòng áp chót khi Manchester United làm khách trước Tottenham ngày 23/5. Quỷ đỏ khép lại Ngoại hạng Anh 2026/27 bằng trận tiếp Fulham tại Old Trafford ngày 30/5.

    Được thi đấu trên sân nhà ở vòng cuối có thể mang lại lợi thế nếu MU vẫn còn mục tiêu trong cuộc đua vô địch, nhóm dự cúp châu Âu hoặc vị trí trên bảng xếp hạng.

    Ngoài lịch thi đấu, độc giả có thể theo dõi kết quả Manchester Unitedbảng xếp hạng Manchester United trong suốt mùa giải.

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      Lịch thi đấu MU (Manchester United) 2026/27: Đầy đủ 38 vòng Ngoại hạng Anh theo giờ Việt Nam
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