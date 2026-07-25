Lịch thi đấu tennis Olympic Los Angeles 2028 gây tranh cãi vì vắt kiệt sức các tay vợt Môn quần vợt tại Olympic 2028 khởi tranh ngay sau Wimbledon, buộc các ngôi sao chuyển đổi mặt sân và múi giờ cấp tốc từ London tới Los Angeles.

Liên đoàn Quần vợt thế giới (ITF) vừa chính thức công bố lịch thi đấu môn quần vợt tại Thế vận hội Mùa hè Los Angeles 2028. Tuy nhiên, thay vì sự hào hứng, quyết định này lập tức vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội từ giới chuyên môn. Việc giải đấu khởi tranh ngay sát thời điểm Wimbledon hạ màn đang tạo ra một bài kiểm tra thể lực vô cùng khắc nghiệt đối với các ngôi sao hàng đầu thế giới, trong đó có nhà đương kim vô địch Novak Djokovic.

Thách thức khắc nghiệt từ London sang Los Angeles

Theo kế hoạch từ ITF, các nội dung quần vợt tại Olympic 2028 sẽ diễn ra từ ngày 19/7 đến 28/7/2028, kéo dài tổng cộng 10 ngày. Điểm đáng chú ý là ngày thi đấu đầu tiên rơi vào thứ Tư, chỉ vài ngày sau khi trận chung kết Wimbledon kết thúc tại London (Anh). Điều này đồng nghĩa với việc những tay vợt tiến sâu tại giải Grand Slam mặt sân cỏ sẽ không có thời gian nghỉ ngơi.

Họ phải lập tức thực hiện chuyến bay vượt Đại Tây Dương, đối mặt với sự thay đổi múi giờ đột ngột và chuyển từ mặt sân cỏ sang mặt sân cứng tại Los Angeles trong thời gian tính bằng giờ. Đối với các vận động viên đặt mục tiêu chinh phục cả cúp vàng Wimbledon lẫn huy chương vàng Olympic, đây rõ ràng là thách thức cực hạn về mặt thể lực lẫn phong độ.

Novak Djokovic - ĐKVĐ tennis Olympic nội dung đơn nam.

Thể thức nén và địa điểm tổ chức tại Carson Courts

Nhằm giảm bớt áp lực tải trận cho các vận động viên, ITF đã tiến hành điều chỉnh thể thức ở nội dung đôi nam nữ. Toàn bộ nội dung này sẽ được nén lại chỉ trong vòng 2 ngày: hai vòng đầu tiên diễn ra ngay trong ngày khai mạc, còn các trận bán kết và tranh huy chương sẽ diễn ra vào ngày kế tiếp.

Các nội dung đơn nam và đơn nữ quy tụ 64 tay vợt mỗi nội dung, sẽ chính thức tranh tài từ ngày 20/7. Tất cả các cuộc so tài sẽ diễn ra tại Carson Courts, khu phức hợp quần vợt hiện đại nằm cách trung tâm Los Angeles khoảng 20 phút di chuyển. Cơ sở này sở hữu 11 sân cứng ngoài trời, nổi bật là sân trung tâm với sức chứa 10.000 khán giả, bảo đảm các tiêu chuẩn cao nhất cho một sự kiện tầm cỡ Thế vận hội.

Quy mô tham dự và tiêu chuẩn tuyển chọn

Về cơ cấu giải đấu, Olympic 2028 giữ nguyên quy mô so với các kỳ Thế vận hội trước. Giải đấu bao gồm 64 tay vợt tham dự nội dung đơn nam, 64 tay vợt nội dung đơn nữ, 32 cặp ở nội dung đôi nam, 32 cặp ở nội dung đôi nữ và 16 đội tranh tài ở nội dung đôi nam nữ. Mỗi đoàn thể thao được đăng ký tối đa 4 vận động viên đơn, 2 cặp đôi và 1 cặp đôi nam nữ.

Danh sách các tay vợt đủ điều kiện góp mặt tại Los Angeles 2028 sẽ được căn cứ trực tiếp dựa trên bảng xếp hạng ATP và WTA công bố ngay sau khi giải Roland Garros 2028 kết thúc. Mặc dù công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã sẵn sàng, lịch trình thi đấu dày đặc chắc chắn sẽ còn là chủ đề tranh luận lớn giữa các tay vợt và ban tổ chức trong thời gian tới.