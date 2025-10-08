Chính trị Lịch trình chi tiết lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm vào tối 2/9/2025.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua đó củng cố bồi đắp niềm tin của toàn Đảng, toàn dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tin tưởng vào tầm nhìn của Đảng khi đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Các hoạt động của lễ kỷ niệm góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua sự kiện khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế, ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành bảo đảm quy mô, tầm mức và giá trị, ý nghĩa của sự kiện; trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối an toàn, gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tạo không khí hồ hởi phấn khởi, thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm của Thủ đô Hà Nội (Theo Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng).

Cơ quan chỉ đạo thực hiện buổi lễ là Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025.

Đơn vị chủ trì buổi lễ là thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thành phần tham dự buổi lễ dự kiến khoảng 30.000 người, không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành.

Kế hoạch cũng phân công rõ các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao, cũng như lịch sơ duyệt, tổng duyệt…

Thành phố yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động tuyên truyền các nội dung, hoạt động Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các chuyên mục, banner kỷ niệm, các nền tảng mạng xã hội của các cơ quan báo chí.‎

Chương trình Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh

- 6 giờ 30 phút: Rước đuốc truyền thống

- 6 giờ 45 phút: Nghi Lễ chào cờ

- 6 giờ 50 phút: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- 7 giờ 5 phút: Diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

-Từ 7 giờ 45 phút: Chương trình diễu binh, diễu hành

-Từ 9 giờ 45 phút đến 10 giờ: Màn đồng diễn nghệ thuật

Lịch sơ duyệt, tổng duyệt

- Sơ duyệt: 21 giờ ngày 27/8/2025 (thứ tư).

Dự phòng ngày 28/8/2025 (thứ năm).

- Tổng duyệt: 7 giờ ngày 30/8/2025 (thứ bảy).

Dự phòng ngày 31/8/2025 (chủ nhật).

5 điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2025 tại Hà Nội

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Theo kế hoạch, dịp này, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, gồm hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Hồ Văn Quán, Công viên Thống Nhất, sân vận động quốc gia Mỹ Đình.