Nông nghiệp - Nông thôn Liên kết sản xuất - động lực nâng chất lượng hạt gạo Tánh Linh Thực hiện Nghị định số 98 của Chính phủ, xã Tánh Linh đang đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong sản xuất lúa. Nhiều vùng hàng hóa tập trung được hình thành, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao giá trị hạt gạo và tạo động lực phát triển nông nghiệp bền vững.

Cánh đồng lúa ở xã Tánh Linh

Vượt trở ngại để hình thành chuỗi liên kết

Với hơn 24.300 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó trên 8.000 ha lúa, sản xuất 3 vụ mỗi năm, Tánh Linh là vùng trọng điểm lúa của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều năm trước, sản xuất còn manh mún, nông dân tự lo đầu vào, đầu ra nên thường xuyên đối mặt với biến động giá cả và tình trạng “được mùa mất giá”. Đây cũng là trở ngại khi triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, bởi người dân còn e ngại liên kết với doanh nghiệp, trong khi hợp tác xã hạn chế về năng lực, doanh nghiệp khó xây dựng vùng nguyên liệu tập trung.

Từng bước tháo gỡ những rào cản đó, địa phương xác định hợp tác xã là cầu nối giữa doanh nghiệp và người dân. Thông qua các hợp đồng liên kết, doanh nghiệp cung cấp giống, vật tư, hướng dẫn quy trình kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu vụ. Nhờ vậy, nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, giảm chi phí đầu vào và hạn chế rủi ro về thị trường.

“ Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; mở rộng diện tích sản xuất theo hợp đồng tại các vùng lúa tập trung; đồng thời xây dựng chuỗi liên kết ngày càng bền vững, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu Gạo Tánh Linh trên thị trường.

Ông Mai Trí Mân, Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh

Ông Mai Trí Mân - Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh cho biết, hiện trên địa bàn có nhiều mô hình liên kết đang phát huy hiệu quả. Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Gia An duy trì liên kết với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Nhật Phát trên diện tích 50 ha; Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Lạc Tánh hợp tác với Công ty Thảo Khánh Tâm; Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Gia An tiếp tục liên kết với Công ty Đại Nông Phát (TP Hồ Chí Minh). Năm 2025, tổng diện tích sản xuất theo hợp đồng đạt 778 ha, gồm 258 ha vụ hè thu và 520 ha vụ mùa, đồng thời tiếp tục mở rộng sang nhiều cánh đồng mới.

Gạo Tánh Linh ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường

Nâng giá trị hạt gạo, xây dựng thương hiệu

Hiệu quả của mô hình liên kết được thể hiện rõ qua thu nhập của người sản xuất. Vụ hè thu năm 2025, 240 ha nếp than của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Lạc Tánh đạt năng suất khoảng 6 tấn/ha. Doanh nghiệp thu mua với giá 7.500 đồng/kg, giúp người dân đạt lợi nhuận bình quân khoảng 25 triệu đồng/ha. Trong khi đó, mô hình 18 ha lúa hữu cơ của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Gia An liên kết với Công ty Đại Nông Phát cũng mang lại lợi nhuận khoảng 16 triệu đồng/ha nhờ giá thu mua cao hơn thị trường. Không chỉ nâng cao thu nhập, liên kết sản xuất còn tạo động lực thay đổi tư duy canh tác. Người dân chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo quy trình, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

Xã Tánh Linh tham gia Ngày hội Nông dân trồng lúa năm 2026 tại Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Trên nền tảng các vùng liên kết, xã Tánh Linh đang từng bước mở rộng vùng lúa chất lượng cao hơn 2.000 ha tại Đức Thuận, Lạc Tánh và Gia An. Đồng thời, 135 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với nhãn hiệu “Gạo Tánh Linh” tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Hiện nay, hầu hết diện tích lúa trên địa bàn sử dụng giống cấp xác nhận, năng suất bình quân đạt 70 - 75 tạ/ha. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng hữu cơ và an toàn sinh học đang tạo nền tảng để thương hiệu Gạo Tánh Linh ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường.

Trong những tháng đầu năm 2026, diện tích gieo trồng toàn xã đạt hơn 6.190 ha, riêng diện tích lúa đạt trên 5.130 ha. Các vùng liên kết với doanh nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, cho thấy sự gắn kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân ngày càng bền chặt. Tuy nhiên, để Nghị định số 98 tiếp tục phát huy hiệu quả, địa phương vẫn còn nhiều việc phải làm. Biến đổi khí hậu, hạn chế về vốn, cơ giới hóa, năng lực quản trị hợp tác xã và hoạt động xúc tiến thương mại vẫn là những rào cản cần được tháo gỡ.