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    Lịch thi đấu tennis ngày 17/7: Tsitsipas và Rublev lĩnh ấn tại các giải đất nện

    Tuệ Nhân17/07/2026 14:18

    Giai đoạn nước rút tại Bastad, Gstaad và Umag chứng kiến cuộc đua khốc liệt của những tay vợt hàng đầu thế giới. Stefanos Tsitsipas và Andrey Rublev đang là tâm điểm chú ý trong nỗ lực khẳng định bản lĩnh trên mặt sân đỏ.

    Sau những diễn biến đầy bất ngờ tại Wimbledon, làng quần vợt thế giới nhanh chóng chuyển trọng tâm trở lại mặt sân đất nện sở trường với các giải đấu ATP 250 quan trọng. Ngày 17/7 đánh dấu thời điểm then chốt khi các hạt giống hàng đầu như Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev và Casper Ruud bước vào những trận đấu quyết định tại Thụy Điển, Thụy Sĩ và Croatia.

    ATP Bastad: Thử thách bản lĩnh hạt giống

    Tại giải ATP Bastad (Thụy Điển), sự chú ý đổ dồn vào Andrey Rublev. Tay vợt người Nga đang rất cần một danh hiệu để lấy lại sự tự tin sau chuỗi phong độ trồi sụt. Mặt sân đất nện tại Bastad với độ nảy cao được đánh giá là phù hợp với lối chơi tấn công cuối sân của Rublev. Tuy nhiên, các đối thủ tại vòng tứ kết đều là những chuyên gia đất nện thực thụ, sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

    Lịch thi đấu ATP Bastad ngày 17/7
    Lịch thi đấu chi tiết vòng tứ kết tại giải ATP Bastad.

    ATP Gstaad và Umag: Nơi các ngôi sao tìm lại phong độ

    Tại Gstaad (Thụy Sĩ), Stefanos Tsitsipas đang nỗ lực tìm lại bản sắc. Sau một mùa giải sân cỏ không như ý, tay vợt người Hy Lạp trở lại mặt sân đỏ với mục tiêu tích lũy điểm số quan trọng. Lối chơi hào hoa nhưng không kém phần bền bỉ của Tsitsipas sẽ được kiểm chứng trước những đối thủ có khả năng phòng ngự kiên cường.

    Lịch thi đấu ATP Gstaad ngày 17/7
    Các cặp đấu đáng chú ý tại tứ kết ATP Gstaad.

    Trong khi đó, giải ATP Umag tại Croatia cũng bước vào giai đoạn bán kết đầy kịch tính. Đây là giải đấu thường xuyên chứng kiến sự trỗi dậy của các tay vợt trẻ tài năng. Việc duy trì thể lực dưới cái nóng tại khu vực Địa Trung Hải sẽ là yếu tố then chốt quyết định tấm vé vào chơi trận chung kết.

    Lịch thi đấu ATP Umag ngày 17/7
    Giai đoạn quyết định tại giải quần vợt Umag.

    Tổng hợp lịch thi đấu Tennis trọng điểm ngày 17/7

    Dưới đây là chi tiết các khung giờ thi đấu của những tay vợt hàng đầu tại các giải đấu ATP và WTA trong ngày hôm nay:

    Giải đấuGiai đoạnTay vợt tiêu biểu
    ATP BastadTứ kếtAndrey Rublev, Casper Ruud
    ATP GstaadTứ kếtStefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime
    ATP UmagBán kếtLorenzo Musetti, Francisco Cerundolo
    WTA AthensTứ kếtValentin Vacherot và các hạt giống nữ
    Lịch thi đấu WTA Athens
    Lịch thi đấu nội dung nữ tại giải WTA Athens.

    Bức tranh thể thao thế giới: Cập nhật kết quả bóng đá

    Bên cạnh không khí sôi động của quần vợt, làng túc cầu thế giới cũng chứng kiến những màn so tài kịch tính tại các giải đấu quốc tế. Đáng chú ý, đội tuyển Argentina tiếp tục thể hiện sức mạnh áp đảo với chiến thắng 2-1 trước Anh, trong khi Tây Ban Nha cũng khẳng định vị thế bằng trận thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Bồ Đào Nha.

    Argentina giành chiến thắng kịch tính
    Argentina duy trì phong độ ấn tượng trong các loạt trận quốc tế gần đây.

    Việc các giải tennis đất nện diễn ra song song với các sự kiện bóng đá lớn tạo nên một bữa tiệc thể thao thịnh soạn cho người hâm mộ trong tháng 7 này. Sự trở lại của Tsitsipas và Rublev không chỉ là câu chuyện về danh hiệu, mà còn là bước chạy đà quan trọng cho các mục tiêu xa hơn trong nửa cuối mùa giải.

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      Lịch thi đấu tennis ngày 17/7: Tsitsipas và Rublev lĩnh ấn tại các giải đất nện
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