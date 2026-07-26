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    Lịch thi đấu tennis ngày 23/7: Andrey Rublev tiếp tục chuỗi cày ải sau chức vô địch

    Tuệ Nhân26/07/2026 04:38

    Ngay sau danh hiệu tại Bastad, tay vợt Andrey Rublev bước vào vòng 1/8 giải ATP Estoril, cùng cục diện sôi động tại các giải đấu Kitzbuhel, Hamburg và Prague.

    Sau khi đăng quang đầy thuyết phục tại Bastad, Andrey Rublev tiếp tục duy trì mật độ thi đấu dày đặc khi bước vào tranh tài tại giải ATP 250 Estoril Open. Tay vợt người Nga chứng minh nền tảng thể lực sung mãn cùng quyết tâm tích lũy điểm số tối đa trong giai đoạn này của mùa giải.

    Andrey Rublev và tâm điểm vòng 1/8 ATP Estoril

    Trận ra quân của Andrey Rublev đối đầu với Timofey Skatov trở thành tâm điểm chú ý nhất trong ngày thi đấu 23/7. Sự vượt trội về đẳng cấp cùng phong độ thăng hoa giúp Rublev được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.

    Lịch thi đấu ATP Estoril vòng 1/8
    Lịch thi đấu ATP Estoril vòng 1/8
    Chi tiết các cặp đấu tại ATP Estoril
    Chi tiết các cặp đấu tại ATP Estoril

    Diễn biến hấp dẫn tại ATP Kitzbuhel và các giải WTA

    Bên cạnh Estoril Open, các giải đấu thuộc hệ thống ATP và WTA cũng bước vào giai đoạn quyết định tại vòng 1/8. Tại ATP Kitzbuhel, cuộc cạnh tranh cho tấm vé vào tứ kết diễn ra đầy quyết liệt giữa các hạt giống.

    Lịch thi đấu ATP Kitzbuhel vòng 1/8
    Lịch thi đấu ATP Kitzbuhel vòng 1/8

    Ở nội dung nữ, hai giải đấu WTA Hamburg và WTA Prague chứng kiến màn so tài của nhiều tay vợt chất lượng, hứa hẹn đem đến những trận đấu nảy lửa cho người hâm mộ quần vợt.

    Lịch thi đấu WTA Hamburg vòng 1/8
    Lịch thi đấu WTA Hamburg vòng 1/8
    Lịch thi đấu WTA Prague vòng 1/8
    Lịch thi đấu WTA Prague vòng 1/8

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      Lịch thi đấu tennis ngày 23/7: Andrey Rublev tiếp tục chuỗi cày ải sau chức vô địch
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