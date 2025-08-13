Kinh tế Liên kết mở rộng thị trường du lịch ở khu vực Bắc Trung Bộ Trong những năm qua, Lâm Đồng đã thiết lập được mối liên kết hợp tác phát triển du lịch chặt chẽ với các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ (BTB) thông qua nhiều kênh khác nhau. Từ đó, hình thành nên các tour du lịch liên tuyến, kết nối các điểm đến của Lâm Đồng và các tỉnh BTB. Trong đó, các tour du lịch “Hoa và Di sản”, “Hoa và Biển” của Lâm Đồng đã thực sự trở thành thỏi nam châm thu hút du khách.

Liên kết phát triển du lịch là một chiến lược hết sức quan trọng và cần thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Việc kết nối du lịch giữa các tỉnh sẽ tạo ra những cơ hội phát triển mạnh mẽ cho từng địa phương, đồng thời nâng cao giá trị của các sản phẩm du lịch, tạo dựng một mạng lưới điểm đến hấp dẫn, đa dạng.

Các công ty du lịch Lâm Đồng giới thiệu sản phẩm tại tỉnh Nghệ An

Cụ thể, sự liên kết này sẽ giúp các tỉnh tận dụng thế mạnh của nhau trong phát triển du lịch. Lâm Đồng hiện có thế mạnh về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, canh nông, thể thao mạo hiểm, trong khi các tỉnh BTB lại có những sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch biển, đảo, du lịch cộng đồng vô cùng phong phú. Sự kết nối sẽ giúp Lâm Đồng và các tỉnh khu vực BTB tạo nên các hành trình du lịch đa dạng, thu hút du khách không chỉ trong nước mà còn từ quốc tế.

Ông Nguyễn Nhật Vũ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong những năm vừa qua, Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Lâm Đồng thường xuyên tổ chức các chương trình xúc tiến, kết nối doanh nghiệp du lịch qua các hội chợ, hội nghị du lịch, các sự kiện quốc tế và các hoạt động trên mạng xã hội. Cùng với đó, tổ chức nhiều chuyến khảo sát thực tế giữa các doanh nghiệp du lịch và các đơn vị quản lý nhà nước về du lịch để trao đổi kinh nghiệm quản lý, đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch. Qua đó, tạo ra những sản phẩm độc đáo, phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại.

“Việc kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch, từ các công ty lữ hành đến các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển… đã tạo ra các tour du lịch liên tuyến có sự phối hợp chặt chẽ, phục vụ nhu cầu du khách một cách tốt nhất”, ông Vũ cho biết thêm.

Các điểm đến của Lâm Đồng như: Đà Lạt, Mũi Né, Phan Thiết... đã thực sự trở thành những thương hiệu đúng nghĩa, đang khẳng định được vị thế trong ngành du lịch Việt Nam và có khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, các địa phương của khu vực BTB cũng là những tỉnh có tiềm năng du lịch phong phú và đa dạng. TP Huế với di sản văn hóa lịch sử có một không hai. Quảng Trị nổi bật với Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, các bãi biển hoang sơ và các khu di tích lịch sử oai hùng của đất nước. Hà Tĩnh có các khu du lịch sinh thái như: Vườn quốc gia Vũ Quang và các bãi biển tuyệt đẹp như: Thạch Hải. Nghệ An với quần thể du lịch quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bãi biển Cửa Lò...

Theo ông Hà Văn Siêu - Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia: Việc liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và các tỉnh khu vực BTB thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của các địa phương trong việc thúc đẩy phát triển du lịch - một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Điều này, không chỉ giúp khai thác tối đa các nguồn lực địa phương mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.