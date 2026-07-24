Lịch thi đấu tennis ngày 21/7: Stan Wawrinka bước vào điệu nhảy cuối cùng tại Estoril Open Ngôi sao ba lần vô địch Grand Slam Stan Wawrinka trở thành tâm điểm trong ngày thi đấu 21/7 khi chạm trán Roman Andres Burruchaga tại vòng 1/16 ATP Estoril Open.

Stan Wawrinka – nhà vô địch sở hữu ba danh hiệu Grand Slam – chuẩn bị bước vào hành trình thi đấu đầy cảm xúc tại giải ATP 250 Estoril Open. Màn chạm trán giữa ngôi sao người Thụy Sĩ và đối thủ Roman Andres Burruchaga ở vòng 1/16 không chỉ là một trận đấu mở màn thông thường, mà còn mang ý nghĩa như một điệu nhảy cuối cùng của tay vợt kỳ cựu này trên mặt sân đất nề quen thuộc tại Bồ Đào Nha.

Tâm điểm ATP Estoril Open: Wawrinka đối đầu thách thức trẻ

Dù đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp, Wawrinka vẫn duy trì phong cách thi đấu cuồng nhiệt với điểm tựa là cú trái tay một tay trứ danh. Cuộc đối đầu với Roman Andres Burruchaga đòi hỏi bản lĩnh kiểm soát nhịp độ trận đấu của Wawrinka để khắc chế sức trẻ cùng khả năng di chuyển linh hoạt từ tay vợt người Argentina.

Sôi động các giải đấu ATP và WTA trên thế giới

Bên cạnh điểm nóng Estoril Open, lịch thi đấu quần vợt ngày 21/7 còn ghi nhận hàng loạt trận đấu thuộc vòng 1/16 ở các giải đấu ATP Kitzbuhel, WTA Hamburg và WTA Prague. Các tay vợt hạt giống sẽ đồng loạt xuất trận nhằm tích lũy điểm số quan trọng cho bảng xếp hạng thế giới.

Tại các giải đấu dành cho nữ thuộc hệ thống WTA, cả Hamburg và Prague đều hứa hẹn mang đến những cuộc đọ sức nảy lửa ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

Thông tin lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2026

Ngoài ra, lịch thi đấu bóng đá khu vực Đông Nam Á (AFF Cup 2026) cũng xác định các cặp đấu tiếp theo. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với Đông Timor vào lúc 20:30 ngày 24/07. Các đội bóng mạnh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore cũng sẽ bước vào các trận đấu quan trọng từ cuối tháng 7.