Thể thao 360 Lịch thi đấu MU (Manchester United) 2026/27: Đầy đủ 38 vòng Ngoại hạng Anh theo giờ Việt Nam Lịch thi đấu MU 2026/27 gồm 38 vòng Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ mở màn trên sân Hull City lúc 18h30 ngày 22/8, gặp Man City ngay ở vòng 4.

Manchester United sẽ bắt đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 bằng chuyến làm khách trước Hull City. Sau hai trận gặp các đội mới lên hạng, lịch đấu của Quỷ đỏ nhanh chóng tăng độ khó với Everton, Man City và Fulham.

Người hâm mộ có thể theo dõi lịch thi đấu Manchester United mới nhất, gồm ngày giờ, đối thủ, vòng đấu và sân thi đấu theo giờ Việt Nam. Các thay đổi từ ban tổ chức cũng sẽ được cập nhật tại đây.

Lịch thi đấu MU tại Ngoại hạng Anh 2026/27

Dưới đây là lịch thi đấu 38 vòng của Manchester United tại Ngoại hạng Anh 2026/27. Giờ thi đấu được quy đổi sang giờ Việt Nam; những trận ở giai đoạn sau của mùa giải vẫn có thể được điều chỉnh.

Vòng Thời gian Trận đấu Sân 1 18h30, 22/8/2026 Hull City vs Man United Khách 2 22h30, 30/8/2026 Man United vs Ipswich Town Nhà 3 20h00, 6/9/2026 Everton vs Man United Khách 4 22h30, 13/9/2026 Man United vs Man City Nhà 5 22h30, 20/9/2026 Fulham vs Man United Khách 6 0h30, 11/10/2026 Man United vs Tottenham Nhà 7 20h00, 18/10/2026 Leeds United vs Man United Khách 8 21h00, 25/10/2026 Man United vs Bournemouth Nhà 9 19h30, 31/10/2026 Chelsea vs Man United Khách 10 22h00, 7/11/2026 Man United vs Aston Villa Nhà 11 22h00, 21/11/2026 Liverpool vs Man United Khách 12 22h00, 28/11/2026 Man United vs Brentford Nhà 13 3h00, 3/12/2026 Newcastle vs Man United Khách 14 22h00, 5/12/2026 Man United vs Coventry City Nhà 15 22h00, 12/12/2026 Crystal Palace vs Man United Khách 16 22h00, 19/12/2026 Arsenal vs Man United Khách 17 22h00, 26/12/2026 Man United vs Nottingham Forest Nhà 18 3h00, 31/12/2026 Man United vs Sunderland Nhà 19 22h00, 2/1/2027 Brighton vs Man United Khách 20 3h00, 7/1/2027 Man United vs Newcastle Nhà 21 22h00, 16/1/2027 Aston Villa vs Man United Khách 22 22h00, 23/1/2027 Man United vs Liverpool Nhà 23 22h00, 30/1/2027 Brentford vs Man United Khách 24 22h00, 6/2/2027 Man United vs Chelsea Nhà 25 3h00, 11/2/2027 Man United vs Brighton Nhà 26 22h00, 20/2/2027 Nottingham Forest vs Man United Khách 27 22h00, 27/2/2027 Man United vs Arsenal Nhà 28 3h00, 4/3/2027 Sunderland vs Man United Khách 29 22h00, 13/3/2027 Man United vs Everton Nhà 30 22h00, 20/3/2027 Man City vs Man United Khách 31 21h00, 10/4/2027 Man United vs Hull City Nhà 32 21h00, 17/4/2027 Ipswich Town vs Man United Khách 33 21h00, 24/4/2027 Man United vs Crystal Palace Nhà 34 21h00, 1/5/2027 Coventry City vs Man United Khách 35 21h00, 8/5/2027 Bournemouth vs Man United Khách 36 21h00, 15/5/2027 Man United vs Leeds United Nhà 37 21h00, 23/5/2027 Tottenham vs Man United Khách 38 22h00, 30/5/2027 Man United vs Fulham Nhà

MU khởi đầu mùa giải bằng ba chuyến làm khách trong năm vòng

Manchester United mở màn bằng chuyến hành quân tới sân MKM của Hull City lúc 18h30 ngày 22/8. Đây là trận đấu sớm nhất trong ngày thứ Bảy của vòng khai mạc.

Đến vòng 2, Quỷ đỏ trở lại Old Trafford tiếp Ipswich Town. Hai đối thủ đầu tiên đều là những đội vừa giành quyền lên chơi tại Ngoại hạng Anh, tạo cơ hội để MU tích lũy điểm số trước khi bước vào lịch đấu khó hơn.

Ba vòng tiếp theo đưa Manchester United lần lượt gặp Everton, Man City và Fulham. Đáng chú ý nhất là derby Manchester trên sân Old Trafford lúc 22h30 ngày 13/9, chỉ ba tuần sau trận mở màn.

Chuỗi trận khó nhất của MU nằm ở cuối năm 2026

Từ vòng 9 đến vòng 16, Manchester United phải gặp Chelsea, Aston Villa, Liverpool, Newcastle, Crystal Palace và Arsenal. Trong sáu trận từ ngày 21/11 đến 19/12, Quỷ đỏ có tới bốn chuyến làm khách.

Chuyến đi tới Anfield ngày 21/11 mở đầu cho giai đoạn này. Sau trận tiếp Brentford, MU hành quân tới Newcastle, trở về gặp Coventry rồi tiếp tục làm khách trước Crystal Palace và Arsenal.

Lịch đấu dịp cuối năm cũng có mật độ cao. Manchester United tiếp Nottingham Forest ngày 26/12, gặp Sunderland vào rạng sáng 31/12 rồi làm khách trước Brighton ngày 2/1/2027.

Tháng 2 và tháng 3 có thể quyết định mục tiêu của MU

Manchester United có lợi thế sân nhà ở ba trong bốn vòng đấu của tháng 2. Quỷ đỏ lần lượt tiếp Chelsea, Brighton, làm khách trước Nottingham Forest rồi trở về Old Trafford gặp Arsenal.

Tháng 3 bắt đầu bằng chuyến làm khách trước Sunderland. Sau các trận gặp Everton và Man City, giải đấu tạm nghỉ gần ba tuần trước khi MU bước vào tám vòng cuối.

Kết quả của chuỗi trận gặp Chelsea, Arsenal và Man City có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của đội bóng trên bảng xếp hạng. Đây cũng là thời điểm lịch thi đấu tại các giải cúp có khả năng tác động mạnh đến thể lực và lực lượng.

Hai vòng cuối gặp Tottenham và Fulham

Từ vòng 31 đến vòng 36, MU không phải chạm trán đội nào thuộc nhóm đại chiến truyền thống. Các đối thủ trong giai đoạn này gồm Hull City, Ipswich Town, Crystal Palace, Coventry City, Bournemouth và Leeds United.

Thử thách lớn trở lại ở vòng áp chót khi Manchester United làm khách trước Tottenham ngày 23/5. Quỷ đỏ khép lại Ngoại hạng Anh 2026/27 bằng trận tiếp Fulham tại Old Trafford ngày 30/5.

Được thi đấu trên sân nhà ở vòng cuối có thể mang lại lợi thế nếu MU vẫn còn mục tiêu trong cuộc đua vô địch, nhóm dự cúp châu Âu hoặc vị trí trên bảng xếp hạng.

Ngoài lịch thi đấu, độc giả có thể theo dõi kết quả Manchester United và bảng xếp hạng Manchester United trong suốt mùa giải.