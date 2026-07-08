Thể thao 360 Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026: Messi, Mbappe, Yamal và Haaland tranh vé bán kết Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026 hứa hẹn mang đến loạt trận hấp dẫn khi Pháp gặp Morocco, Tây Ban Nha đại chiến Bỉ, Na Uy chạm trán Anh, còn Argentina đối đầu Thụy Sĩ.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026

Trận đấu Thời gian Vòng đấu Pháp vs Morocco 3h00 ngày 10/7 Tứ kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Bỉ 2h00 ngày 11/7 Tứ kết World Cup 2026 Na Uy vs Anh 4h00 ngày 12/7 Tứ kết World Cup 2026 Argentina vs Thụy Sĩ 8h00 ngày 12/7 Tứ kết World Cup 2026

Trận tứ kết giữa Pháp vs Morocco, 3h00 ngày 10/7

Pháp bước vào tứ kết World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Sau các chiến thắng thuyết phục từ vòng bảng đến vòng knock-out, đoàn quân dưới quyền HLV Didier Deschamps tiếp tục chứng minh bản lĩnh bằng trận thắng Paraguay trong thế trận không hề dễ dàng.

Les Bleus không còn chỉ thắng bằng sức mạnh tấn công. Trước Paraguay, Pháp gặp nhiều khó khăn bởi lối chơi quyết liệt và hệ thống phòng ngự dày đặc của đối thủ, nhưng vẫn biết cách vượt qua để giành vé vào vòng 8 đội. Đây là dấu hiệu cho thấy đội bóng áo lam đủ kiên nhẫn, đủ chiều sâu và đủ bản lĩnh để xử lý những trận đấu căng thẳng.

Kylian Mbappe tiếp tục là trung tâm trong hành trình của Pháp. Tốc độ, khả năng dứt điểm và sự bùng nổ của ngôi sao này giúp Les Bleus luôn có phương án tạo khác biệt ở các thời điểm quan trọng. Xung quanh Mbappe, những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật như Ousmane Dembele, Michael Olise hay Bradley Barcola cũng giúp hàng công Pháp duy trì sức ép lớn lên mọi hàng thủ.

Tuy nhiên, Morocco chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện Bắc Phi từng vào bán kết World Cup 2022 và đang tiếp tục chứng minh họ không phải hiện tượng nhất thời. Thay vì theo đuổi lối đá hoa mỹ, Morocco chọn cách chơi kỷ luật, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

HLV Mohamed Ouahbi có trong tay tập thể giàu tính chiến đấu. Morocco có thể không kiểm soát bóng nhiều, nhưng họ rất nguy hiểm khi chuyển trạng thái. Hakimi, Brahim Diaz hay Ounahi đều đủ khả năng tạo ra những pha lên bóng tốc độ, buộc hàng thủ Pháp phải duy trì sự tập trung cao.

Lịch sử đối đầu cũng tạo thêm sức hút cho cặp đấu này. Trong 6 lần gặp Pháp trước đây, Morocco hòa 2 và thua 4. Lần chạm trán gần nhất tại bán kết World Cup 2022, đại diện Bắc Phi thua 0-2. Vì vậy, trận tứ kết World Cup 2026 không chỉ là cuộc đấu giành vé bán kết, mà còn là cơ hội để Morocco xóa đi ký ức buồn cách đây 4 năm.

Màn đối đầu giữa Tây Ban Nha vs Bỉ, 2h00 ngày 11/7

Tây Ban Nha là một trong những đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất tại World Cup 2026 nhờ sự chắc chắn đáng kinh ngạc. Trong số 8 đội góp mặt ở tứ kết, La Roja là đội duy nhất chưa phải nhận bàn thua nào. Hành trình của thầy trò HLV Luis de la Fuente không quá ồn ào, nhưng lại rất vững vàng.

Điểm mạnh quen thuộc của Tây Ban Nha vẫn là khả năng kiểm soát bóng. La Roja không cần tạo ra các chiến thắng quá đậm để chứng minh sức mạnh. Họ biết cách giữ nhịp trận đấu, bẻ gãy ý đồ phản công của đối thủ và từng bước đưa trận đấu về quỹ đạo mong muốn.

