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    Lịch thi đấu Saudi Pro League hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026: NEOM ra sân, Al-Nassr đá ngày 29/8

    Văn Khoa 27/08/2026 07:54

    Lịch thi đấu Saudi Pro League hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026 có Al Diriyah vừa hòa Al Kholood 1-1, trong khi NEOM gặp Al Riyadh lúc 22h50 ngày mai. Al-Nassr sẽ trở lại vào rạng sáng 29/8.

    Lịch thi đấu Saudi Pro League hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8

    Theo lịch thi đấu Saudi Pro League, trận đấu trong rạng sáng 27/8 đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 giữa Al Diriyah và Al Kholood. Ngày mai 28/8 có hai trận thuộc vòng 4.

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    Hai trận ngày 28/8 diễn ra cách nhau chỉ 10 phút, tập trung toàn bộ lịch Saudi Pro League trong khung giờ từ 22h50 đến 23h00.

    NEOM vs Al Riyadh đá lúc mấy giờ?

    Al Riyadh vs NEOM diễn ra lúc 22h50 ngày 28/8/2026 theo giờ Việt Nam tại Prince Faisal bin Fahd Stadium.

    Al Riyadh bước vào trận đấu sau màn rượt đuổi tỷ số 3-3 với Al Shabab ngày 26/8. NEOM cũng vừa trải qua trận gặp Al-Qadisiyah trước khi bước sang lượt đấu tiếp theo.

    Mười phút sau khi Al Riyadh vs NEOM bắt đầu, Al-Fayha tiếp đón Abha vào lúc 23h00.

    Al-Nassr đá khi nào?

    Al-Nassr không thi đấu trong ngày 27 hoặc 28/8. Theo lịch thi đấu Al-Nassr, đội bóng sẽ tiếp Al Taawon vào lúc 01h00 ngày 29/8/2026 tại King Saud University Stadium.

    Trước đó, Al-Nassr vừa có chiến thắng 3-2 trên sân Al-Ettifaq ở vòng 3.

    Cùng ngày 29/8, Al-Hilal cũng trở lại thi đấu khi làm khách trước Al Khaleej Saihat lúc 01h00. Điều này giúp lịch Saudi Pro League trở nên đáng chú ý hơn ngay sau hai trận Al Riyadh vs NEOM và Al-Fayha vs Abha.

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      Lịch thi đấu Saudi Pro League hôm nay 27/8 và ngày mai 28/8/2026: NEOM ra sân, Al-Nassr đá ngày 29/8
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