Văn hóa - Giải trí Liên hoan nghệ thuật tài năng thanh thiếu nhi Lâm Đồng năm 2026 Ngày 16/8, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng tổ chức Liên hoan nghệ thuật tài năng thanh thiếu nhi năm 2026 với chủ đề “Sắc màu năng khiếu - Lan tỏa đam mê”.

Các đại biểu tham dự liên hoan

Liên hoan thu hút hơn 700 thanh thiếu nhi tham gia tranh tài với hơn 80 tiết mục được chuẩn bị, dàn dựng công phu. Các thí sinh tham gia biểu diễn ở 2 bảng thi gồm: bảng A dành cho phần biểu diễn nhạc cụ Piano, Organ, Guitar với các hình thức độc tấu, song tấu, hòa tấu; bảng B là phần biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, gồm thanh nhạc (đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca), múa, nhảy hiện đại, Dance Sport, Aerobic và võ thuật.

Liên hoan thu hút hơn 700 thanh thiếu nhi tham gia tranh tài với hơn 80 tiết mục được chuẩn bị, dàn dựng công phu

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi truyền thống cách mạng, Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người, thiên nhiên Lâm Đồng; thể hiện tình yêu gia đình, thầy cô, bạn bè, mái trường và những ước mơ, khát vọng của thiếu nhi. Các tiết mục mang nhiều màu sắc nghệ thuật, thể hiện năng khiếu, sự tự tin và tinh thần sáng tạo của thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tặng hoa cho Ban Giám khảo liên hoan

Liên hoan là hoạt động ý nghĩa hướng tới Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Sự kiện góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật trong thanh thiếu nhi, giúp các em có thêm môi trường rèn luyện, phát huy năng khiếu và xây dựng hành trang tốt đẹp cho quá trình trưởng thành.

Các tiết mục biểu diễn đặc sắc tại liên hoan