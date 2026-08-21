Thể thao 360 Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh đêm nay 21/8: Arsenal mở màn mùa giải mới Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh đêm nay và rạng sáng 22/8 được người hâm mộ chú ý khi Arsenal tiếp đón Coventry City trong trận khai mạc Premier League 2026/27.

Theo lịch thi đấu chính thức, Ngoại hạng Anh 2026/27 sẽ chính thức khởi tranh trong đêm nay (21/8). Trận đấu đầu tiên của mùa giải diễn ra giữa đương kim vô địch Arsenal và tân binh Coventry City trên sân Emirates.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh đêm nay 21/8

02h00 ngày 22/8: Arsenal - Coventry City - Thời gian thi đấu tính theo giờ Việt Nam.

Trận Arsenal - Coventry City bắt đầu lúc 20h00 ngày 21/8 theo giờ Anh, tương đương 02h00 ngày 22/8 theo giờ Việt Nam. Đây cũng là trận đấu duy nhất của Ngoại hạng Anh diễn ra trong ngày khai mạc mùa giải 2026/27.

Độc giả có thể theo dõi lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất để cập nhật đầy đủ thời gian thi đấu, các cặp đấu và lịch của từng vòng Premier League 2026/27.

Arsenal gặp Coventry City ở trận khai mạc

Arsenal bước vào mùa giải mới với vị thế nhà đương kim vô địch và được chơi trận mở màn trên sân nhà Emirates. Đối thủ của họ là Coventry City, đội bóng vừa trở lại giải đấu cao nhất nước Anh sau 25 năm.

Cuộc đối đầu vì thế tạo ra sự tương phản đáng chú ý: một bên là nhà vô địch đang bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương, bên kia là tân binh trở lại Premier League sau thời gian dài vắng bóng.

Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình, Arsenal được kỳ vọng sẽ hướng tới 3 điểm đầu tiên. Tuy nhiên, trận khai mạc mùa giải luôn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, đặc biệt khi Coventry City có thêm động lực trong ngày trở lại sân chơi Ngoại hạng Anh.

Manchester United thi đấu khi nào?

Sau trận Arsenal - Coventry City, vòng 1 Ngoại hạng Anh tiếp tục trong ngày 22/8.

Manchester United sẽ bắt đầu mùa giải bằng chuyến làm khách trên sân của Hull City. Trận đấu được xếp lịch lúc 12h30 giờ Anh ngày 22/8, tương đương 18h30 ngày 22/8 theo giờ Việt Nam.

Các trận đáng chú ý khác của vòng đấu mở màn gồm Brentford - Tottenham, Manchester City - Bournemouth, Newcastle - Liverpool và Fulham - Chelsea.

Lịch thi đấu vòng 1 Ngoại hạng Anh 2026/27 sẽ kéo dài từ ngày 21 đến 24/8. Người hâm mộ có thể thường xuyên cập nhật lịch thi đấu, kết quả và những thông tin mới nhất về Premier League trên Báo Lâm Đồng.