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Lịch thi đấu World Cup ngày 7/7: Đại chiến Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, Argentina quyết giành vé tứ kết

Ngày mai (7/7), vòng 1/8 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với ba cặp đấu đáng chú ý. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa hai "ông lớn" bán đảo Iberia là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, bên cạnh các màn so tài giữa Mỹ với Bỉ và Argentina gặp Ai Cập.