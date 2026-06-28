Thể thao 360 Lịch thi đấu và phát sóng World Cup 2026 vòng 32 đội: Canada gặp Nam Phi mở màn, Argentina đấu Cape Verde Lịch thi đấu World Cup 2026 vòng 32 đội bắt đầu từ ngày 29/6 với 16 cặp đấu loại trực tiếp rất đáng chờ đợi.

Vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ mở màn bằng trận đấu giữa Nam Phi và Canada lúc 2h rạng sáng 29/6. Đây là trận đấu đầu tiên của giai đoạn knock-out, nơi mọi sai lầm đều có thể khiến một đội tuyển phải dừng bước.

Lịch thi đấu và phát sóng World Cup 2026 vòng 32 đội

Vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ khởi tranh bằng màn so tài giữa Nam Phi và Canada vào lúc 2h ngày 29/6. Đây là trận đấu mở đầu cho giai đoạn loại trực tiếp, nơi 32 đội tuyển bước vào cuộc đua giành vé đi tiếp.

Sang ngày 30/6, người hâm mộ sẽ được theo dõi 3 trận đấu liên tiếp gồm Brazil đối đầu Nhật Bản, Đức gặp Paraguay và Hà Lan so tài Morocco. Đến rạng sáng 1/7, lịch thi đấu tiếp tục với các cặp Bờ Biển Ngà - Na Uy, Pháp - Thụy Điển và Mexico - Ecuador.

Từ đêm 1/7 đến rạng sáng 2/7, vòng 32 đội World Cup 2026 tiếp diễn với các trận Anh gặp CHDC Congo, Bỉ chạm trán Senegal và Mỹ đối đầu Bosnia và Herzegovina. Sáng 3/7, ba cặp đấu khác sẽ diễn ra gồm Tây Ban Nha - Áo, Bồ Đào Nha - Croatia và Thụy Sĩ - Algeria.

Loạt trận cuối của vòng 32 đội diễn ra rạng sáng 4/7 với các màn so tài Úc - Ai Cập, Argentina - Cape Verde và Colombia - Ghana.

Ngày Giờ Cặp đấu Sân Kênh trực tiếp 29/6 02:00 Nam Phi vs Canada SoFi, Los Angeles VTV3, VTV6, VTV10 30/6 00:00 Brazil vs Nhật Bản Gillette, Boston VTV3, VTV6, VTV9 30/6 03:30 Đức vs Paraguay Estadio BBVA, Monterrey VTV3, VTV6, VTV10 30/6 08:00 Hà Lan vs Morocco NRG, Houston VTV3, VTV6, VTV9 1/7 00:00 Bờ Biển Ngà vs Na Uy MetLife, New York/New Jersey VTV3, VTV6, VTV10 1/7 04:00 Pháp vs Thụy Điển AT&T, Dallas VTV3, VTV6, VTV10 1/7 08:00 Mexico vs Ecuador Estadio Azteca, Mexico City VTV3, VTV6, VTV9 1/7 23:00 Anh vs CHDC Congo Mercedes-Benz, Atlanta VTV3, VTV6, VTV10 2/7 03:00 Bỉ vs Senegal Levi's, San Francisco Bay Area VTV3, VTV6, VTV10 2/7 07:00 Mỹ vs Bosnia và Herzegovina Lumen Field, Seattle VTV3, VTV6, VTV9 3/7 02:00 Tây Ban Nha vs Áo BMO Field, Toronto VTV3, VTV6, VTV9 3/7 06:00 Bồ Đào Nha vs Croatia SoFi, Los Angeles VTV3, VTV6, VTV10 3/7 10:00 Thụy Sĩ vs Algeria BC Place, Vancouver VTV3, VTV6, VTV9 4/7 01:00 Úc vs Ai Cập Hard Rock, Miami VTV3, VTV6, VTV10 4/7 05:00 Argentina vs Cape Verde Arrowhead, Kansas City VTV3, VTV6, VTV9 4/7 08:30 Colombia vs Ghana AT&T, Dallas VTV3, VTV6, VTV9

Nhiều cặp đấu đáng chú ý ở vòng 32 đội

Trong 16 cặp đấu vòng 32 đội World Cup 2026, Brazil gặp Nhật Bản là một trong những trận được chú ý nhiều nhất. Đại diện Nam Mỹ được đánh giá cao hơn, nhưng Nhật Bản luôn là đối thủ khó chịu nhờ nền tảng kỹ thuật và tốc độ trong các pha chuyển trạng thái.

Hà Lan gặp Morocco cũng là màn so tài hứa hẹn căng thẳng. Morocco từng tạo dấu ấn mạnh ở World Cup trước đó, còn Hà Lan luôn là đội tuyển có bản lĩnh tại các vòng knock-out.

Bồ Đào Nha chạm trán Croatia là cặp đấu rất đáng xem ở ngày 3/7. Cả hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, nên trận đấu này có thể được quyết định bởi khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao.

Argentina gặp Cape Verde lúc 5h ngày 4/7 cũng tạo ra sự tò mò lớn. Nhà vô địch Nam Mỹ đối đầu một tân binh giàu khát vọng, tạo nên cặp đấu có sự đối lập rõ rệt về kinh nghiệm, vị thế và áp lực.

Các ông lớn không được phép chủ quan

Một số trận đấu có sự chênh lệch nhất định về tên tuổi, nhưng chưa chắc dễ dàng cho các đội được đánh giá cao hơn. Đức gặp Paraguay, Pháp đối đầu Thụy Điển, Anh chạm trán CHDC Congo, Tây Ban Nha gặp Áo hay Bồ Đào Nha đấu Croatia đều là những trận có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vòng 32 đội là giai đoạn loại trực tiếp, vì vậy ưu thế trên giấy tờ không còn mang tính bảo đảm. Chỉ một sai lầm trong phòng ngự, một thẻ đỏ hoặc một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến các ứng viên vô địch phải trả giá.

Bên cạnh đó, nhiều cặp đấu khác được đánh giá cân bằng hơn như Mexico gặp Ecuador, Bỉ đấu Senegal, Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina, Thụy Sĩ chạm trán Algeria, Úc gặp Ai Cập hay Colombia đối đầu Ghana. Đây là nhóm trận có thể kéo dài tới hiệp phụ nếu hai đội nhập cuộc thận trọng.

Thể thức vòng 32 đội World Cup 2026

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Vì vậy, vòng knock-out bắt đầu từ vòng 32 đội thay vì vòng 16 đội như các kỳ trước.

Theo thể thức mới, 24 đội đứng nhất và nhì của 12 bảng đấu sẽ giành quyền đi tiếp. Bên cạnh đó, 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng góp mặt ở vòng 32 đội.

Các trận đấu tại vòng này diễn ra theo thể thức loại trực tiếp một lượt. Nếu hai đội hòa sau 90 phút chính thức, trận đấu sẽ bước vào 30 phút hiệp phụ. Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, loạt sút luân lưu sẽ quyết định đội giành vé vào vòng 16 đội.

Vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra từ ngày 29/6 đến ngày 4/7, trải rộng tại các thành phố đăng cai ở Mỹ, Canada và Mexico. Đây là chặng đấu hứa hẹn tạo ra nhiều bất ngờ khi số lượng đội tham dự tăng lên, đồng thời mở ra thêm cơ hội cho các đội tuyển ngoài nhóm ứng viên truyền thống.