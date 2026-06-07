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    Lịch thi đấu World Cup ngày 7/7: Đại chiến Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, Argentina quyết giành vé tứ kết

    Huy An 06/07/2026 17:33

    Ngày mai (7/7), vòng 1/8 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với ba cặp đấu đáng chú ý. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa hai "ông lớn" bán đảo Iberia là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, bên cạnh các màn so tài giữa Mỹ với Bỉ và Argentina gặp Ai Cập.

    Ba trận đấu trong ngày 7/7 (giờ Việt Nam) hứa hẹn mang đến những màn so tài đỉnh cao, khi Bồ Đào Nha đối đầu Tây Ban Nha tạo nên trận cầu tâm điểm của vòng 1/8, còn Mỹ, Bỉ, Argentina và Ai Cập đều quyết tâm giành tấm vé góp mặt tại tứ kết World Cup 2026.

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    Theo nhandan.vn
    https://nhandan.vn/lich-thi-dau-world-cup-ngay-77-dai-chien-bo-dao-nha-tay-ban-nha-argentina-quyet-gianh-ve-tu-ket-post973809.html
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      Lịch thi đấu World Cup ngày 7/7: Đại chiến Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, Argentina quyết giành vé tứ kết
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