Lamine Yamal tiếp tục là điểm hút lớn nhất trên hàng công Tây Ban Nha. Ngôi sao trẻ này mang đến sự sáng tạo, tốc độ và khả năng tạo đột biến ở những pha xử lý một đối một. Dù hàng công của Tây Ban Nha có thể chưa bùng nổ như Pháp hay Argentina, đội bóng xứ đấu bò lại sở hữu sự cân bằng đáng nể giữa các tuyến.

Bỉ bước vào tứ kết sau chiến thắng đậm 4-1 trước Mỹ ở vòng 1/8. Đây là màn trình diễn giúp Quỷ đỏ lấy lại niềm tin sau giai đoạn trước đó chưa thật sự ổn định. Romelu Lukaku cùng các đồng đội đã tận dụng tốt khoảng trống của đội chủ nhà để tạo ra chiến thắng thuyết phục.

Dẫu vậy, Bỉ vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Trước trận thắng Mỹ, Quỷ đỏ từng gây thất vọng ở vòng bảng và phải trải qua những thời điểm rất khó khăn trước Senegal. Đội bóng dưới quyền HLV Rudi Garcia sở hữu nhiều cầu thủ kinh nghiệm, nhưng khả năng duy trì sự ổn định trong suốt 90 phút vẫn là dấu hỏi lớn.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về Tây Ban Nha. Trong 5 lần gặp gần nhất, Bỉ đều thất bại trước La Roja. Đây là áp lực không nhỏ với Quỷ đỏ, nhất là khi họ phải đối đầu một Tây Ban Nha đang phòng ngự cực kỳ chắc chắn và kiểm soát trận đấu rất tốt.

Trận Tây Ban Nha vs Bỉ vì thế là cuộc đấu giữa sự điềm tĩnh của La Roja và khát vọng bứt phá của Quỷ đỏ. Nếu Tây Ban Nha tiếp tục khóa được không gian chơi bóng, Bỉ sẽ cần những khoảnh khắc cá nhân đặc biệt để tạo ra khác biệt.

Trận đối đầu giữa Na Uy vs Anh, 4h00 ngày 12/7

Na Uy là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất tại World Cup 2026. Không phải ngẫu nhiên đội bóng Bắc Âu được xem là ngựa ô có khả năng tạo bất ngờ. Sau vòng loại rất mạnh mẽ, trong đó có những chiến thắng đậm trước Italy, Na Uy tiếp tục chứng minh sức mạnh trên đất Bắc Mỹ.

Tại World Cup 2026, Na Uy vượt qua vòng bảng khá dễ dàng trước khi lần lượt hạ Bờ Biển Ngà và Brazil cùng với tỷ số 2-1. Việc đánh bại Brazil ở vòng knock-out là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng của đội bóng này. Na Uy không chỉ dựa vào cảm hứng nhất thời, mà đã xây dựng được tập thể có tổ chức, tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội rất tốt.

Erling Haaland vẫn là trung tâm trong lối chơi của Na Uy. Tiền đạo này đã ghi 7 bàn tại giải, chỉ kém người dẫn đầu Lionel Messi 1 bàn. Sự hiện diện của Haaland khiến mọi hàng thủ phải dè chừng, bởi chỉ một pha bóng bổng, một đường chuyền xuyên tuyến hoặc một khoảng trống nhỏ cũng có thể trở thành cơ hội rõ ràng.

Tuyển Anh bước vào tứ kết với hành trình không quá thuyết phục so với kỳ vọng. Tam sư sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, nhưng nhiều trận đấu của họ vẫn tạo cảm giác nặng nề. Dù vậy, dưới thời Thomas Tuchel, tuyển Anh đang cho thấy sự lì lợm và khả năng sống sót rất tốt trong các trận đấu khó.

Harry Kane là đầu tàu quan trọng nhất của tuyển Anh. Kinh nghiệm, khả năng làm tường, dứt điểm và kết nối với các vệ tinh xung quanh giúp Tam sư duy trì sự nguy hiểm ở khu vực cuối sân. Bên cạnh Kane, những cầu thủ như Jude Bellingham cũng có thể tạo ra khác biệt bằng các pha xâm nhập và xử lý ở tuyến hai.

Cuộc đối đầu Na Uy vs Anh vì thế có sức hút lớn nhờ màn so tài giữa Haaland và Kane. Một bên là tiền đạo có sức mạnh bùng nổ, đại diện cho khát vọng viết tiếp câu chuyện cổ tích của Na Uy. Bên còn lại là thủ lĩnh giàu kinh nghiệm của tuyển Anh, người mang theo kỳ vọng đưa Tam sư tiến sâu tại World Cup 2026.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Anh với 7 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại. Tuy nhiên, Na Uy hiện tại không còn là đối thủ dễ bị áp đặt. Nếu Haaland tiếp tục duy trì phong độ cao, tuyển Anh sẽ phải trải qua trận tứ kết đầy áp lực.

