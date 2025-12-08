Tin mới

    Đây là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày.

    qdnd-1753772921753377651528.jpg
    Lực lượng tăng thiết giáp trong buổi tổng hợp luyện vào ngày 17/7 vừa qua. Ảnh. Báo QĐND

    Quy mô: Tương đương lễ chính thức, là lần hợp luyện cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.

    Địa điểm: Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

    Thời gian diễn ra: 07:00, sáng thứ Bảy, ngày 30/08/2025. Ngày dự phòng: 31/08/2025.

    Cách thức tham gia và hướng dẫn: Đây là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày.

    Người dân có thể đứng xem dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua. Chi tiết các tuyến phố sẽ được công bố chính thức trước sự kiện ít ngày.

    Trước khi tham gia theo dõi sự kiện, cần cập nhật thông tin cấm đường và phân luồng giao thông để có kế hoạch di chuyển phù hợp.

    Theo a80.hanoi.gov.vn
    https://a80.hanoi.gov.vn/su-kien-ngay-30-8-tong-duyet-le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-100250729112432429.htm
    https://a80.hanoi.gov.vn/su-kien-ngay-30-8-tong-duyet-le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-100250729112432429.htm

                Chính trị
                Lịch tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