Trận tứ kết Argentina vs Thụy Sĩ, 8h00 ngày 12/7

Argentina bước vào tứ kết sau một trận đấu giàu cảm xúc trước Ai Cập. Nhà đương kim vô địch thế giới từng bị đẩy vào thế rất khó khi để đối thủ dẫn trước 2 bàn ở vòng 1/8, nhưng bản lĩnh cùng phong độ rực sáng của Lionel Messi đã giúp Albiceleste tạo nên màn ngược dòng kịch tính 3-2.

Chiến thắng ấy mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ Argentina, nhưng cũng để lại không ít nỗi lo. Hệ thống phòng ngự của đội bóng Nam Mỹ đã bộc lộ nhiều khoảng trống, đặc biệt khi đối thủ tăng tốc ở các tình huống chuyển trạng thái. Nếu tiếp tục nhập cuộc thiếu tập trung, Argentina có thể phải trả giá trước một Thụy Sĩ chơi rất kỷ luật.

Dẫu vậy, Argentina vẫn sở hữu yếu tố mà không nhiều đội bóng có được: bản lĩnh của nhà vô địch. Messi tiếp tục là linh hồn trong lối chơi. Không chỉ ghi bàn hay kiến tạo, anh còn giúp Argentina giữ nhịp, kéo đội bóng vượt qua những thời điểm khó khăn và tạo niềm tin cho các đồng đội.

Người hâm mộ xứ tango đang kỳ vọng Argentina có thể tiếp bước Italy và Brazil để trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử bảo vệ thành công cúp vàng World Cup. Con đường ấy vẫn còn rất dài, nhưng màn ngược dòng trước Ai Cập có thể trở thành cú hích tinh thần quan trọng.

Thụy Sĩ là đội bị đánh giá thấp hơn trong nhóm 8 đội tứ kết, nhưng không thể xem nhẹ thầy trò HLV Murat Yakin. Đội bóng xứ đồng hồ đã vượt qua những đối thủ khó chịu như Algeria và Colombia ở giai đoạn knock-out, qua đó chứng minh họ đủ khả năng ngáng đường các ông lớn.

Sức mạnh của Thụy Sĩ không nằm ở một siêu sao riêng lẻ. Họ dựa vào tập thể đồng đều, kỷ luật chiến thuật và sự ăn ý giữa các tuyến. Khả năng phòng ngự chắc chắn, tranh chấp quyết liệt và tận dụng tốt các khoảnh khắc cố định giúp Thụy Sĩ trở thành đối thủ rất khó chịu trong những trận đấu loại trực tiếp.

Argentina chắc chắn không được phép chủ quan. Sau hai bài học lớn trước Cape Verde và Ai Cập, HLV Lionel Scaloni cần giúp đội bóng lấy lại sự tập trung ngay từ đầu trận. Trước một Thụy Sĩ lì lợm, nhà đương kim vô địch cần kiểm soát tốt hơn các khoảng trống phía sau hàng tiền vệ nếu không muốn tiếp tục rơi vào thế rượt đuổi.

Tứ kết World Cup 2026 hứa hẹn nhiều kịch bản khó lường

4 cặp tứ kết World Cup 2026 mang đến 4 câu chuyện rất khác nhau. Pháp gặp lại Morocco trong màn tái đấu giàu duyên nợ sau World Cup 2022. Tây Ban Nha đối đầu Bỉ ở trận đấu giữa khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm trận lớn. Na Uy chạm trán Anh trong màn so tài đáng chờ đợi giữa Haaland và Kane. Argentina gặp Thụy Sĩ với mục tiêu tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Với sự góp mặt của nhiều ngôi sao lớn như Mbappe, Messi, Haaland, Kane, Lamine Yamal hay Lukaku, vòng tứ kết World Cup 2026 hứa hẹn tạo ra bước ngoặt quan trọng cho cuộc đua vô địch. Sau vòng đấu này, bức tranh bán kết sẽ dần lộ diện, và những ứng viên thực sự cho cúp vàng sẽ phải chứng minh bản lĩnh ở thời điểm khắc nghiệt nhất.